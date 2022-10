Cet article de blog contient d’excellents conseils sur la façon de déterminer la quantité d’électricité (et donc le coût) que vous avez utilisée. Nous vous proposons également quelques conseils sur la manière d’estimer cette information.

Comment calculer votre consommation d’électricité au compteur : Un guide simple

Saviez-vous que l’électricité que vous utilisez chez vous est mesurée et facturée séparément du gaz naturel que vous utilisez pour chauffer votre maison ? Si vous êtes locataire, savez-vous comment calculer le montant total de votre facture mensuelle de services publics, puis isoler votre part des coûts du gaz naturel et de l’électricité ?

Vous pourriez être surpris si vous ne l’avez pas encore fait. Après tout, les services publics facturent les deux services séparément et fournissent généralement une facture détaillée indiquant les montants de consommation distincts pour l’électricité et le gaz naturel.

Mais que se passe-t-il si votre propriétaire ne fournit pas de factures détaillées – ou pire, si vous vivez dans un immeuble où il n’y a pas de relevés de compteurs individuels ?

Si c’est votre cas, continuez à lire ! Cet article de blog contient d’excellents conseils sur la façon de déterminer la quantité d’électricité (et donc le coût) que vous avez utilisée. Nous vous proposons également quelques conseils sur la manière d’estimer cette information.

Autres articles :

Qu’est-ce que la consommation d’électricité mesurée ?

La consommation d’électricité mesurée ou mesurée est la quantité d’électricité utilisée mesurée par un compteur installé à votre domicile. Les tarifs de l’électricité mesurée sont les tarifs facturés sur la base des relevés du compteur électrique.

Les tarifs d’électricité mesurés sont différents des tarifs facturés sur une grille tarifaire. Les barèmes tarifaires sont des frais par kilowattheure (kWh) d’électricité basés sur le coût de la fourniture d’électricité aux clients.

En cas de besoin, vous pouvez demander l’aide de l’entreprise de dépannage électrique Paris.

Comment calculer la consommation d’électricité au compteur ?

En utilisant le relevé actuel du compteur et la quantité d’électricité que vous avez utilisée, vous pouvez calculer la quantité d’électricité que vous avez consommée. Vous pouvez le faire de deux façons :

– À la main : Calculez votre consommation réelle d’électricité en comptant le nombre de kilowattheures (kWh) d’électricité utilisés à ce jour, puis en multipliant les kWh par le tarif actuel du kWh. Vous trouverez ces informations sur la facture de votre compagnie d’électricité.

– En utilisant un calculateur en ligne : Nous vous recommandons cette calculatrice du site Web du ministère de l’Énergie

– Gardez à l’esprit que si la consommation mesurée au compteur est la quantité d’électricité mesurée au compteur, la consommation TOTALE est la quantité d’électricité utilisée par votre foyer, y compris les appareils électroménagers et les lampes, plus la quantité d’électricité utilisée par les systèmes de chauffage et de refroidissement de votre maison.

Qu’est-ce que la consommation de gaz naturel ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, la quantité de gaz naturel consommée correspond à la quantité de gaz naturel utilisée pour chauffer votre maison. Le volume de gaz naturel utilisé à cette fin est parfois appelé CONDENSATE. Les compagnies de gaz naturel américaines facturent généralement les clients pour le CONDENSATE.

Comment calculer la consommation de gaz naturel ?

Afin d’estimer la quantité totale de gaz naturel utilisée dans votre maison (et donc la quantité totale de condensat consommée), vous devez faire un peu de mathématiques. Tout d’abord, prenez la superficie de votre maison et multipliez-la par le nombre de degrés-jours de chauffage (DJC) dans votre région. Pour calculer les DJC, vous pouvez utiliser cet outil en ligne. Une fois que vous avez calculé les DJC de votre région, multipliez ce chiffre par la superficie de votre maison.

EXEMPLE : le nombre de DJC dans votre région est de 310 et la superficie de votre maison est de 1 200 pieds carrés. 310 x 1 200 = 346 000 (le nombre de degrés-jours de chauffage dans votre région). Ajoutez maintenant le nombre de kWh utilisés par votre système de chauffage jusqu’à présent, puis multipliez le total des kWh par le tarif actuel du kWh. Vous trouverez cette information sur la facture de votre compagnie d’électricité.

Conclusion

La consommation d’électricité mesurée ou mesurée est la quantité d’électricité utilisée mesurée par un compteur installé à votre domicile. Les tarifs d’électricité mesurés sont les tarifs facturés sur la base des relevés du compteur électrique. Comment calculer la consommation d’électricité au compteur ? En utilisant le relevé actuel du compteur et la quantité d’électricité que vous avez utilisée, vous pouvez calculer la quantité d’électricité que vous avez consommée.

Qu’est-ce que la consommation de gaz naturel ? Comme nous l’avons déjà mentionné, la quantité de gaz naturel consommée correspond à la quantité de gaz naturel utilisée pour chauffer votre maison. Comment calculer la consommation de gaz naturel ? Afin d’estimer la quantité totale de gaz naturel utilisée dans votre maison (et donc la quantité totale de condensat consommée), vous devez faire un peu de mathématiques.

Voilà, c’est fait ! Vous savez maintenant comment calculer votre consommation d’électricité et votre consommation de gaz naturel afin de pouvoir calculer avec précision votre facture totale et votre part de la facture.