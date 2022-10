Toute l’actualité autour de la cigarette électronique innokin

Cela peut être embarrassant pour un nouveau qui arrive dans le mode de la vape de choisir la bonne marque de e-cigarette.

Un tel état de choses se comprend avec la panoplie de marques qui existe.

Pour vous qui manquez de repères, ce guide vous présente l’actualité sur la marque Innokin, et pourquoi vous devez choisir cette e-cigarette.

Tout ce que vous voulez savoir est dans l’article « autour de la cigarette électronique innokin »

Sondage sur la vape en France

Que ce soit la cigarette électronique innokin ou autres, les résultats du sondage sur la vape sont déjà là.

L’organisation française Sovape vient de mettre à jour le sondage annuel sur la l’utilisation de la cigarette électronique.

Ce mois d’octobre 2022, l’association française fait remarquer que les chiffres sont inquiétants. Elle fait un appel au pouvoir public. Selon elle, l’heure est à l’urgence.

Depuis quatre ans, la Sovape prend sur elle le soin de faire un sondage sur l’usage de cigarettes électroniques. Elle fait cette étude à travers la BVA pour établir l’amplitude entre l’e-cigarette de la cigarette traditionnelle.

Selon cette investigation, que ce soit la cigarette électronique innokin ou une autre, il est établi que sur 10 français, 8 ne savent pas vapoter. Pour ne rien arranger, sur ces 10 Français, 6 pensent que les deux types de cigarettes sont égaux en dangerosité.

Loin de là, l’e-cigarette est moins dangereuse que la cigarette classique. C’est une progression de 6% par rapport au sondage n 1 de la série. Autrement dit, c’est 5% d’augmentation par rapport à l’année 2021.

Dans ce sondage, 1 français sur 4 préfère ne pas se prononcer sur la question de la dangerosité de ces cigarettes. En d’autres termes, 25% de Français sont douteux. Pire encore, sur une dizaine de Français, 8 pensent que la nicotine est un produit qui cache le cancer. C’est complètement faux, une étude scientifique a démontré le contraire.

Cigarette électronique Innokin, les métaux dans la vapeur ?

Deux chercheurs se penchent sur l’analyse de la vapeur produite par la cigarette électronique au cours du mois dernier. Mais la méthodologie inappropriée impacte négativement sur leur conclusion.

Depuis plusieurs années, des études sont menées pour évaluer la dangerosité de la cigarette classique et la cigarette électronique. Toutes ces investigations sont d’avis que fumer est plus dangereux que vapoter. Que ce soit la cigarette innokin ou autres, tous sont concernés.

Cependant, l’e-cigarette contient plusieurs substances comme le carbonyle, la nitrosamine et les ingrédients métalliques. Certaines recherches ont déjà eu à mettre en lumière cette dangerosité.

De plus, certaines pièces conçues avec le métal sont susceptibles d’affecter la vapeur. La marque innokin ne fait pas exception

Selon plusieurs chercheurs, Sébastien Soulet et Roberto Sussman n’ont pas utilisé la bonne méthodologie pour arriver à la conclusion de ce que la vapeur de l’e-cigarette contient des métaux.

Ce qu’on leur reproche est qu’ils se sont fondés sur le protocole de bouffée d’air appelé CORESTA. Ce processus n’est pas adapté selon les examinateurs au « grand débit d’air et la puissance élevée nécessaire au fonctionnement des dispositifs subhom. ».

La marque Innokin, porteuse de cancer ?

L’article Slate titre : « le vapotage pourrait réveiller les cellules cancéreuses. ». Il ajoute encore que « comme la pollution, la vape pourrait devenir une cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs ». Cet article résume rapidement plusieurs scientifiques de l’institut Francis Crick, un centre de recherche biomédicale.

Malgré qu’ils sont en majorité d’accord sur le fait que la cigarette électronique innokin et ses confrères sont moins dangereux que les cigarettes classiques, rien n’est démontré.

L’un des chercheurs affirme en septembre dernier qu’on ne devrait pas prendre cela pour agence content. Car la cigarette électronique n’a pas encore tout révélé.

Pourquoi choisir la marque innokin ?

Si vous êtes nouveau dans la vape, vous allez aimer la marque Innokin. Et si vous êtes un habitué, vous allez encore plus adorer la marque Innokin. En effet, cette marque de cigarette électronique est très facile d’utilisation.

Que vous soyez un débutant ou alors un expérimenté, vous pouvez très bien vous adapter à cette e-cigarette.

De plus, elle est d’une technologie incroyable. Elle compte à elle seule plus de 1000 brevets à son actif. Que ce soit les parfums, les clearomiseurs ou autres, tout est là pour vous satisfaire. En plus de cela, la prise en main est très facile. Vous vous sentirez très à l’aise.