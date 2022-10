Classement des plus grosses entreprises du secteur Transports aériens

Le secteur du transport aérien est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable du transport des personnes et des marchandises dans le monde entier.

Le secteur est également très compétitif, avec un grand nombre d’entreprises qui se disputent les parts de marché.

Dans cet article, nous allons examiner les plus grandes entreprises du secteur du transport aérien, sur la base de leurs revenus.

Liste des plus grosses entreprises du secteur Transports aériens

1. American Airlines Group

2. Delta Air Lines

3. United Continental Holdings

4. Southwest Airlines

5. Ryanair

6. easyJet

7. Groupe Lufthansa

8. China Southern Airlines

9. Groupe Emirates

10. Cathay Pacific Airways

Description des plus grosses entreprises du secteur Transports aériens

1. American Airlines Group : American Airlines Group est la société holding d’American Airlines et d’US Airways. Le siège social de la société est situé à Fort Worth, au Texas. American Airlines exploite un vaste réseau international et national, avec des vols réguliers en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et dans les Caraïbes.

2. Delta Air Lines : Delta Air Lines est l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, avec son siège à Atlanta, en Géorgie. Delta exploite un vaste réseau national et international, comprenant des services réguliers vers plus de 325 destinations dans plus de 50 pays sur six continents.

3. United Continental Holdings : United Continental Holdings est la société mère de United Airlines et Continental Airlines. Le siège social de United Continental Holdings est situé à Chicago, dans l’Illinois. United Airlines exploite un réseau complet de des liaisons nationales et internationales, avec des services réguliers vers plus de 370 destinations dans plus de 60 pays.

4. Southwest Airlines : Southwest Airlines est une grande compagnie aérienne américaine, dont le siège est à Dallas, au Texas. Southwest exploite un vaste réseau intérieur, avec des vols réguliers vers plus de 100 destinations dans 40 États.

5. Ryanair : Ryanair est une compagnie aérienne irlandaise à bas prix, dont le siège est à Dublin. Ryanair exploite un vaste réseau de liaisons court-courriers en Europe.

6. easyJet : easyJet est une compagnie aérienne britannique à bas prix, dont le siège social se trouve à l’aéroport de Londres Luton. easyJet exploite un vaste réseau de liaisons court-courriers à travers l’Europe.

7. Groupe Lufthansa : Le site lufthansagroup.com est le site Web du groupe Lufthansa, qui comprend plusieurs compagnies aériennes, dont Lufthansa, Swiss International Air Lines et Austrian Airlines, ainsi que d’autres activités telles que les services aériens, l’hôtellerie et la logistique. Le siège du groupe est situé à Cologne, en Allemagne.

8. China Southern Airlines : China Southern Airlines est une compagnie aérienne basée à Guangzhou, dans la province de Guangdong, en Chine. Elle est l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde par la taille de sa flotte et le nombre de destinations desservies. China Southern Airlines exploite un vaste réseau national et international, avec des services réguliers vers plus de 200 destinations dans 40 pays.

9. Groupe Emirates : Le groupe Emirates est une société de portefeuille pour la compagnie aérienne et l’aéroport des opérations du même nom. Le siège social du groupe est situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La compagnie aérienne Emirates exploite un vaste réseau international, avec des vols réguliers vers plus de 140 destinations dans plus de 80 pays.

10. Cathay Pacific Airways : Cathay Pacific Airways est une compagnie aérienne basée à Hong Kong. C’est l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, avec une flotte de plus de 150 appareils et un réseau mondial qui s’étend sur plus de 50 pays.

Ce sont les plus grandes compagnies aériennes du monde, sur la base de leurs revenus totaux. American Airlines Group est la plus importante, avec plus de 40 milliards de dollars de recettes annuelles. Delta Air Lines est deuxième, avec un peu plus de 37 milliards de dollars. United Continental Holdings est troisième, avec près de 36 milliards de dollars. Southwest Airlines et Ryanair complètent le top 5, avec des revenus annuels respectifs de 34 et 32 milliards de dollars.

easyJet est la plus grande compagnie aérienne à bas prix d’Europe, tandis que le groupe Lufthansa est le plus grand groupe aérien du monde. China Southern Airlines est la plus grande compagnie aérienne en Chine, tandis que Emirates Group est la plus grande au Moyen-Orient. Cathay Pacific Airways complète le top 10, avec plus de 26 milliards de dollars de recettes annuelles.

Autres articles

Quelles sont les compagnies aériennes en France ?

Un certain nombre de grandes compagnies aériennes sont basées en France, notamment Air France, la compagnie nationale du pays. Les autres grandes compagnies aériennes basées en France sont Aigle Azur, Corsair, Transavia France et Air Australe. Ces quatre compagnies aériennes disposent d’une flotte combinée de plus de 500 appareils et transportent des dizaines de millions de passagers chaque année.

Quelle est la plus grande compagnie aérienne du monde ?

Le titre de plus grande compagnie aérienne du monde change régulièrement, car différentes compagnies fusionnent ou acquièrent d’autres compagnies aériennes. En 2021, le groupe American Airlines est la plus grande compagnie aérienne du monde, avec une flotte de plus de 950 appareils et des revenus annuels de plus de 40 milliards de dollars. Delta Air Lines est la deuxième compagnie, avec une flotte de plus de 800 appareils et des revenus annuels d’un peu plus de 37 milliards de dollars. United Continental Holdings est la troisième plus grande compagnie, avec une flotte de plus de 750 avions et des revenus annuels de près de 36 milliards de dollars. Southwest Airlines est la quatrième, avec une flotte de plus de 700 appareils et des revenus annuels de 34 milliards de dollars. Ryanair est la cinquième plus grande compagnie, avec une flotte de plus de 600 avions et des revenus annuels de 32 milliards de dollars.

Quelles sont les compagnies aériennes qui connaissent la plus forte croissance ?

L’industrie du transport aérien est cyclique, avec des périodes de croissance rapide suivies de périodes de consolidation. Ces dernières années, un certain nombre de compagnies aériennes ont connu une croissance rapide, grâce à la forte demande de voyages aériens. Il s’agit notamment de transporteurs à bas prix tels qu’easyJet et Ryanair, ainsi que de compagnies à part entière comme Emirates et Cathay Pacific. Ces compagnies aériennes ont pu profiter de la forte demande de voyages aériens pour étendre leurs opérations et développer leurs activités.

Quelles sont les principales tendances dans le secteur du transport aérien ?

Un certain nombre de tendances majeures façonnent l’industrie du transport aérien. La première est la croissance continue des transporteurs à bas prix, qui offrent à de plus en plus de passagers une option économique pour voyager en avion. La deuxième est la consolidation du secteur, les grandes compagnies aériennes continuant à fusionner ou à acquérir d’autres compagnies. La troisième est l’expansion continue des liaisons long-courriers, les compagnies aériennes cherchant à exploiter de nouveaux marchés. Enfin, la quatrième tendance est l’utilisation croissante de la technologie, les compagnies aériennes cherchant des moyens d’améliorer leur efficacité et d’offrir aux passagers un service de qualité .

Quel est la compagnie aérienne la plus riche ?

Le titre de compagnie aérienne la plus riche du monde change régulièrement, car différentes compagnies fusionnent ou acquièrent d’autres compagnies aériennes. En 2021, American Airlines Group est la compagnie aérienne la plus riche du monde, avec une flotte de plus de 950 appareils et des revenus annuels de plus de 40 milliards de dollars. Delta Air Lines est la deuxième plus riche, avec une flotte de plus de 800 avions et des revenus annuels d’un peu plus de 37 milliards de dollars. United Continental Holdings est la troisième plus riche, avec une flotte de plus de 750 avions et des revenus annuels de près de 36 milliards de dollars. Southwest Airlines est quatrième, avec une flotte de plus de 700 avions et des revenus annuels de 34 milliards de dollars. Ryanair est la cinquième compagnie la plus riche, avec une flotte de plus de 600 avions et des revenus annuels de 32 milliards de dollars.