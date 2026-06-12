2 pays, 1 rachat, Belfius met la main sur l’insurtech Leocare, ce qui change pour les assurés français

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Le bancassureur belge Belfius rachète l’insurtech française Leocare, selon Les Echos. Le groupe belge met la main sur un acteur né à Paris, positionné sur l’assurance distribuée en ligne. L’opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de Belfius pour se développer en assurance en France.

Le mouvement n’arrive pas dans un vide. Depuis plusieurs mois, Belfius multiplie les signaux d’intérêt pour le marché français, en particulier via des alliances avec des insurtechs. Objectif, gagner en distribution, en technologie et en vitesse d’exécution, dans un secteur où les marges se jouent sur l’expérience client et l’automatisation des parcours.

Belfius, un bancassureur qui cible la France via les insurtechs

La France est devenue un terrain d’expansion pour Belfius. Le groupe a déjà noué un partenariat en assurance santé avec Alan, d’après La Tribune. Dans le même article, il est aussi fait mention d’autres insurtechs françaises suivies par Belfius, comme Acheel et Luko, ce qui situe l’appétit du bancassureur au-delà d’un seul segment.

Ce choix n’est pas anodin. Les insurtechs apportent deux leviers. D’abord, une capacité à concevoir des produits et des parcours plus simples, plus rapides à souscrire et plus faciles à gérer. Ensuite, une culture de la donnée et de l’itération produit, utile pour améliorer la tarification, la prévention et la relation client.

Reste un détail. Belfius n’arrive pas comme un entrant isolé. Il s’appuie sur une base solide en Belgique et sur des partenariats déjà structurés. Cela lui permet de prendre des positions en France en limitant le temps de montée en puissance.

Leocare, une acquisition pour gagner un canal digital et une marque installée

Le rachat de Leocare par Belfius, révélé par Les Echos, s’inscrit dans une logique classique de consolidation. Concrètement, Belfius met la main sur une structure déjà opérationnelle, avec une marque, des outils et une organisation tournée vers la distribution numérique.

L’intérêt d’un acteur comme Leocare, pour un bancassureur, se joue sur plusieurs plans. D’abord, la capacité à distribuer de l’assurance en direct, sans dépendre uniquement d’un réseau physique. Ensuite, l’accès à des briques technologiques, comme la souscription en ligne, la gestion des contrats et le suivi des sinistres, qui comptent dans la compétitivité quotidienne.

Le timing compte aussi. Le marché français de l’assurance voit coexister des assureurs historiques, des bancassureurs et une génération d’insurtechs. Dans ce contexte, une acquisition peut servir à accélérer, plutôt qu’à construire en interne sur plusieurs années. Et après? La question centrale devient l’intégration, la continuité de service et la capacité à garder le rythme produit qui fait la promesse des acteurs digitaux.

Le précédent Alan, une alliance structurante pour Belfius

Le dossier Alan aide à lire la stratégie de Belfius. Selon La Tribune, Belfius a noué un partenariat stratégique avec Alan dans l’assurance santé collective. Ce partenariat a aussi pris la forme d’une entrée au capital, d’après La Tribune.

D’autres sources convergent sur ce rapprochement. Fintech – Groupe mind évoque Alan et sa progression en Belgique grâce à Belfius, ce qui montre un schéma de coopération industrielle, au-delà d’un simple accord commercial. Dans la même veine, plusieurs articles consacrés à Alan décrivent Belfius comme un acteur bancaire majeur en Belgique, ce qui renforce la crédibilité de ces alliances sur un marché régulé.

Ce précédent est utile pour comprendre le rachat de Leocare. Belfius semble alterner deux approches: le partenariat capitalistique et industriel quand il s’agit d’un champion spécialisé comme Alan, et l’acquisition quand il veut internaliser un canal digital et une capacité de distribution directe.

Autre point. Ces opérations donnent aussi un signal au marché: Belfius ne se contente pas de tester la France, il y investit et y construit une présence en assurance, en s’appuyant sur des acteurs technologiques déjà identifiés par les clients.

Ce que l’opération dit du marché: consolidation, distribution, vitesse d’exécution

Le rachat de Leocare par Belfius illustre une tendance de fond: la consolidation progressive entre assureurs établis et insurtechs. Les assureurs traditionnels cherchent des relais de croissance et des outils numériques, pendant que les insurtechs doivent sécuriser leur capacité d’investissement, leur accès au capital et leur distribution.

Dans l’assurance, la distribution reste un nerf de la guerre. Un bancassureur dispose d’une expertise produit et d’une puissance financière, mais il doit aussi répondre à des attentes de simplicité et d’instantanéité, devenues standard dans les usages numériques. Acheter une structure comme Leocare permet de gagner du temps, de récupérer des savoir-faire et de tester des offres sur une base existante.

Le problème? La réussite se joue ensuite sur l’intégration. Une insurtech fonctionne souvent avec des cycles courts et des équipes produit resserrées. Un grand groupe, lui, opère avec des contraintes de conformité, de gouvernance et de sécurité. L’équilibre consiste à industrialiser sans casser la dynamique initiale.

Dans le même temps, la France attire. Les acteurs étrangers y voient un marché profond, avec une culture assurantielle forte et des segments porteurs, comme la santé ou l’assurance des particuliers. Les sources disponibles montrent que Belfius a déjà placé des jalons via Alan, puis passe à l’étape suivante avec Leocare.

FAQ

Pourquoi Belfius s’intéresse-t-il à la France?

Belfius cherche à se développer en assurance en France. D’après La Tribune, le groupe a déjà noué un partenariat en assurance santé avec Alan, ce qui montre une stratégie de croissance sur ce marché.

Que change le rachat de Leocare pour Belfius?

Selon Les Echos, Belfius rachète Leocare. L’opération lui permet d’intégrer un acteur digital français et de renforcer sa présence dans l’assurance distribuée en ligne.

Belfius travaille-t-il déjà avec des insurtechs?

Oui. La Tribune mentionne un partenariat stratégique avec Alan. La Tribune cite également Acheel et Luko parmi les insurtechs françaises associées à la stratégie de développement de Belfius en assurance.

Le partenariat avec Alan est-il seulement commercial?

D’après La Tribune, Belfius a noué un partenariat stratégique avec Alan et est entré à son capital, ce qui dépasse un simple accord de distribution.

Le rachat de Leocare, révélé par Les Echos, place Belfius dans une séquence claire: partenariats structurants avec des insurtechs, puis acquisitions ciblées pour ancrer une présence opérationnelle sur le marché français.

Questions fréquentes Pourquoi Belfius s’intéresse-t-il à la France ? Belfius vise une croissance en assurance en France. Selon La Tribune, le groupe a déjà noué un partenariat en assurance santé avec Alan, ce qui s’inscrit dans cette stratégie. Que change le rachat de Leocare pour Belfius ? Selon Les Echos, Belfius rachète Leocare. L’opération renforce sa présence en France et lui apporte un acteur orienté distribution numérique de produits d’assurance. Belfius a-t-il déjà investi ou coopéré avec des insurtechs ? Oui. D’après La Tribune, Belfius a noué un partenariat stratégique avec Alan et est entré à son capital dans le domaine de l’assurance santé collective. Quelles autres insurtechs françaises sont citées autour de la stratégie de Belfius ? La Tribune mentionne également Acheel et Luko parmi les insurtechs françaises évoquées dans le contexte du développement de Belfius dans l’assurance en France.