5 lettres, 4 géants, Meta, Nvidia, OpenAI et SpaceX, pourquoi les MANGOS surprennent les GAFAM

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Un acronyme né sur X le 9 juin 2026 bouscule la vieille carte de la Big Tech. MANGOS, pour Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, prétend remplacer les GAFAM dans les conversations sur le pouvoir technologique mondial. Le signal est clair: l’IA et les infrastructures prennent le dessus.

Dans les fils d’actualité, le mot s’impose comme un clin d’œil, presque une blague bien trouvée. Mais derrière la formule, il y a un diagnostic: les lignes de force de la tech ne se résument plus aux smartphones, au e-commerce ou aux réseaux sociaux. Elles se déplacent vers les modèles d’IA, les puces, les données, les centres de calcul et les réseaux. D’après Siècle Digital, l’idée des MANGOS se diffuse précisément parce qu’elle colle à cette bascule, et parce qu’elle raconte, en six lettres, une nouvelle hiérarchie des dépendances.

Le 9 juin 2026, un post sur X fait émerger l’acronyme MANGOS

La scène est banale, presque trop pour être vraie: un utilisateur publie un message, l’acronyme circule, et le débat s’enclenche. Selon Siècle Digital, c’est le 9 juin 2026 qu’un internaute propose de remplacer les GAFAM par MANGOS. L’idée tient en une ligne, mais elle a l’efficacité des formules qui capturent un moment: Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX.

Numerama insiste sur le ressort culturel du phénomène: l’industrie du numérique adore rebaptiser ses dominants. Les FAANG ont déjà servi d’alternative, et d’autres variantes ont existé, plus ou moins sérieuses. Ce qui change, c’est la nature des entreprises mises au premier plan. On ne célèbre plus seulement des plateformes grand public, on pointe des acteurs capables de fournir des briques critiques pour l’IA: modèles, calcul, composants, réseaux.

Un autre récit, repris par un article titré Le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS, décrit la vitesse de propagation du terme, popularisé par un post sur X, puis complété par l’ajout du S de SpaceX. Le même texte affirme que la publication a généré plusieurs millions de vues en quelques heures et que les marchés ont adopté MANGOS comme étiquette. Ce glissement, qu’il soit durable ou non, dit quelque chose de l’époque: le pouvoir se mesure de plus en plus à la maîtrise des infrastructures et des capacités d’IA, pas seulement à la taille d’une base d’utilisateurs.

Pourquoi Apple, Amazon et Microsoft sortent du récit, au moins symboliquement

Le mot GAFAM reste un repère, presque un réflexe. Wikipédia rappelle qu’il désigne Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon et Microsoft, cinq firmes américaines devenues, au fil des années, synonymes d’influence économique, politique et sociale sur le numérique. L’acronyme, popularisé dans les médias économiques français au milieu des années 2010 selon l’article Le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS, a servi de raccourci pour parler d’un capitalisme de plateforme: magasins d’applications, cloud, publicité, commerce en ligne, systèmes d’exploitation.

La proposition MANGOS ne dit pas que Apple, Amazon et Microsoft disparaissent. Elle dit autre chose: si l’on doit choisir, pour raconter la nouvelle bataille technologique, on mettrait en avant d’autres acteurs. Selon l’article Le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS, Apple, Amazon et Microsoft sortent au profit d’Anthropic, Nvidia et SpaceX.

Ce remplacement est d’abord narratif. Il reflète une hiérarchie des imaginaires: l’IA générative a déplacé le centre de gravité médiatique vers les laboratoires, les fabricants de puces et les infrastructures. Siècle Digital le formule en termes de terrain de jeu: la technologie ne se joue plus seulement sur les réseaux sociaux, les smartphones et le commerce en ligne, elle mise de plus en plus sur l’intelligence artificielle, les puces, les données et les infrastructures.

Le choix de laisser Microsoft hors de l’acronyme surprend, parce que l’entreprise reste un acteur majeur du cloud et des outils de productivité. Mais l’acronyme n’est pas un classement exhaustif, c’est une photographie culturelle. Il met en avant les noms que l’on associe spontanément à la course aux modèles et aux capacités de calcul. Dans cette logique, l’entrée d’Anthropic et d’OpenAI devient presque automatique.

Anthropic et OpenAI, la bataille des modèles d’IA qui devient un marqueur de puissance

Dans l’ancien monde des GAFAM, la domination se lisait dans les usages quotidiens: un téléphone, un moteur de recherche, une place de marché, une suite bureautique. Avec MANGOS, la domination se lit aussi dans l’architecture invisible: modèles d’IA, données, calcul. Numerama résume l’intuition: l’acronyme, au-delà de son aspect amusant, pointe un basculement vers l’ère de l’IA, des infrastructures et de nouveaux centres de pouvoir.

Le cas Anthropic est révélateur. Selon Numerama, l’entreprise, portée par son modèle Claude, est devenue l’un des noms qui comptent dans la course à l’IA générative, même si elle reste moins connue du grand public qu’OpenAI. L’acronyme MANGOS agit comme un projecteur: il place Anthropic au même niveau symbolique que des acteurs installés depuis des décennies, et il normalise l’idée qu’un laboratoire d’IA peut peser autant qu’une plateforme grand public.

OpenAI, de son côté, s’impose comme un repère culturel: il est difficile, depuis l’explosion de l’IA générative, de parler du secteur sans le citer. Siècle Digital inclut OpenAI dans la liste, au même titre que Google ou Meta. Le mouvement est significatif: la puissance n’est plus seulement dans la distribution (un système d’exploitation, un store, une marketplace), elle est aussi dans la capacité à produire des modèles, à attirer des développeurs, à imposer des standards d’usage.

Ce déplacement a une conséquence: il rend la Big Tech plus difficile à cerner avec un seul acronyme. Les frontières se brouillent entre laboratoires, plateformes, fabricants de composants, opérateurs d’infrastructures. Le mot MANGOS ne résout pas cette complexité, mais il la rend visible. Il dit que la chaîne de valeur de l’IA compte autant que l’interface finale.

Nvidia et SpaceX, le retour en force des infrastructures et du hardware

Le cœur de l’intuition MANGOS se trouve peut-être là: dans la place accordée à Nvidia et à SpaceX. Siècle Digital souligne que le moment actuel mise de plus en plus sur les puces, les données et les infrastructures. Mettre Nvidia dans l’acronyme, c’est rappeler que l’IA n’est pas qu’un logiciel, c’est un empilement de matériel, d’énergie, de centres de données et de réseaux.

Le même raisonnement vaut pour SpaceX, dont l’apparition dans ce type de liste aurait semblé incongrue il y a quelques années. L’article Le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS explique que l’auteur du post a ajouté le S de SpaceX, estimant que l’entreprise contribue massivement à l’IA. La formulation est révélatrice: SpaceX est convoquée moins pour ses usages grand public que pour ce qu’elle représente en matière d’infrastructure et de souveraineté technologique, dans un monde où la connectivité et la capacité à opérer à grande échelle deviennent des leviers stratégiques.

Ce duo Nvidia-SpaceX raconte une autre transformation: la tech redevient industrielle. Elle ne se limite plus à des services accessibles depuis un navigateur, elle s’incarne dans des chaînes d’approvisionnement, des usines de puces, des réseaux de satellites, des centres de calcul. Même quand l’utilisateur final ne voit rien, la dépendance s’accroît. Et ce sont ces dépendances que l’acronyme MANGOS met en scène.

Le Soir résume ce basculement avec une formule directe: Exit donc les Gafam, bonjour les Mangos. L’intérêt de la phrase n’est pas de trancher définitivement, mais de signaler que l’époque cherche de nouveaux mots pour désigner ses dominants, parce que les dominants ne sont plus exactement les mêmes, ou plus exactement dominants de la même manière.

GAFAM, FAANG, MANGOS: ce que ces acronymes disent de l’époque

Les acronymes sont des instruments de simplification. Ils servent aux journalistes, aux investisseurs, aux responsables politiques, à tout le monde. Siècle Digital rappelle que GAFAM et FAANG ont été utilisés pour parler des géants de la tech du moment. Le mot important est là: du moment. Chaque acronyme fige une période, puis se fissure quand la réalité change.

Wikipédia insiste sur les caractéristiques communes qui justifiaient l’étiquette GAFAM: taille, influence, critiques et poursuites sur des sujets comme la fiscalité, les abus de position dominante ou la vie privée. Le même article note aussi que les GAFAM sont critiqués pour leur emprise sur l’intelligence artificielle, parmi d’autres domaines. C’est un point de continuité: l’IA n’arrive pas dans un vide, elle s’ajoute à des empires existants. Mais MANGOS suggère que l’IA n’est plus un domaine parmi d’autres, elle devient un principe organisateur.

Ce changement de focale modifie aussi la manière de raconter le pouvoir. Les GAFAM étaient identifiables par leurs produits. Les MANGOS, eux, se définissent plus par des capacités: entraîner des modèles, fabriquer des puces, opérer des infrastructures, capter des données, déployer des réseaux. C’est moins intuitif, moins visible, plus technique. Et c’est peut-être pour cela que l’acronyme a du succès: il met des noms sur une architecture qui, sinon, échappe au récit.

Reste une question, qui traverse toutes ces tentatives de renommage: qui manque à la liste, et pourquoi? Chaque acronyme est une bataille de cadrage. MANGOS n’échappe pas à la règle. Il ouvre un débat sur ce qui fait la puissance technologique en 2026, et sur la manière dont l’IA redistribue les rôles entre plateformes historiques et nouveaux entrants, entre logiciel et matériel, entre services et infrastructures.

FAQ

Que signifie l’acronyme MANGOS?

MANGOS désigne Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, selon Siècle Digital et Numerama.

D’où vient le terme MANGOS?

Selon Siècle Digital, l’acronyme est proposé sur X le 9 juin 2026 et se diffuse ensuite en ligne.

Pourquoi parle-t-on moins des GAFAM dans ce récit?

Les GAFAM renvoient à Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon et Microsoft, un acronyme popularisé au milieu des années 2010 selon l’article Le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS. MANGOS met davantage l’accent sur l’IA et les infrastructures.

Pourquoi Anthropic apparaît aux côtés d’OpenAI?

Numerama explique qu’Anthropic, avec Claude, compte dans la course à l’IA générative, même si l’entreprise est moins connue du grand public qu’OpenAI.

SpaceX a-t-elle un lien direct avec l’IA dans cet acronyme?

Selon l’article Le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS, l’auteur du post a ajouté le S de SpaceX en estimant que l’entreprise contribue massivement à l’IA.

Questions fréquentes Que signifie l’acronyme MANGOS ? MANGOS renvoie à Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, selon Siècle Digital et Numerama. D’où vient le terme MANGOS ? Selon Siècle Digital, l’acronyme est proposé sur X le 9 juin 2026 avant de se diffuser en ligne. Les GAFAM disparaissent-ils avec MANGOS ? Non. GAFAM reste l’acronyme de Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon et Microsoft, tel que rappelé par Wikipédia. MANGOS propose un autre cadrage, centré sur l’IA et les infrastructures. Pourquoi Anthropic est-il cité avec OpenAI ? Numerama explique qu’Anthropic, avec son modèle Claude, fait partie des acteurs qui comptent dans la course à l’IA générative.