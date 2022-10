Les plus grandes lignes aériennes au monde en 2022

Le palmarès des lignes aériennes dans le monde ne se cantonnent bien évidemment à la qualité de services. C’est plus la prestation et la flotte qui est au cœur des débats.

Si l’on note la sécurité et la satisfaction clients, on se rend vite à l’évidence que les lignes régionales ont un niveau plus élevé que les belligérants dans le domaine.

Bien qu’elles dominent le classement, elles sont aussi sujette à controverse. Souvent, on dénombre des problèmes liés aux préavis de grève, à l’arrivée à l’heure ou au service donné à bord des avions.

Liste des plus grandes compagnies aériennes dans le monde

Néanmoins, les plus grandes lignes aériennes dans le monde sont celles des économies industrialisées. Certes, les capitaux ont toujours le dernier mot même si la qualité de service est ce qui prime pour l’usager.

American Airlines : toujours pionnier dans la course aérienne

American Airlines reste la référence dans le monde du voyage aéronautique. Signe de la puissance étatsunienne, la compagnie est partout où le pays à des intérêts. C’est-à-dire quasiment toute la planète. Bien que vous soyez pointilleux fasse aux tarifs pratiqués par la ligne, les Américains eux préfèrent le chauvinisme et voyager patriotiquement. Si vous préférez Air France pour voyager jusqu’à New-York, les avions American Airlines, eux, débarquent sans complexe sur tous les tarmacs.

Air China et son nouvel avion de ligne C-919

Attention, les constructions d’avion tels qu’Airbus et Boeing ont du souci à se faire. La future Air China volera désormais avec ses propres paquebots aériens. Fini l’achat à l’Occident, le trafic dense opéré par le pays au milliard d’habitants doit entrer dans les poches des sociétés chinoises. La pression exercée par le commerce international fait tout simplement qu’Air China se hisse sur la seconde place du podium parmi les grandes lignes aériennes dans le monde.

Qatar Airways : qualité de service et prestance au rendez-vous

Les lignes du Moyen Orient ont pu être dopée aux pétrodollars, c’est dernières années. Faisant le pont entre l’Occident et l’Extrême-Orient, Qatar Airways a su tirer tous les bénéfices du positionnement stratégique de son pays. Pour faire simple, c’est soit Doha, soit Dubaï pour les transits. Signe de l’hégémonie financière du Moyen Orient, la ligne devrait s’en mettre toujours plus dans la lampe avec l’arrivée de la coupe du monde 2024 de Football. De quoi aussi relancer les investissements et surtout faire fonctionner au mieux la vente de billets d’avions à partir de ses propres sièges.

Lufthansa : la qualité allemande avant tout

La qualité allemande tout le monde connait. Voyager avec Lufthansa est très agréable au niveau européen et international. La plus privilégié des aéroports allemands (Francfort, Stuttgart, Munich, Hanovre) facilite la desserte des pays de l’Est ainsi que le transit à partir d’Istanbul vers d’autres contrées. Lufthansa tire donc tous ces privilèges du positionnement stratégique de l’Allemagne en Europe.

British Airways : même constat que le concurrent allemand

La fréquentation de British Airways ne faiblit pas grâce à son positionnement stratégique. Le Brexit a fait mal au Royaume Uni. Mais les aéroports londoniens et de province se porte toujours aussi bien. Profitant des chemins de l’ancien Empire où le soleil ne se couche pas, la ligne aérienne peaufine toujours sa stratégie vers les États du Commonwealth qui se traduit toujours par une position dominante de l’offre. Elle garde donc toujours un positionnement serein au cœur des lignes aériennes dans le monde.

Air France KLM : le fruit du bien-être aérien français

Une des plus fortes hausses boursières de cette semaine, Air France KLM connaît de beaux jours malgré les pics de grève en France. Le problème semble franco-français car la ligne aérienne est plus qu’utile dans beaucoup de partie du monde. Il faut savoir que l’histoire des navigations aériennes est aussi dictée par le passé coloniale. Air France KLM, c’est donc un exploit pour lier les anciennes colonies à la métropole et tirer son épingle du jeu dans la course au commerce international. Là où les liaisons aériennes sont boudées localement par l’émergence du low-cost, Air France KLM s’affirme au cœur des liaisons intercontinentales.

Emirates Airlines : un succès tiré des exploits touristiques du pays

Dubaï se positionne actuellement comme la troisième destination mondiale pour le tourisme. Cet atout considérable, c’est la ligne aérienne nationale qui en tire tous les avantages. L’exposition universelle a été aussi l’occasion de démontrer la grandeur de ses services au monde entier. Ayant misé sur le tourisme de luxe, l’attrait pour les émirats se fait ressentir pour beaucoup d’étrangers. Emirates obtient d’excellents classements qui devraient inquiéter les compagnies aériennes ci-dessus. Véritable machine et appareil d’État, les capitaux sont toujours au rendez-vous pour en faire l’une des lignes les plus prestigieuses.