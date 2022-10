CRM gratuit 2022 HubSpot : logiciels pour l’inbound marketing

L’inbound marketing est une stratégie de marketing qui continue de faire ses preuves jour après jours dans le domaine du marketing.

Au moyen d’outils savamment élaborés, l’inbound marketing permet aux entreprises de créer un meilleur retour sur investissement en attirant un nombre important de prospects.

Au nombre de ces outils si spéciaux, figurent le logiciel HubSpot et la plateforme de services complets d’inbound marketing qu’il propose.

Si vous hésitez encore à le choisir pour booster votre nombre de clients, découvrez l’essentiel à savoir au sujet de HubSpot.

HubSpot : un logiciel pour une meilleure gestion des relations client

HubSpot est une solution en ligne tout-en-un accessible en ligne qui réunit plusieurs types d’outils destinés au développement de stratégie marketing. Elle met principalement en avant tout ce qui a rapport avec l’inbound marketing et à la conversion de prospects en clients réguliers.

Le logiciel créé en 2006 compte désormais plus de 130 000 clients répartis dans plus de 135 pays du globe en raison de son efficacité. HubSpot dispose d’un logiciel CRM (Customer Relationship Management) pour faciliter la gestion des relations entre entreprises et clients.

Il permet notamment de centraliser en un seul endroit les informations relatives aux clients dans un espace sécurisé. Lorsqu’il est utilisé de façon coordonnée avec les autres outils HubSpot, le logiciel CRM a une grande valeur pour l’entreprise.

Les fonctionnalités disponibles avec HubSpot

Afin de permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur expérience HubSpot, le logiciel met à leur disposition plusieurs fonctionnalités intéressantes. Le système de fonctionnement de HubSpot se base sur trois dimensions liées : l’interaction, l’attirance et la fidélisation du client.

L’exploitation de ces trois dimensions est couverte par cinq outils qui fondent le concept de HubSpot :

Hub Sales qui permet le pilotage des actions commerciales ;

Hub Operations qui rend possible la personnalisation et l’ajustement des flux de données traitées ;

Hub Marketing pour la mise en place et la gestion de la stratégie d’inbound marketing ;

Hub Services intervenant dans le suivi de la satisfaction des clients et la dynamisation du service après-vente ;

et Hub CMS pour la création des différents applicatifs de la stratégie marketing adoptée.

Une fois qu’ils sont pris en main, les différents outils offrent aux utilisateurs HubSpot diverses fonctionnalités indispensables pour un inbound marketing efficace. Parmi celles-ci se retrouvent le stockage sécurisé des données client dans une base de données dédiées, la gestion des communications avec les clients et l’enregistrement des échanges.

HubSpot permet également une meilleure organisation en interne des actions au moyen de fonctionnalités telles que l’assignation et la planification des tâches des agents. Pour gagner du temps, le logiciel intègre un système d’envoi automatique de courriels à destination des prospects et clients ainsi que l’élaboration de modèle d’e-mail de prospection.

Il convient également de mentionner la possibilité de conserver un enregistrement des transactions effectuées et la mise à jour automatique des activités de vente.

Le mode d’emploi des outils gratuits HubSpot

En plus du logiciel de gestion CRM, HubSpot offre désormais des outils gratuits supplémentaires pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs. Pour la communication marketing par le biais d’e-mail, vous pouvez vous servir des outils de gestion publicitaire HubSpot pour créer des landing pages très professionnelles. Cela permet notamment de générer des leads, et donc, de convertir les visiteurs en prospects.

Le logiciel HubSpot CRM peut être employé pour gérer un budget plafonné à 1000 dollars en comparant les résultats hypothétiques de campagnes via Facebook, Google et LinkedIn. Pour une utilisation beaucoup plus personnalisée et pointue, les rapports de chaque campagne ads peuvent être utilisés pour enrichir le CRM.

Le trafic peut également être impacté positivement en ayant recours à l’outil HubSpot Marketing dans sa stratégie. Il est possible de l’employer dans le domaine du SEO et pour la gestion des pages réseaux sociaux qui sont cruciaux pour une stratégie digitale efficace.

Les avantages qu’offre l’utilisation de HubSpot

Si HubSpot est aussi utilisé à travers le monde, c’est principalement en raison des avantages divers et variés que la plateforme offre à ceux qui la choisissent. Le monde du commerce et des affaires est à présent régi par la dominance du digital, et cela, même en ce qui concerne le volet marketing.

Dans l’optique de rester performant et de s’adapter continuellement pour mieux vendre, HubSpot offre aux entreprises tous les outils nécessaires à une communication efficiente. En effet, grâce à tous les outils qu’il met à la disposition des entreprises, le logiciel HubSpot est devenu un incontournable pour développer son système de vente.

Comme il l’a été précisé précédemment, HubSpot permet une accélération conséquente du processus de conversion des prospects en clients. Ainsi, le logiciel permet de moderniser et de dynamiser la machine de vente des entreprises pour de meilleurs retours sur investissement tout en garantissant l’essor de l’entreprise.