Fintech: après l’euphorie, un moteur de croissance axé sur la rentabilité et la régulation

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La fintech a généré environ 650 milliards de dollars de revenus en 2025, selon McKinsey. Le secteur a progressé d’environ 21 % en un an et sa croissance va plus vite que celle des services financiers traditionnels. En France, le Palmarès Fintech100 met en avant un virage net : croissance, mais aussi rentabilité.

Le récit a changé. Pendant des années, la fintech a été associée aux valorisations spectaculaires et à la chasse aux licornes . Selon McKinsey, le secteur mondial des technologies financières est entré dans une nouvelle phase, marquée par la recherche de rentabilité, une rigueur réglementaire plus forte et des innovations plus structurantes. En clair : moins de promesses, plus d’exécution. Et une ambition intacte : peser durablement dans la croissance économique.

McKinsey: 650 Md$ de revenus en 2025, une croissance plus rapide que la finance

Le premier signal, c’est la taille. Dans un rapport réalisé avec QED Investors, McKinsey estime qu’en 2025 le marché mondial de la fintech a généré environ 650 milliards de dollars de revenus. La progression ressort à environ 21 % sur un an, avec un rythme présenté comme trois fois et demi supérieur à celui de l’ensemble du secteur des services financiers.

Ce chiffre change la lecture du secteur. La fintech n’est plus un simple laboratoire d’innovations ou un terrain de jeu pour investisseurs en quête de croissance rapide. Elle devient un segment qui pèse, qui vend, qui facture. Et qui aspire à capter une part plus grande de la chaîne de valeur des services financiers.

McKinsey avance aussi une projection : si la dynamique se maintient, la fintech pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars de revenus d’ici 2030, soit environ 9 % de la valeur totale des services financiers mondiaux. Une hypothèse qui suppose un secteur capable de tenir sur la durée, dans un environnement de financement moins facile et sous une surveillance accrue.

Autre point. Le rapport décrit une transformation en profondeur après des turbulences, une phase de spéculation et une correction brutale. Le message est simple : l’époque où la croissance suffisait à tout justifier s’éloigne. La fintech doit prouver sa solidité opérationnelle.

Fintech100: 3,5 Md€ de chiffre d’affaires agrégé en 2025, +36 % sur un an

Le mouvement se voit aussi en France. Selon Finance Innovation et Truffle Capital, en partenariat avec Groupe BPCE et Sopra Steria, les fintechs du Palmarès Fintech100 ont généré en 2025 un chiffre d’affaires agrégé de 3,5 milliards d’euros, en hausse de 36 % par rapport à 2024.

Ce rythme souligne une réalité : même dans un contexte économique plus tendu, une partie du secteur continue de croître. Mais le communiqué insiste sur l’envers du décor : la pression sur les coûts et sur le financement s’intensifie, poussant les fintechs à chercher de nouveaux modes de financement pour continuer à se développer.

Concrètement, ce n’est plus seulement une question de conquête commerciale. C’est une question de modèle économique. Les fintechs doivent arbitrer entre croissance, dépenses d’acquisition, investissements technologiques et exigences de conformité.

Et après ? Le Palmarès met en avant un indicateur qui résume le virage : en 2025, 57 % des fintech atteignent le seuil de rentabilité. Le même document indique que plus d’un tiers des jeunes pousses de moins de 5 ans sont parvenues à concilier croissance et rentabilité. Cela ne dit pas que tout le secteur est stabilisé, mais cela montre une capacité d’adaptation rapide.

Inclusion financière: la Banque mondiale met en avant l’accès et les usages

La fintech ne se résume pas à des applis de paiement. Dans ses publications, la Banque mondiale insiste sur le potentiel des FinTech pour stimuler la croissance économique et élargir l’inclusion financière. Le sujet est central dans de nombreux pays où l’accès aux services financiers reste inégal, où les coûts de transaction sont élevés, ou où l’infrastructure bancaire est moins dense.

L’idée est connue : des services numériques peuvent faciliter l’ouverture de comptes, les transferts, l’épargne ou l’accès au crédit, à condition de traiter les risques. Le problème ? L’adoption rapide des fintech peut aussi créer des fragilités si la régulation, la protection des consommateurs et la littératie financière ne suivent pas le rythme.

La Banque mondiale souligne également la nécessité d’un cadre qui permette l’innovation sans sacrifier la stabilité. La fintech peut accélérer l’usage des services financiers, mais elle peut aussi amplifier des risques existants : fraude, surendettement, opacité des coûts, ou mauvaise compréhension des produits. Tout l’enjeu est d’éviter une inclusion par le produit qui se transforme en exclusion par l’incident .

Autre point. La croissance économique liée à la fintech n’est pas automatique. Elle dépend des usages réels, de la confiance, et de la capacité à intégrer ces outils dans l’économie quotidienne, des ménages aux petites entreprises.

IA, actifs numériques, régulation: la maturité passe par la discipline

Dans l’analyse de McKinsey, la nouvelle ère de la fintech se joue autour de trois axes mis en avant dans le titre du rapport : IA, actifs numériques et nouvelles voies vers le succès. Le secteur ne peut plus se contenter d’un discours d’innovation. Il doit industrialiser, sécuriser, prouver la valeur.

En France, le Palmarès Fintech100 note que l’IA a eu un impact significatif sur le secteur des logiciels, mais souligne aussi que la diversité des services et des modèles rend le secteur résilient dans son ensemble. Cette diversité est un atout, mais elle complique aussi la lecture : toutes les fintech ne sont pas exposées aux mêmes risques, ni aux mêmes contraintes réglementaires.

Reste un détail qui n’en est pas un : la conformité. La pression réglementaire est devenue un paramètre de gestion, au même titre que l’infrastructure technique ou la cybersécurité. Plus un acteur prend de l’ampleur, plus il est attendu sur la robustesse, la transparence et la protection des clients. Cette exigence peut ralentir certains déploiements, mais elle peut aussi faire le tri entre les modèles solides et les promesses fragiles.

Le secteur entre donc dans une phase plus banque-compatible . Moins d’effets d’annonce. Plus de gouvernance. Et une question qui revient : qui saura combiner vitesse technologique et exigences de contrôle, sans perdre l’avantage compétitif qui a fait la force de la fintech ?

FAQ

La fintech est-elle encore en forte croissance ?

Selon McKinsey, les revenus mondiaux de la fintech ont progressé d’environ 21 % en 2025. En France, le Palmarès Fintech100 indique une hausse de 36 % du chiffre d’affaires agrégé en 2025 par rapport à 2024.

Pourquoi parle-t-on de “fin de l’euphorie” dans la fintech ?

D’après McKinsey, le secteur sort d’années de turbulences et de correction et se dirige vers une phase de maturité, centrée sur la rentabilité, la rigueur réglementaire et des innovations structurantes.

La rentabilité progresse-t-elle vraiment chez les fintechs françaises ?

Selon Finance Innovation et Truffle Capital (Palmarès Fintech100), 57 % des fintech atteignent le seuil de rentabilité en 2025.

Quel lien entre fintech et inclusion financière ?

La Banque mondiale met en avant le potentiel des FinTech pour élargir l’accès aux services financiers et soutenir la croissance économique, tout en soulignant l’importance de la régulation et de la littératie financière.

Quels sujets technologiques structurent la prochaine phase ?

McKinsey met en avant l’IA et les actifs numériques parmi les thèmes clés. Le Palmarès Fintech100 souligne aussi l’impact de l’IA sur le secteur des logiciels.

Questions fréquentes La fintech est-elle encore en forte croissance ? Selon McKinsey, les revenus mondiaux de la fintech ont progressé d’environ 21 % en 2025. En France, le Palmarès Fintech100 indique une hausse de 36 % du chiffre d’affaires agrégé en 2025 par rapport à 2024. Pourquoi parle-t-on de “fin de l’euphorie” dans la fintech ? D’après McKinsey, le secteur sort d’années de turbulences et de correction et entre dans une phase de maturité, centrée sur la rentabilité, la rigueur réglementaire et des innovations structurantes. La rentabilité progresse-t-elle chez les fintechs françaises ? Selon Finance Innovation et Truffle Capital (Palmarès Fintech100), 57 % des fintech atteignent le seuil de rentabilité en 2025. Quel lien entre fintech et inclusion financière ? La Banque mondiale met en avant le potentiel des FinTech pour élargir l’accès aux services financiers et soutenir la croissance économique, avec des enjeux de régulation, de protection des consommateurs et de littératie financière.