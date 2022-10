Quelles sont les 7 grandes entreprises en sécurité en France que vous devez connaître ?

7 grandes entreprises en sécurité en France : que devez-vous savoir ?

Les professionnels de la sécurité travaillent dans tous les domaines, de la cybersécurité à la protection des personnalités publiques en passant par la répression des groupes extrémistes et terroristes.

En France, nombreuses sont les sociétés qui œuvrent pour la sécurité des biens et des personnes.

Cet article vous laisse découvrir les plus grandes de ces sociétés de sécurité en France.

Entreprises en sécurité en France : Byblos

L’activité de Byblos repose sur la gestion de la sécurité tout au long de la chaîne opérationnelle, de la conception au conseil. L’entreprise a six spécialités : l’audit et le conseil en formation, la technologie et la sécurité informatique, la sécurité en cas d’incident, la sécurité des RH, l’accueil du public et la sécurité proactive pour prévoir, détecter et avertir des menaces potentielles et futures.

Fondé en 1999, le groupe a été important depuis sa création. Il s’attèle à fournir des solutions complètes à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé. C’est une société qui intervient sur toutes les questions possibles ayant trait à la sécurité.

Entreprises en sécurité en France : Safran SA

Avec un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros en 2014, le groupe industriel Safran est très actif dans le domaine de la sécurité. Il s’agit d’une société multinationale de haute technologie qui développe des solutions de pointe dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense et qui est présente sur tous les continents du monde. La présence précoce de l’entreprise sur le marché de la haute technologie lui a permis de devenir le leader mondial de la technologie biométrique.

La société est active dans le domaine de la sécurité intérieure et est responsable de la sécurité de diverses installations, frontières et aéroports. Safran SA est également active sur le marché de la sécurité des frontières et des aéroports avec des solutions biométriques et de détection de poison de tout genre.

Le groupe développe des produits et services technologiques pour soutenir les soldats sur le champ de bataille et a développé une expertise dans les systèmes de guidage de missiles et les drones tactiques.

Entreprises en sécurité en France : Securitas AB

Securitas AB est une société suédoise fondée en 1934, qui est aujourd’hui l’une des principales entreprises de sécurité privée au monde. Le groupe est une entreprise de premier plan, présente dans plus de 50 pays et employant près de 300 000 personnes.

Ses activités vont de la télésurveillance, de la sécurité aéroportuaire et de la prévention des risques et des accidents à la sécurité des entreprises dans les secteurs des services et de l’industrie.

L’expertise de l’entreprise Securitas AB reconnue, garantit la sécurité des biens et des personnes qui se tournent vers elle. En tant que principal fournisseur international de services de sécurité privée, Securitas propose des solutions de sécurité intégrées basées sur le capital humain, la technologie et l’expertise à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Entreprises en sécurité en France : Actor Sécurité

Fondée en 1999, Actor Sécurité est une société française qui fournit des services de sécurité pour les bâtiments administratifs, les magasins, les événements, les propriétés et les employés de toutes les organisations. Elle utilise des agents sur place pour prévenir les risques de vandalisme, de cambriolage, de vol et de dommages.

La société dispose également d’un contrôle d’accès mobile, d’une protection contre les incendies et d’une unité canine pour les besoins spéciaux. L’entreprise a fait de la sécurité une priorité industrielle et assure la sécurité des foyers et des entreprises en développant des équipements et des caméras de vidéosurveillance de pointe.

Entreprises en sécurité en France : Samsic Security

Samsic Sécurité est une entreprise de sécurité privée qui compte 3 400 employés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros en France, spécialisée dans la prévention des risques dans le secteur commercial. Depuis 1986, elle a développé et amélioré une gamme de services relatifs au cadre de vie et de travail et aux ressources humaines.

Il s’agit notamment des missions de surveillance, de l’installation d’équipements de télésurveillance, de la réponse aux incidents et de la sécurité des aéroports. Elle est l’une des principales entreprises de sécurité privée de son secteur et peut intervenir dans n’importe quelle entreprise et dans n’importe quelle situation.

Entreprises en sécurité en France : Ercom

Ercom est une société française spécialisée dans la sécurité des réseaux mobiles et des télécommunications. L’entreprise propose des solutions technologiques pour lutter contre les risques de piratage, de vandalisme et d’attaques. Les solutions d’Ercom sont certifiées ANSSI et utilisées par les plus hautes autorités (Élysée, militaires, etc.) ainsi que les grandes entreprises internationales. À l’ère de la mobilité commerciale, il est plus important que jamais de garantir la sécurité des communications (courriels, messages et appels téléphoniques, par exemple).

Entreprises en sécurité en France : Brink’s

Brink’s est une société de sécurité privée américaine dont le siège social se trouve près de Richmond, en Virginie. Son activité principale est Brink’s Inc, avec la marque sœur Brink’s Home Security, qui est exploitée séparément et dont le siège est à Dallas, au Texas.

Brink’s Inc. est devenu synonyme d’intégrité, de sécurité et de service inégalé. L’entreprise fournit donc des services de transport sécurisé et des services de sécurité connexes par le biais d’un réseau de succursales dans plus de 100 pays, dont la France.

Brink’s est connue pour ses services de transport de fonds, qui assurent le transport fluide et sécurisé de l’argent liquide pour les entreprises et les détaillants. Mais il peut également remplir d’autres fonctions, telles que la sécurité des véhicules dans les zones reculées, le transport sécurisé d’objets de valeur, d’œuvres d’art et de bijoux, ainsi que la formation à la gestion de la violence et à la prévention des risques d’intrusion. Les départements de sécurité ont un éventail de spécialisations qui font leur particularité.

Certains adoptent une approche verticale de la protection des installations et des personnes, tandis que d’autres sont orientés vers la gestion des nouvelles menaces liées à la technologie. De nombreuses entreprises et de nombreux postes pour les futurs professionnels de la sécurité afin de poursuivre une carrière passionnante au service des autres et du bien public.

