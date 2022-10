Logiciel de facturation en ligne pour TPE/PME Françaises : Evoliz :

Il n’est pas toujours évident de gérer sa propre entreprise. En effet, certaines tâches comme la facturation s’avèrent particulièrement chronophages.

Afin de gagner du temps, de plus en plus de responsables de TPE/PME ont recours à des outils spécifiques tels que les logiciels de facturation en ligne.

Parmi les meilleures solutions disponibles sur le marché figure le logiciel de facturation Evoliz. Allons à la découverte de ce logiciel de facturation en ligne.

Présentation du logiciel de facturation en ligne Evoliz

Développé dans les années 2010 par les fondateurs du portail myAE.fr, Evoliz est un logiciel de gestion en ligne pour tout type d’entreprise. Il peut être utilisé entre autres par les associations, les commerçants, les artisans et même les personnes qui exercent des professions libérales.

Ce logiciel a vu le jour en réponse à quelques constats effectués par ses concepteurs. En réalité, les fondateurs de ce logiciel ont remarqué que bon nombre des solutions de gestion ne correspondaient pas aux besoins réels des dirigeants de TPE/PME.

En effet, avec les logiciels qu’ils utilisaient, ces derniers pouvaient passer énormément de temps à réaliser des tâches simples comme l’établissement de devis et factures ou le suivi de trésorerie.

Face à ce constat accablant, les concepteurs d’Evoliz ont décidé de mettre au point une solution logicielle capable de répondre de manière simple et automatisée aux besoins des chefs d’entreprise.

C’est ce qui a conduit à la naissance du logiciel de facturation en ligne Evoliz, une solution logicielle à la fois intelligente et collaborative. Avec Evoliz, les fondateurs ont matérialisé leur rêve de mettre au point un logiciel permettant aux dirigeants d’entreprise de mieux piloter leurs activités.

Concrètement, Evoliz est un logiciel de comptabilité et de facturation en ligne qui s’appuie sur trois axes majeurs que sont la facturation, le pilotage et la prévision. Très simple d’utilisation, ce logiciel est certifié loi anti-fraude à la TVA.

De fait, Evoliz est un logiciel qui vous assure une facturation en toute légalité et en toute sécurité. Associant innovation et sécurité, Evoliz est un logiciel qui garantit également la protection des données de ses utilisateurs.

Les fonctionnalités du logiciel de facturation en ligne Evoliz

Les fonctionnalités de ce logiciel s’articulent autour de six grands domaines que sont :

les ventes ;

les achats ;

la banque ;

la comptabilité ;

les rapports et les applications connectées.

Grâce à ces différentes fonctionnalités innovantes, les dirigeants de TPE/PME peuvent gérer plus facilement leurs activités quotidiennes. Il s’agit notamment des tâches administratives et de celles liées à la gestion comptable comme l’établissement de devis et factures, les relances clients ainsi que les différents bons (livraison et commande).

Les offres du logiciel de facturation en ligne Evoliz

Evoliz est une solution logicielle de facturation en ligne payante avec une offre sans aucun engagement. Cependant, Evoliz donne la possibilité aux dirigeants d’entreprise de demander une démonstration et d’effectuer un essai gratuit de 30 jours.

Cela a pour but de permettre à ces dirigeants de prendre en main le logiciel, d’évaluer ses fonctionnalités et de déterminer la pertinence de cette solution pour leur entreprise. Le prix du logiciel Evoliz se décline en trois grandes offres que sont :

la formule Smoothie Banane ;

la formule Banana Split ;

et la formule Banana Combo.

La formule Smoothie Banane

La formule Smoothie Banane donne droit à quelques fonctionnalités comme la création et l’envoi de devis en illimité et la gestion de la TVA. Cette formule donne également droit à un accès utilisateur et 2 go d’espace de stockage.

La formule Banana Split

Quant à la formule Banana Split, elle permet aux dirigeants d’entreprises de profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel, un accès utilisateur et 10 go d’espace de stockage.

La formule Banana Combo

En ce qui concerne la formule Banana Combo, elle permet aussi de profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel et donne droit à 5 accès utilisateurs et 25 go d’espace de stockage.

En dehors de ces offres, Evoliz propose également une formule personnalisée. Cette formule est destinée à la gestion simultanée de plusieurs entreprises. Le prix de l’offre personnalisé prend en compte plusieurs critères et n’est formulé que sur devis après une prise de contact avec l’équipe du concepteur du logiciel.

L’accessibilité du logiciel de facturation en ligne Evoliz

Solution 100 % cloud, le logiciel de facturation en ligne Evoliz est utilisable partout et à n’importe quel moment. Pour accéder à ce logiciel, vous devez au préalable disposer d’une connexion internet puis vous connecter à votre compte en ligne depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Les fondateurs d’Evoliz mettent aussi à votre disposition ce logiciel sous forme d’application mobile.

Grâce à l’application mobile, il est assez facile de gérer ses facturations et bons de commande en déplacement. Cette application est disponible sur les plateformes Android et iOS. Enfin, Evoliz dispose d’un service client disponible gratuitement par messagerie directe, mail et téléphone afin de vous accompagner dans l’utilisation quotidienne du logicie