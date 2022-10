Plus gros exportateur de blé et plus gros importateur de blé en 2022

Quel est le plus gros importateur de blé ?

Quels sont les 20 premiers producteurs mondiaux de blé ?

Qui est le plus gros producteur de blé en Europe ?

Quel est le pays qui importe le plus ?

Explications sur les grands exportateurs et plus gros importateurs de blé

Les États-Unis sont le premier producteur de blé au monde, suivis par la Chine et l’Inde. Toutefois, la majeure partie du blé produit dans ces pays est consommée sur place. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, suivie du Canada et de l’Union européenne. Les États-Unis sont le plus grand importateur de blé au monde, suivis du Japon et de l’Égypte.

Un certain nombre de facteurs contribuent à cette structure des échanges. L’un d’eux est le climat : le blé pousse mieux dans les climats tempérés, de sorte que les pays situés dans des régions froides (comme la Russie) ont tendance à être plus orientés vers l’exportation, tandis que les pays situés dans des régions plus chaudes (comme l’Égypte) ont tendance à être plus orientés vers l’importation.

Un autre facteur est la disponibilité des terres : les pays disposant de vastes étendues de terres arables (comme les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) ont tendance à se tourner vers l’exportation les pays dont les terres arables sont limitées (comme le Japon et de nombreux pays africains) ont tendance à se tourner vers les importations.

Ces dernières années, le commerce mondial du blé a été affecté par un certain nombre de facteurs politiques et de marché. Par exemple, les exportations de blé de la Russie ont été limitées par les interventions du gouvernement sur le marché intérieur, tandis que les importations de blé de l’Égypte ont été limitées par sa pénurie de devises étrangères.

Les États-Unis ont également imposé des droits de douane sur le blé importé dans le but de protéger leur industrie nationale. Toutefois, ces mesures protectionnistes n’ont eu qu’un impact limité sur le commerce mondial du blé.

Quels sont les 20 premiers producteurs mondiaux de blé ?

1. États-Unis

2. Chine

3. Inde

4. Russie

5. Canada

6. France

7. Allemagne

8. Australie

9. Argentine

10. Kazakhstan

11. Mexique

12. Pakistan

13. Turquie

14. Éthiopie

15. Brésil

16. Ukraine

17. Royaume-Uni

18. Iran

19 Afrique du Sud

20 Maroc

Qui est le plus grand producteur de blé en Europe ?

La France est le plus grand producteur de blé en Europe, suivie par l’Allemagne et le Royaume-Uni.

La France produit plus de 30 millions de tonnes métriques de blé par an, tandis que l’Allemagne et le Royaume-Uni en produisent environ 20 millions chacun.

Les autres grands producteurs européens de blé sont l’Italie, l’Espagne et la Pologne.

L’Union européenne dans son ensemble est un acteur majeur sur le marché mondial du blé, exportant plus de 40 millions de tonnes métriques de blé chaque année.

Autres articles :

Quel pays importe le plus de blé ?

L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, suivie par le Japon et les Philippines. L’Égypte importe plus de 10 millions de tonnes métriques de blé chaque année, tandis que le Japon et les Philippines importent environ 5 millions de tonnes métriques chacun. Les autres grands pays importateurs de blé sont l’Algérie, le Brésil, l’Indonésie et la Turquie.

Quel pays exporte le plus de blé ?

La Russie est le premier exportateur mondial de blé, suivie par le Canada et l’Union européenne. La Russie exporte plus de 20 millions de tonnes métriques de blé chaque année, tandis que le Canada et l’UE en exportent environ 15 millions de tonnes métriques chacun. Les autres grands pays exportateurs de blé sont l’Australie, l’Argentine et les États-Unis.

Plus gros exportateur de blé

La Chine est le premier exportateur mondial, avec des exportations totalisant 2 260 milliards de dollars en 2019. Les exportations de la Chine représentent plus de 15 % des exportations mondiales.

En deuxième position, on trouve les États-Unis, avec des exportations totalisant 1,64 trillion de dollars. Les États-Unis sont le deuxième plus grand exportateur au monde, représentant plus de 11 % des exportations mondiales.

Les autres grands exportateurs sont l’Allemagne (1,17 billion de dollars), le Japon (686 milliards de dollars) et la Corée du Sud (563 milliards de dollars). Ensemble, ces cinq pays représentent plus de la moitié des exportations totales du monde.

Consommation de blé par pays ?

Selon l’USDA, la consommation mondiale de blé en 2019/2020 devrait atteindre un niveau record de 778 millions de tonnes métriques. Les 10 premiers pays consommateurs de blé devraient représenter plus de 70 % de ce total.

Les plus grands consommateurs de blé sont l’Inde, la Chine et l’Union européenne, qui devraient représenter environ 45 % de la consommation mondiale de blé en 2019/2020. Les autres grands pays consommateurs de blé sont la Russie, le Brésil, le Pakistan, le Mexique et la Turquie.