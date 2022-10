Wise : l’entreprise Fintech qui a le vent poupe -Anciennement Transferwise est une plateforme de transfert d’argent

Transferwise devenu Wise depuis son entrée en bourse fait partie de ces produits de la finance qui cartonne.

Cette ancienne licorne britannique qui atteignait une valorisation de 3,5 milliards de dollars en 2019 fait vraiment ces preuves sur le marché de la Fintech.

Cette application bancaire est celle dont ont formellement besoin les personnes qui commercent à l’international.

On vous explique toute cette aventure et ce succès dans les lignes qui suivent sur l’entreprise Fintech qui a le vent poupe : Wise

Wise : un produit financier conçu sur mesure par des financiers estoniens

Wise, c’est aujourd’hui la plateforme de transfert d’argent la plus performante et rentable sur le marché international. Autant profitable aux particuliers qu’aux professionnels, elle ne fait que progresser dans la course économique à l’international. Créé en 2011, on remarque que le souci de ces fondateurs se fondent sur un désir à la fois personnel qui devient profitable à tous.

En effet, beaucoup de start-up et de licorne sont nés de cette façon. A savoir, un problème sur lequel on ne trouve pas de solution et que l’on décide de créer soit même. Voici en détail, l’histoire Kristo Kaarman et Taavet Hinrikus

Bosser à la City de Londres en livre sterling et perdre au change à chaque fois en euro : le challenge de la création Wise

En 2011, les deux fondateurs de Transferwise travaillent dans la finance à Londres. Le retour du fruit de leur travail vers leur terre d’origine devient très vite confiscatoire. Le taux de change entre la livre sterling et l’euro leur fait perdre beaucoup d’argent. De cette expérience amère nait leur entreprise Fintech. Leur start-up va être révolutionnaire dans le monde. Ils décident de créer une plateforme où le change des monnaies est revue à la hausse. Leur expérience dans le trading et la finance leur permet directement de trouver des partenaires ainsi que des levées de fonds pour mener à bien leur projet.

Il faut savoir que Wise fut une licorne britannique. Son succès retentissant, aujourd’hui, à plus de 10 millions de clients a fait éteindre sa licorne, pour son introduction en bourse.

Combattre les frais cachés des taux de change lors des paiements en devise étrangère

Désormais, la start-up ne peut que mieux se porter. En effet, elle s’attaque directement à ce que le système bancaire classique ponctionne au cœur de la conversion de devise. Il vous suffit juste de vous rendre à l’étranger pendant les vacances et réaliser quelques paiements en carte bleue. Vous remarquerez que la note devient vite salée lorsque vous recevez votre relevé de compte en ligne le mois d’après. Effectivement, les frais cachés qu’une banque classique applique sont onéreux. La première fois, on avale des couleuvres. La seconde fois, on prend les choses en main pour éviter de se faire reprendre.

C’est exactement, au cœur de cette stratégie financière que Wise à créer sa plateforme d’échanges de monnaie. Un succès garanti lorsque l’on a l’habitude de voyager entre plusieurs pays ou de commercer entre plusieurs monnaies.

Une bénédiction pour contrer les effets économiques désastreux du Brexit

Le Brexit, une majorité d’anglais l’ont voulu. Malheureusement, les contrats bilatéraux avec les Etats-Unis et la Chine sont tombés à l’eau. Un marasme économique que le Royaume-Uni regrette encore. Alors que penser de cette situation où la livre sterling est chère et désormais isolée. Au cœur de ce gouffre financier, Wise reste toujours une valeur sûre pour préserver ses deniers au change. D’ailleurs, c’est parce que la plateforme monétaire travaille à l’international qu’elle est plus rentable.

Hormis certains pays où l’internationalisation du change est problématique pour des questions de narcotrafic (pays andins) et certaines zones touchées par le terrorisme, Wise travaille quasiment avec toutes les devises au monde. En Angleterre, ce produit financier est du coup nécessaire pour un pays qui ne profite plus de la baisse des barrières douanières depuis sa sortie de l’Union Européenne.

La carte Wise : une carte bleue qui convertit automatiquement à taux généreux

Wise a tout compris et simplifie la vie de ces clients. Vous pouvez à partir de l’application visitez le cours de la monnaie que vous souhaitez. Il vous suffit d’être stratégique pour faire des transferts. De plus, pour ce qui concerne les paiements en carte bleue, la start-up applique directement son taux réel de devise. Ainsi, vous avez une garantie de préserver de l’argent si vous êtes dans un pays où la valeur de la monnaie est moindre.

L’application dispose d’un système de balance où il est aussi possible de convertir en temps réel son argent dans une autre devise. Une situation qui joue en votre faveur lorsque vous achetez sur un site e-commerce étranger.