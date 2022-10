Comment obtenir YouTube Premium Gratuit ?

YouTube Premium Gratuit : quelles sont les étapes pour l’avoir ?

En effet, ce mode permet aux utilisateurs d’accéder à certaines fonctionnalités et à certains contenus du site réservés aux membres payants.

Il peut être question de visionnage sans publicité, d’accès à des chaînes particulières ou des vidéos exclusives ou même de réduction sur les tarifs d’abonnement à YouTube Red encore appelé YouTube premium.

Connectez-vous à votre compte pour échanger le bon d’achat.

Rendez-vous sur l’URL du bon ou sur youtube.com/premium et saisissez le code figurant sur la carte cadeau. Cliquez sur « Suivant ».

À cette étape, de nombreux utilisateurs se demandent où ils doivent entrer le code YouTube.

En réalité, c’est très simple : saisissez le code, ouvrez l’application YouTube sur votre téléphone ou votre tablette. Appuyez ensuite sur votre photo de profil et sélectionnez « Paramètres ».

Cliquez sur « Regarder à la télévision ». Appuyez sur « Entrer le code TV » et entrez le code TV qui s’affiche en bleu sur votre téléviseur. Pour payer YouTube Premium, visitez d’abord le site Web de YouTube Premium.

Ici, allez à « Essai gratuit ».

Une fenêtre flottante s’ouvre, vous montrant tous les avantages de YouTube Premium, gratuit pendant un mois. La solution pour contourner YouTube Premium est d’utiliser un VPN ! Oui, une fois que vous aurez changé de connexion aux États-Unis, vous pourrez toujours redémarrer l’application et le compte « Picture in Picture » sera à vous.

Quel est le prix à payer pour obtenir YouTube Premium ?

YouTube Premium est un service d’abonnement payant, proposé dans certains pays, qui offre un accès sans publicité et riche en fonctionnalités (hors connexion) à des contenus de qualité. Le mode YouTube premium offre également une expérience améliorée sur les services vidéo et musicaux de Google, tels que YouTube, YouTube Music, YouTube Gaming et YouTube for Kids.

Depuis février, les chaînes doivent enregistrer 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour monétiser leurs vidéos. Il faut noter que le forfait ou abonnement YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois et permet de se débarrasser de toutes les publicités Google Vidéo sur le service à la demande.

Vous pouvez vous abonner ou effectuer votre inscription à YouTube Premium sur youtube.com/premium. Une fois sur le site, choisissez le forfait qui vous convient le mieux et effectuez le paiement.

Dans l’ensemble, l’accès premium gratuit à YouTube est un excellent moyen de tirer le meilleur parti du site. Toutefois, veillez à lire attentivement les conditions générales avant de vous inscrire. Cela vous permettra d’obtenir la meilleure offre et d’avoir une compréhension plus approfondie de l’offre.

YouTube Premium est un service payant, mais il existe une version d’essai gratuite qui vous permet d’essayer le service avant de vous abonner. Allez sur youtube.com/premium et sélectionnez « Start a free trial » pour commencer votre essai gratuit. Vous devrez vous connecter avec votre compte Google et saisir vos coordonnées de paiement, mais vous ne serez pas facturé avant la fin de la période d’essai. À ce stade, vous pouvez soit continuer à utiliser YouTube Premium, soit résilier votre abonnement. Toutefois, veuillez noter que YouTube Premium ne peut être contourné, sauf pour l’option d’essai gratuit.

YouTube Premium en vaut-il la peine ?

Lorsqu’il a été lancé il y a trois ans, il s’appelait YouTube Red. Il offre de nombreux avantages pour une meilleure visualisation. Cependant, le service n’est pas encore très connu, mais la plupart des gens ont découvert ce qui est inclus dans l’abonnement. La plupart des utilisateurs de YouTube Premium ont prouvé la valeur du service et sont même soulagés de ne plus avoir à se soucier de la publicité constante de la version gratuite. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cas, mais ça l’est. YouTube Premium est généralement considéré comme valant la peine d’être acheté par la plupart des utilisateurs.

Le plus grand avantage de ce service est qu’il n’y a pas de publicité sur les vidéos, ce qui permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts lors du visionnage de vidéos en général. Il n’est plus question d’être interrompu par une quelconque publicité. Si vous n’êtes intéressé que par la musique sur YouTube, l’abonnement premium de YouTube est la meilleure option. Toutefois, si vous souhaitez bénéficier d’avantages supplémentaires tels que des vidéos sans publicité, la lecture en arrière-plan et les téléchargements hors ligne, YouTube premium est le meilleur choix. Il s’agit en réalité d’une offre qui permet à l’utilisateur de jouir pleinement de toutes les fonctionnalités du site. En définitive, tout dépend de la façon dont vous utilisez YouTube et de votre budget.

Si vous disposez d’un code premium YouTube gratuit, vous pouvez l’échanger sur youtube.com/premium. Il suffit de vous connecter avec votre compte Google et il vous sera demandé de saisir le code. Après la saisie du code, vous pourrez alors commencer à utiliser les fonctionnalités premium de YouTube telles que les vidéos sans publicité, la lecture en arrière-plan et les téléchargements hors ligne. Vous pouvez ajouter des codes et des cartes-cadeaux YouTube à votre compte d’affilié et les utiliser pour acheter d’autres services Google en suivant ces étapes simples

Ouvrez votre compte Google dans votre navigateur ;

Une fois sur place, visitez le lien qui s’affiche à vous ;

Saisissez le code lorsque vous y êtes invité et cliquez sur « Suivant » ;

Cliquez sur « YouTube Premium » et sélectionnez le forfait que vous souhaitez acheter ;

Une fois le paiement effectué, sélectionnez « Google Pay » comme mode de paiement et cliquez sur « Effectuer un achat ».

Cela activera votre compte YouTube Premium et utilisera votre code de carte cadeau. Notez que certains codes YouTube sont valables pour les nouveaux utilisateurs de YouTube Premium, mais beaucoup sont également valables pour les utilisateurs existants. Ces codes sont également rationalisés pour les différentes régions du monde. YouTube offre déjà un essai gratuit d’un mois à tous les utilisateurs de YouTube. Samsung offre 2 à 3 mois de service gratuit à tous les abonnés à YouTube Premium

