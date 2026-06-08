12 lycéens d’Aix-Marseille, 6 projets en finale à Marseille, ce que leur informatique de demain surprend

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Dans un lycée de Marseille, des élèves de l’académie Aix-Marseille présentent des projets finalistes aux trophées NSI, un concours pensé pour révéler les informaticiens de demain. L’événement s’inscrit dans une stratégie académique qui vise à attirer davantage de lycéens vers le numérique et ses métiers. Sur scène, le code devient une histoire de choix, d’orientation et de confiance.

Ce jour-là, dans les couloirs, il y a ce mélange familier de trac et d’excitation. Des diaporamas s’ouvrent, des ordinateurs se réveillent, des phrases sont répétées à mi-voix. À quelques mètres, une salle se remplit. Le décor est scolaire, mais l’enjeu dépasse la note. Au lycée Jean-Perrin à Marseille, les trophées NSI (pour Numérique et sciences informatiques) mettent en lumière des projets d’élèves de l’académie, avec une promesse simple, raconter l’informatique autrement que par des lignes de code, selon La Provence et les informations relayées par l’Académie d’Aix-Marseille.

Ce concours n’arrive pas par hasard. Depuis plusieurs années, l’enseignement de l’informatique au lycée se structure autour de la spécialité NSI, mais aussi d’initiatives académiques qui cherchent à créer des moments de reconnaissance. À Marseille, la compétition devient un prétexte pour faire venir des élèves, des enseignants, des jurys, et pour donner un visage à une discipline qui reste, pour beaucoup de familles, abstraite ou intimidante.

Au lycée Jean-Perrin, les trophées NSI comme scène d’orientation

Le choix du lieu a sa logique. Selon La Provence, le lycée Jean-Perrin accueille une édition des trophées NSI qui récompense des projets portés par des élèves de l’académie Aix-Marseille. Sur le papier, il s’agit d’un concours scolaire. Dans les faits, c’est une petite scène publique où l’on apprend à défendre une idée, à expliquer une démarche, à rendre compréhensible un système.

Les présentations ne se résument pas à une démonstration technique. Les jurys attendent une intention, une utilité, une cohérence. L’exercice impose de traduire l’informatique en langage courant, de raconter ce que fait un programme, pourquoi il a été conçu, et ce qu’il change pour un utilisateur. Pour des lycéens, c’est aussi un entraînement à l’oral, un moment où l’on découvre que la rigueur peut se dire simplement, sans se cacher derrière le jargon.

D’après l’Académie d’Aix-Marseille, ces trophées s’inscrivent dans une volonté d’inciter les lycéens à s’orienter vers le numérique. L’objectif est assumé, élargir le vivier, rendre la filière désirable, et montrer que l’informatique n’est pas réservée à une poignée de profils déjà convaincus. Le concours sert alors de vitrine, mais aussi de déclencheur, celui qui fait basculer un intérêt diffus en projet d’études plus concret.

Ce qui se joue dans une salle de lycée, c’est aussi une bataille culturelle. Faire aimer l’informatique, c’est la sortir de l’image du “génie solitaire” ou du “geek” enfermé. Les trophées NSI racontent autre chose, un travail d’équipe, des essais, des bugs, des corrections, et une forme de plaisir à construire. La suite donne raison aux sceptiques, l’ambiance ressemble moins à une compétition froide qu’à une exposition d’idées.

Une académie qui mise sur le numérique, du concours à la stratégie

Les trophées NSI s’adossent à une stratégie plus large. L’Académie d’Aix-Marseille présente cette dynamique comme un levier pour recruter dans la filière du numérique, en agissant tôt, dès le lycée. Le vocabulaire est révélateur, il ne s’agit pas seulement de “sensibiliser”, mais de créer des parcours, des envies, des continuités entre enseignement secondaire et études supérieures.

Dans ce contexte, la spécialité NSI devient un pivot. Elle donne un cadre scolaire à des compétences qui, auparavant, se construisaient souvent en dehors de l’école, via des clubs, des forums, des projets personnels. L’institution y voit une manière de démocratiser l’accès, de rendre l’apprentissage plus lisible, et de donner des repères communs. Les trophées, eux, ajoutent une dimension de reconnaissance, un moment où le travail de l’année prend une forme publique.

Le pari est aussi celui de la diversité des profils. Derrière l’affichage “informatique de demain”, il y a une question très concrète, qui choisit ces enseignements, qui s’y sent légitime, qui s’y projette. Les concours académiques, en donnant de la visibilité à des élèves et à leurs projets, peuvent jouer un rôle d’entraînement, l’idée qu’une discipline devient plus accessible quand on voit des pairs s’y engager.

Cette logique se retrouve dans d’autres initiatives. Le groupe Enseignement de l’informatique de l’IRES (Aix-Marseille Université) organise une journée académique dédiée, selon l’IRES d’Aix-Marseille Université. Ces rendez-vous, côté enseignants comme côté élèves, structurent un écosystème local, avec des échanges de pratiques, des retours d’expérience, et une mise en réseau des acteurs.

Des projets qui racontent l’informatique par ses usages

Sur la table, il y a des prototypes, des interfaces, des schémas. Les projets présentés dans le cadre des trophées NSI, tels que décrits par La Provence, mettent en avant des élèves capables de relier une idée à une réalisation. L’informatique apparaît alors comme une discipline de traduction, traduire un besoin en fonctionnalités, une contrainte en architecture, une intuition en algorithme.

Ce qui frappe, c’est la manière dont les projets servent de récit. Un programme n’est pas seulement “un programme”, il est rattaché à un contexte, à un problème, à un public. Cette approche par l’usage colle à l’époque, où le numérique n’est plus un secteur isolé, mais une couche qui traverse l’éducation, la santé, la mobilité, la culture. Pour des lycéens, c’est une façon de comprendre que le code a des conséquences, et qu’un choix technique peut modifier l’expérience d’un utilisateur.

Le concours valorise aussi une compétence souvent sous-estimée, la capacité à expliquer. Dans un monde où les outils numériques s’empilent, la pédagogie devient une qualité professionnelle. Savoir présenter une démarche, documenter un projet, argumenter une décision, ce sont déjà des gestes d’ingénierie. Et, dans une salle de lycée, cela se voit immédiatement, ceux qui ont testé, itéré, corrigé, racontent mieux.

Le travail collectif, également, prend une place centrale. Même quand un projet est porté par un petit groupe, il suppose une répartition des tâches, une coordination, une manière de résoudre les désaccords. Ce sont des apprentissages discrets, mais décisifs, parce qu’ils préparent aux environnements réels du numérique, où l’on développe rarement seul, et où la qualité dépend aussi des interactions.

Les Olympiades de sciences de l’ingénieur, une autre finale pour les lycéens

Dans la même région, un autre événement illustre la montée en puissance des projets scientifiques portés par des lycéens. Le CEREGE annonce que les Olympiades de sciences de l’ingénieur à Aix-Marseille regroupent plus de 140 élèves de premières et terminales, générales et technologiques, en lice pour une finale nationale. Ici, l’informatique n’est pas toujours le sujet unique, mais elle traverse souvent les projets, via la programmation, l’électronique, la modélisation ou la gestion de données.

Le point commun avec les trophées NSI est clair, la pédagogie par projet sert de moteur. Elle transforme des notions en objets concrets, oblige à formuler une problématique, à tester des solutions, à tenir un calendrier. Elle confronte aussi à une réalité, un projet n’avance pas en ligne droite. Il y a des impasses, des retours en arrière, des arbitrages. Ce sont précisément ces moments qui fabriquent des compétences.

Ces finales, qu’elles soient centrées sur la spécialité NSI ou sur les sciences de l’ingénieur, jouent un rôle de vitrine pour des parcours encore trop méconnus. Elles montrent des lycéens capables de produire, de démontrer, de défendre. Elles donnent aussi aux enseignants un espace pour valoriser des méthodes de travail qui dépassent le cadre du contrôle classique.

Dans certains établissements, l’engagement se construit sur la durée. Au lycée Frédéric Bazille – Agropolis, des élèves volontaires se lancent dans une aventure autour de l’informatique, de la logique et de la programmation, selon une publication de l’établissement. Ce type de démarche, fondée sur le volontariat et le collectif, complète les dispositifs académiques, en installant une culture du projet avant même l’échéance d’un concours.

À Marseille comme ailleurs dans l’académie, la question qui flotte au-dessus des présentations est simple, qu’est-ce que “l’informatique de demain” quand on a dix-sept ans? Pour certains, c’est une application utile. Pour d’autres, un système plus robuste, ou plus compréhensible, ou plus responsable. Ce que ces scènes scolaires rendent visible, c’est surtout une génération qui apprend à fabriquer, et à expliquer ce qu’elle fabrique.

FAQ

Qu’est-ce que la spécialité NSI au lycée?

La spécialité Numérique et sciences informatiques (NSI) est un enseignement du lycée qui initie à l’informatique, à la programmation et aux concepts qui structurent les systèmes numériques, selon l’Académie d’Aix-Marseille.

Où se déroulent les trophées NSI évoqués dans l’article?

Selon La Provence, une édition des trophées NSI se tient au lycée Jean-Perrin à Marseille, avec des projets portés par des élèves de l’académie Aix-Marseille.

Quel est l’objectif affiché par l’Académie d’Aix-Marseille avec ces trophées?

D’après l’Académie d’Aix-Marseille, ces trophées visent à inciter les lycéens à s’orienter vers le numérique et à rendre la filière plus attractive.

Que sont les Olympiades de sciences de l’ingénieur à Aix-Marseille?

Selon le CEREGE, l’événement regroupe plus de 140 élèves de premières et terminales, générales et technologiques, engagés dans des projets et en lice pour une finale nationale.

Quel rôle joue Aix-Marseille Université dans cette dynamique autour de l’informatique?

Selon l’IRES d’Aix-Marseille Université, son groupe Enseignement de l’informatique organise une journée académique dédiée, contribuant à structurer les échanges autour de l’enseignement de l’informatique.

Questions fréquentes Qu’est-ce que la spécialité NSI au lycée ? La spécialité Numérique et sciences informatiques (NSI) est un enseignement du lycée qui initie à l’informatique, à la programmation et à des concepts structurants du numérique, selon l’Académie d’Aix-Marseille. Où se déroulent les trophées NSI mentionnés ? Selon La Provence, une édition des trophées NSI se tient au lycée Jean-Perrin à Marseille, avec des projets d’élèves de l’académie Aix-Marseille. Quel objectif l’Académie d’Aix-Marseille associe-t-elle à ces trophées ? D’après l’Académie d’Aix-Marseille, ces trophées visent à inciter les lycéens à s’orienter vers le numérique et à rendre cette filière plus attractive. Que disent les sources sur les Olympiades de sciences de l’ingénieur à Aix-Marseille ? Selon le CEREGE, l’événement regroupe plus de 140 élèves de premières et terminales, générales et technologiques, engagés dans des projets et en lice pour une finale nationale. Quel lien avec Aix-Marseille Université est mentionné ? Selon l’IRES d’Aix-Marseille Université, le groupe Enseignement de l’informatique organise une journée académique, contribuant à animer et structurer la communauté éducative autour de l’informatique.