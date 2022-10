Les principaux groupes agroalimentaires marocains en 2022

Vous vous demandez ce que cette liste à d’importants au cœur d’un site consacré aux décideurs. Cela va de soi. Le Marco est en quelque sorte devenu un acteur d’exportation majeur pour l’Europe. Ce rôle s’est considérablement accru depuis la crise Covid et la guerre en Ukraine.

Considéré comme un grenier à nourriture de qualité et ultra compétitif, le Maroc joue aujourd’hui un rôle économique et stratégique de premier plan pour l’Union Européenne.

Si l’Espagne boude cette concurrence qui fait mal à son marché, la France, l’Allemagne et les pays nordiques ne peuvent plus se passer de cet acteur incontournable de la filière agro-alimentaire.

Voici donc une liste de grands groupes qui ont leur poids sur l’économie au cœur de la monarchie chérifienne.

La société d’eau Oulmès : de l’eau pure au pays de la sécheresse

Plus concentré sur l’économie locale, on ne peut bien évidemment pas oublier le grand groupe des eaux minérales et de source qui se cache derrière les marques comme :

Sidi Ali (marque d’eau référente au Maroc équivalent à Cristalline au goût remarquable)

Ain Atlas.

Ce géant qui domine le secteur de la ressource principale de vie est à la tête d’un empire qui gère plusieurs marques et autres boissons dans le royaume. D’ailleurs, les eaux sont aussi au cœur d’un marché de l’export en Afrique. Tout particulièrement au Nigéria qui est le pays le plus peuplé d’Afrique alimenté par un grand besoin en eau minérale : le Togo et le Burkina Faso.

Les domaines agricoles : au cœur des produits de terroir marocain

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant des marques très connus dans les hypermarchés se cachent derrière ce nom. On peut penser aux marques de produits laitiers Chergui ainsi que la marque d’export Primatine.

Cette dernière regroupe un large panel d’agriculteurs groupés derrière cette marque et répondant à un cahier des charges orientés vers l’export l’Europe, l’Amérique du Nord, la Russie et les pays de l’Est.

Bien que ce groupe alimentent le marché commun, c’est produit sont très sollicités à l’étranger pour leur qualité et leur saveur remarquable. Les produits d’exportation marocain, ce sont aussi un mode de vie et une gastronomie reconnue dans le monde.

Midave : l’expert de la conserverie de poisson au Maroc

Ce groupe agro-alimentaire dans le quartier général se situe dans la ville atlantique d’Asfi est un gros exportateur vers l’Europe. Il n’y a pas que l’agriculture qui fait des exploits au. Maroc. Les produit de la pêche sont certainement ceux qui volent la vedette.

Les villes d’Agadir et d’Essaouira sont d’ailleurs des ports sardiniers très importants. Néanmoins le commerce de la pêche ne se cantonne pas uniquement à ce poisson. A travers ses conserveries, le groupe Midave sert aussi de relais pour alimenter l’Europe en maquereau et en thon.

La Copag : le groupe agro-alimentaire du Sud-Marocain

Cette société d’exportation ayant vu le jour dans les années 1960 est l’une des plus ambitieuses du domaine agro-alimentaire au Maroc. Elle se tourne principalement vers la production de produits carnés et laitiers. C’est elle la propriétaire d’une des marques de produits laitiers la plus compétitive : Jaouda. Exploitant aussi dans la région de Taroudant les fruits des vergers ainsi que les productions d’huile d’olive. Elle donne à l’exportation vers l’Europe des nourritures de terroir et de qualité qui sont reconnus pour leur qualité redoutable.

Maroc Mondial Export : le groupe d’exportations de fruits et légumes par excellence

Au coeur de toutes les saisons de l’année, la production de fruits et légumes joue un rôle moteur considérable dans l’économie marocaine. Ce secteur à lui seul est le premier du pays avec une entrée de devise conséquente.

Le Maroc est devenu un pays dominant dans beaucoup de productions de fruits jadis tropicaux comme l’avocat. Grand producteur d’agrumes, ces sont aussi quasiment tous les légumes présents dans votre frigo qui y sont produits. Et ce marché joue aussi une place prépondérante pour les pays d’Afrique subsaharienne qui par leurs conditions climatiques manquent de production.

Tout un réseau de distribution est organisé vers le Sénégal allant même jusqu’en Côte d’Ivoire. Les produits agricoles, c’est l’El Dorado marocain que le groupe Maroc Mondial Export exploite stratégiquement.

Kerix export : la société qui se cache derrière les domaines d’Iskla

Quand les pruneaux d’Agen manquent à l’appel, les Français se tournent naturellement vers la région de Meknès pour assouvir leurs besoins. Cette société joue aussi son rôle dans ce produit agricole ainsi que toute la filière de la région. Ce sont aussi les légumes de saisons, les amandes ainsi que l’huile d’olive qui envahissent les marchés européens.