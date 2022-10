Les plus gros exportateurs de viande bovine dans le monde en 2022

Après notre article sur les producteurs et exportateurs de blé dans le monde qui mérite une attention particulière du fait de la désorganisation du marché suite à la guerre en Ukraine, nous trouvons opportuns de vous développer la thématique similaire concernant l’export de la viande bovine.

Liste des principaux exportateurs de viande bovine dans le monde.

La viande bovine, on l’aime pour ses entrecôtes ou ses steaks. Or, à l’échelle planétaire, l’être humain devient de plus en plus carnassier. Cet impact a des conséquences écologiques désastreuses malgré les profits économiques encourageants.

L’Australie : quand le Outback devient la plus grande ferme du monde

L’Australie est devenue la nouvelle Pampa du monde ces dix dernières années. La région de Perth située du côté de l’Océan Indien est devenue le nouveau repère de la viande bovine et ovine dans le monde pour des questions stratégiques et géographiques.

En effet, surtout pour ravitailler l’Asie du Sud Est ainsi que les pays du Golfe, l’Australie est un candidat de choix qui fait face à la hausse de la consommation dans ces pays du monde.

Le Brésil : le pays aux 200 millions de tête dans son cheptel

La viande sud-américaine est connue dans le monde. La tradition du Brazeiro et du Asado n’empêche pas la patrie de la Seleção d’importer avec audace ces produits carnés dans le monde.

Elle le fait volontiers depuis des décennies en Europe mais s’offre également les marchés africains qui en sont très demandeurs.

D’ailleurs, cette concurrence déloyale sur les prix plus avantageux avait été dénoncé plusieurs fois par l’Union Européenne au cœur de l’organisation mondiale du commerce. Comme le rappelle le président Bolsonaro, la croissance du Brésil ne peut se faire sans l’exploitation de l’Amazonie. La culture sur brûlis est propice à la production de céréales pour nourrir les bovins.

Les Etats-Unis : le bœuf, c’est bien plus qu’une histoire de Walker Texas Rangers

Le Texas et ses cow-boys sont connus comme nous lisions Lucky Luke étant gosse. Certes, cet État à lui seul est l’un des plus gros exportateurs de viande nord-américaine dans le monde.

Un vrai mode de vie qui a alimenté des séries télévisées exhibant la mode des ranchs ainsi que de l’autre côté du Rio Grande.

La viande américaine s’exporte principalement au Japon et en Chine ainsi qu’en Corée du Sud. Cependant, le leadership au cœur des exportations mondiales a perdu du recul. Autrefois, premier, l’oncle Sam est sujet à de grosses sécheresses sur son territoire qui ralentissent la production et font flamber les prix.

L’Inde : un combat entre vache laitière et vache bovine

La patrie de Ghandi, c’est le premier cheptel au monde à 300 millions de tête. Or, celui-ci ne fait pas de distinction entre la vache laitière et bovine. Ce qui n’empêche pas d’avoir un marché d’export juteux pour la viande. Parmi ses principaux clients, l’Inde a la Chine et les pays du Golfe comme les Émirats et l’Arabie Saoudite où l’exploitation du bœuf est problématique.

La révolution verte et l’export de bœuf n’a probablement pas endeuillé la tradition de la vache sacrée. En effet, il faut croire que les entrées de devises, c’est bon pour le business de l’Inde.

La Nouvelle Zélande : le petit poucet All Black au cœur du marché d’export international de bœuf

Ce n’est pas dans le désert australien mais bien au cœur de sa nature verte et de ses pâturages que s’épanouissent les vaches maories. Les espaces colossaux et vierges dont disposent le petit pays de 3 millions d’habitants en font un pays où le bœuf est supérieur au nombre d’habitants tout comme les nations sud-américaines. Parmi ses principaux marchés :

La Chine

Le Japon

L’Afrique du Sud

Les Etats-Unis.

L’Uruguay : le nain qui dépasse désormais son voisin argentin

Culminant à la 11 e place mondiale pendant des années, l’Uruguay a réussi à renverser la vapeur. Puis profiter de la crise et récession qui sévit de l’autre côté du Rio de la Plata. Les choix opportunistes et diplomatiques que le pays a fait sont dus aux manques de concertation de ces voisins dans le cadre du Mercosur. Obligé de faire rentrer des devises, le pays a conclu d’énormes contrats avec la Turquie.

Client traditionnel de l’Europe, le pays s’est affranchi de ces deux voisins brésiliens et argentins incapables de s’entendre dans le cadre des politiques du commerce international. Ne pouvant faire autrement, l’Uruguay conclut le partenariat tant attendu avec la Chine qui fait exploser les chiffres de l’exportation de viande bovine pour son pays.

