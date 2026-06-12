+35% de revenus, -20% de pertes, la fintech vise la rentabilité, ce moteur de croissance surprend les banques

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En 2025, la fintech mondiale a généré environ 650 milliards de dollars de revenus, selon McKinsey et QED Investors. Le secteur progresse d’environ 21 % en un an, à un rythme annoncé comme 3,5 fois supérieur à celui des services financiers au sens large. Le décor a changé, l’époque des licornes célébrées pour leur seule croissance recule.

Ce basculement est au cœur d’un constat partagé par plusieurs acteurs: la fintech ne se résume plus à des promesses et à des levées de fonds spectaculaires. Elle s’installe dans l’économie réelle, avec des enjeux de rentabilité, de régulation et d’industrialisation des innovations, de l’IA aux actifs numériques. Et après? La question centrale devient simple: quelles fintechs transforment l’essai, et à quelles conditions?

McKinsey: 650 milliards de dollars de revenus et un cap vers 2 000 milliards

Le rapport La nouvelle ère de la fintech: IA, actifs numériques et nouvelles voies vers le succès, cité par Finance et Investissement, décrit une phase de transformation après des années de turbulences. Le message est clair: moins d’euphorie, plus de discipline. McKinsey et QED Investors mettent en avant une dynamique de marché qui reste puissante, mais qui s’accompagne d’une sélection plus nette des modèles viables.

Côté chiffres, le rapport évoque un marché mondial de la fintech à environ 650 milliards de dollars de revenus en 2025, soit une hausse d’environ 21 % sur un an. Le même document avance une projection: si le rythme se maintient, la fintech pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici 2030 et représenter environ 9 % de la valeur totale des services financiers mondiaux.

Le problème? Cette croissance ne suffit plus à elle seule. Le secteur entre dans une logique où les investisseurs, les régulateurs et les partenaires bancaires attendent des preuves: maîtrise des coûts, gestion du risque, conformité, trajectoire de profits. Autre point, l’innovation ne se limite plus à l’expérience utilisateur. Elle touche la structure même des services financiers, avec des briques technologiques qui s’intègrent dans des chaînes de valeur plus larges.

En France, le Palmarès Fintech100 met en avant 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

En France, un indicateur suivi par l’écosystème est le Palmarès Fintech100. Selon BPCE (Espace Presse), l’édition portée par Finance Innovation et Truffle Capital, en partenariat avec Groupe BPCE et Sopra Steria, donne un aperçu de la trajectoire des fintechs retenues.

Concrètement, BPCE indique qu’en 2025, les fintechs du Palmarès ont généré un chiffre d’affaires agrégé de 3,5 milliards d’euros, en hausse de 36 % par rapport à 2024. Le communiqué souligne aussi un durcissement du contexte: la pression sur les coûts et le financement s’intensifie, ce qui pousse les acteurs à explorer de nouveaux modes de financement pour continuer à grandir.

La rentabilité devient un marqueur central. Toujours selon BPCE, 57 % des fintech atteignent le seuil de rentabilité en 2025. Le même document précise que plus d’un tiers des jeunes pousses de moins de cinq ans parviennent à concilier croissance et rentabilité. Message implicite: l’écosystème n’est plus seulement dans la course à la taille, il se structure autour de modèles plus soutenables.

Reste un détail qui n’en est pas un: l’IA. BPCE rappelle que si l’IA a eu un impact significatif sur le secteur des logiciels, la diversité des services et des modèles rend l’ensemble de la fintech résilient. Cette diversité est aussi une source de dispersion. Certaines fintech se rapprochent de l’édition logicielle, d’autres de l’intermédiation financière, d’autres encore d’infrastructures techniques. Les exigences ne sont pas les mêmes, les cycles de vente non plus.

Banque mondiale: inclusion financière et croissance, avec un besoin de régulation

La fintech progresse aussi parce qu’elle répond à une promesse macroéconomique: améliorer l’accès aux services financiers. La Banque mondiale, dans ses billets de blog sur les FinTech, met en avant leur potentiel pour stimuler la croissance économique et élargir l’inclusion financière. Le sujet dépasse le confort des paiements: il touche l’accès au compte, au crédit, à l’épargne, à l’assurance, et plus largement à la capacité de participer à l’économie formelle.

La logique est connue: quand des ménages et des petites entreprises accèdent plus facilement à des services financiers, ils peuvent mieux gérer les chocs, investir, et développer une activité. La fintech sert alors de passerelle, en particulier quand les réseaux bancaires traditionnels sont moins denses ou quand les coûts d’entrée sont élevés.

Mais la Banque mondiale insiste aussi sur l’autre face du sujet: la régulation et la littératie financière. L’adoption rapide peut soutenir la croissance, mais elle expose aussi à des risques de mauvaise compréhension des produits, de surendettement, ou d’abus. Ce point est central dans les marchés émergents, où l’innovation peut aller plus vite que les cadres de supervision et l’éducation financière.

Autre point. La fintech n’est pas un bloc homogène. Les impacts diffèrent selon qu’il s’agit de paiements, de crédit, de gestion de patrimoine, d’infrastructure ou d’actifs numériques. La capacité à créer de la croissance durable dépend de la qualité des garde-fous: transparence, gestion des données, lutte contre la fraude, sécurité informatique. La maturité du secteur passe par là.

Moyen-Orient: la fintech comme levier d’inclusion et de bien-être économique

Le mouvement est mondial. Sur le Moyen-Orient, la réflexion met aussi l’accent sur l’effet transformateur de la fintech, avec des retombées positives attendues sur l’inclusion financière, la croissance économique et le bien-être, selon un article consacré au sujet ( Libérer le potentiel de la fintech au Moyen-Orient ). Le fil conducteur reste le même: la technologie peut réduire des frictions historiques, accélérer des parcours, et ouvrir des services à des publics moins servis.

Dans ces régions, l’enjeu ne se limite pas à créer des applications. Il s’agit de bâtir des écosystèmes: identités numériques fiables, rails de paiement, interopérabilité, et supervision adaptée. La fintech devient un chantier de politique économique autant qu’un marché privé.

Et après? La question est celle de l’équilibre. Plus l’adoption s’accélère, plus les exigences de confiance montent. La croissance du secteur se joue sur la capacité à prouver, dans la durée, que l’innovation réduit les coûts et améliore l’accès, sans dégrader la protection des consommateurs ni la stabilité financière.

FAQ

La fintech est-elle encore en phase de forte croissance?

Oui. Selon McKinsey et QED Investors, le marché mondial de la fintech a généré environ 650 milliards de dollars de revenus en 2025, en hausse d’environ 21 % sur un an.

Pourquoi parle-t-on de fin de l’euphorie dans la fintech?

Selon l’analyse relayée par Finance et Investissement, le secteur entre dans une phase plus mature, marquée par une recherche de rentabilité, une rigueur réglementaire accrue et des innovations plus structurantes.

Quels signaux de rentabilité en France?

D’après BPCE, en 2025, 57 % des fintech atteignent le seuil de rentabilité dans le périmètre du Palmarès Fintech100, et plus d’un tiers des jeunes pousses de moins de cinq ans concilient croissance et rentabilité.

Quel lien entre fintech et inclusion financière?

La Banque mondiale souligne le potentiel des FinTech pour élargir l’inclusion financière et soutenir la croissance économique, en facilitant l’accès à des services financiers pour des publics moins servis.

Quels sont les risques associés à une adoption rapide des fintech?

La Banque mondiale met en avant des défis liés à la régulation et à la littératie financière, surtout quand l’innovation progresse plus vite que les cadres de supervision et la compréhension des produits.

Questions fréquentes La fintech est-elle encore en phase de forte croissance ? Selon McKinsey et QED Investors, le marché mondial de la fintech a généré environ 650 milliards de dollars de revenus en 2025, en hausse d’environ 21 % sur un an. Pourquoi parle-t-on de fin de l’euphorie dans la fintech ? D’après l’analyse relayée par Finance et Investissement, le secteur entre dans une phase plus mature, avec une recherche de rentabilité, une rigueur réglementaire renforcée et des innovations plus structurantes. Quels signaux de rentabilité en France ? Selon BPCE, en 2025, 57 % des fintech atteignent le seuil de rentabilité dans le cadre du Palmarès Fintech100, et plus d’un tiers des jeunes pousses de moins de cinq ans concilient croissance et rentabilité. Quel lien entre fintech et inclusion financière ? La Banque mondiale met en avant le potentiel des FinTech pour stimuler la croissance économique et élargir l’inclusion financière en facilitant l’accès à des services financiers.