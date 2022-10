Les Plus Grandes Entreprises Pétrolières Du Monde

Liste des plus grandes compagnies pétrolières ?

Les plus grandes compagnies pétrolières du monde sont : 1. Shell 2. Sinopec 3. China National Petroleum Corporation 4. ExxonMobil 5. BP 6. Total 7. Chevron 8. Phillips 66

1. Shell – Pays-Bas – Royal Dutch Shell, communément appelée Shell, est une entreprise multinationale du secteur pétrolier et gazier dont le siège social est situé à La Haye, aux Pays-Bas. C’est l’une des plus grandes entreprises au monde, avec des activités dans plus de 70 pays.

2. Sinopec – Chine – China Petroleum & Chemical Corporation, ou Sinopec, est une société pétrolière d’État en Chine. C’est le plus grand producteur de pétrole brut et de gaz naturel du pays, et aussi le plus grand opérateur de raffineries.

3. China National Petroleum Corporation – China National Petroleum Corporation est une autre société pétrolière d’État en Chine. Elle est le deuxième plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays après Sinopec.

4. ExxonMobil – États-Unis – ExxonMobil est une société pétrolière et gazière multinationale américaine dont le siège social est situé à Irving, au Texas. C’est la plus grande société pétrolière et gazière cotée en bourse au monde, et également la plus grande société de raffinage.

5. BP – Royaume-Uni – BP plc, anciennement British Petroleum, est une société pétrolière et gazière multinationale britannique dont le siège est à Londres, en Angleterre. Elle est l’une des sept « supermajors » mondiaux du pétrole et du gaz.

6. Total – France – Total S.A., communément appelé Total, est une société multinationale française de pétrole et de gaz dont le siège est à Paris, en France. Elle est l’une des six « supermajors » mondiaux du secteur pétrolier.

7. Chevron – États-Unis – Chevron Corporation est une multinationale américaine du secteur de l’énergie dont le siège social est situé à San Ramon, en Californie. C’est l’une des plus grandes entreprises intégrées du secteur de l’énergie au monde, ainsi que le plus grand producteur de gaz naturel.

8. Phillips 66 – États-Unis – Phillips 66 est une multinationale américaine du secteur de l’énergie dont le siège est à Houston, au Texas. C’est l’une des plus grandes entreprises de raffinage et de commercialisation de pétrole au monde.

Autre article : Blablacar : la licorne française du covoiturage devenue indispensable dans le monde

Qui sont les plus grands consommateurs de pétrole ?

Les plus grands consommateurs de pétrole sont les États-Unis, la Chine et l’Inde. Ensemble, ces trois pays consomment environ 40 % du pétrole mondial.

Consommation par types de véhicules ?

La majorité du pétrole est consommée par le secteur des transports, qui comprend les voitures, les bus, les camions, les trains, les bateaux et les avions. Environ 60 % du pétrole est utilisé pour le transport

Quelle quantité de pétrole est utilisée chaque jour ?

Le monde consomme environ 96 millions de barils de pétrole par jour. Cela équivaut à environ 4 milliards de gallons ou 16 milliards de litres.

Ou trouve t on le plus de ressources ?

Le Moyen-Orient possède les plus grandes réserves de pétrole, avec environ deux tiers du total mondial. La région a été une source majeure de pétrole pendant plus d’un siècle et reste aujourd’hui un fournisseur important. D’autres grandes réserves se trouvent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.

Quel est le meilleur pétrole au monde ?

Il n’y a pas de réponse définitive à cette question. Les différents types d’huile conviennent mieux à différents usages. Par exemple, certaines huiles sont meilleures pour le carburant, tandis que d’autres sont meilleures pour la lubrification. Certaines huiles sont également raffinées pour produire de l’essence ou d’autres produits.

Quelle est la plus grosse compagnie pétrolière au monde ?

La plus grande compagnie pétrolière du monde est ExxonMobil. Il s’agit d’une société pétrolière et gazière multinationale américaine dont le siège social se trouve à Irving, au Texas. C’est la plus grande société pétrolière et gazière cotée en bourse au monde, et aussi la plus grande société de raffinage.

Qu’est ce qu’une grande compagnie pétrolière

Une grande compagnie pétrolière est une organisation industrielle dont l’activité consiste à découvrir, extraire, raffiner et commercialiser des produits pétroliers. Les compagnies pétrolières sont généralement intégrées verticalement, ce qui signifie qu’elles sont impliquées dans tous les aspects de l’industrie pétrolière, de l’exploration et la production à la distribution et la commercialisation

Les plus grandes compagnies pétrolières du monde sont ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP et Total. Ces cinq entreprises représentent environ 12 % de la production mondiale de pétrole. Les autres grandes compagnies pétrolières sont ConocoPhillips, Marathon Oil, Anadarko Petroleum, Hess Corporation, Noble Energy et Apache Corporation

Les opérations d’une compagnie pétrolière peuvent être divisées en activités en amont (exploration et production), en activités intermédiaires (transport et distribution) et en activités de production (raffinage et commercialisation)

Les activités en amont d’une compagnie pétrolière comprennent la recherche de nouvelles réserves de pétrole et l’extraction du pétrole brut du sol. Les activités intermédiaires d’une compagnie pétrolière comprennent le transport du pétrole brut du site de production aux raffineries et la distribution des produits pétroliers aux points de vente au détail. Les activités en aval d’une compagnie pétrolière comprennent le raffinage du pétrole brut en produits pétroliers tels que l’essence, le diesel et le carburéacteur, et la commercialisation de ces produits auprès des consommateurs

Les grandes compagnies pétrolières sont intégrées verticalement, ce qui signifie qu’elles sont impliquées dans tous les aspects de l’industrie pétrolière, de l’exploration et de la production au transport, au raffinage et à la commercialisation. Cela leur permet de contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur du début à la fin et d’accroître la valeur pour les actionnaires Chevron, ExxonMobil, BP, Shell et Total sont les plus grandes compagnies pétrolières du monde. Ces cinq sociétés représentent environ 12 % de la production mondiale de pétrole. Les autres grandes compagnies pétrolières sont ConocoPhillips, Marathon Oil, Anadarko Petroleum, Hess Corporation et Noble Energy.