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Dans son essai Le Futur des émotions, paru chez Gallimard le 28 mai, la sociologue Eva Illouz décrit une bascule: nos émotions sont intégrées à des dispositifs numériques. Du “like” aux applications de rencontre, jusqu’aux chatbots anthropomorphisés, l’IA devient une “prothèse psychique” qui capte, organise et monétise notre subjectivité.

Dans un entretien accordé à Usbek & Rica, Eva Illouz ne cherche pas à fixer une date précise d’entrée dans cette nouvelle phase du capitalisme. Son point de départ est ailleurs: comprendre comment l’émotion, en tant que telle, est travaillée, standardisée et traduite en marchandise. Ce déplacement peut sembler abstrait, mais il se lit dans des gestes très ordinaires. Résultat: ce qui relevait du privé, du flou, du contradictoire, se retrouve de plus en plus souvent cadré par des interfaces, des métriques et des scénarios d’usage.

“Jamais auparavant les émotions n’ont été aussi intégrées” aux dispositifs technologiques

Le diagnostic d’Eva Illouz est frontal: jamais auparavant les émotions n’ont été aussi profondément intégrées dans des dispositifs technologiques, dit-elle à Usbek & Rica. La formule ne vise pas seulement les réseaux sociaux. Elle englobe un écosystème complet, depuis les boutons de réaction et les notifications jusqu’aux espaces de conversation avec des chatbots présentés comme empathiques.

Dans cette lecture, la technologie ne se contente pas de “transmettre” des émotions. Elle contribue à les mettre en forme: elle pousse à les exprimer vite, à les rendre lisibles, à les convertir en signaux. Un “like” n’est pas un sentiment, mais il devient une unité d’expression standardisée, qui circule et s’agrège. Une conversation avec un agent conversationnel n’est pas une relation, mais elle peut donner l’impression d’un lien, parce qu’elle est construite pour refléter, relancer, rassurer.

Au quotidien, cela change une chose simple: l’attention portée à ce qui est ressenti se déplace vers ce qui est mesurable ou partageable. Résultat: certaines émotions “passent” mieux que d’autres, parce qu’elles sont plus faciles à afficher, à raconter, à valider. D’autres restent en marge, parce qu’elles résistent à la mise en scène ou au format.

Du “like” aux applis de rencontre: l’émotion transformée en valeur

Eva Illouz insiste sur un point: il est difficile, selon elle, de dater précisément l’entrée du capitalisme dans une phase qui saisit les émotions comme marchandises, et elle ne veut pas répondre de façon trop péremptoire. Elle précise aussi que certains pensent qu’elle défend une thèse datée et univoque, mais que ce n’est pas son propos. Ce qu’elle veut montrer, c’est le mécanisme: l’émotion devient un objet que l’on cherche à traduire en marchandise.

Les applications de rencontre sont un terrain parlant parce qu’elles mettent en scène des éléments très intimes, désir, anxiété, projection, rejet, dans un cadre d’interface. Le geste de “matcher”, de répondre, de se mettre en avant, s’inscrit dans une logique d’optimisation de soi. Les plateformes, elles, organisent les conditions de visibilité, la cadence des interactions, les incitations à revenir.

Sur les réseaux sociaux, la dynamique est proche: l’expression émotionnelle devient un carburant de circulation. Les contenus qui déclenchent des réactions, approbation, indignation, empathie, ont plus de chances d’être relayés. Résultat: l’émotion n’est plus seulement vécue, elle est aussi pilotée par des formes d’écriture, des codes, des formats, des attentes implicites.

Ce cadre ne rend pas les émotions “fausses”. Il les rend exploitables. Et c’est là que l’analyse d’Illouz vise le cœur du sujet: ce qui est exploité, ce n’est pas une donnée froide, c’est la subjectivité, avec ses fragilités et ses besoins de reconnaissance.

Pourquoi Eva Illouz parle de “prothèses psychiques”

Dire que les technologies deviennent des “prothèses psychiques“, ce n’est pas dire qu’elles remplacent mécaniquement l’esprit. C’est pointer une fonction d’appui: des outils qui aident à décider, à réguler, à parler, à se calmer, à se sentir accompagné. Dans l’entretien, Eva Illouz relie cette idée à l’extension de dispositifs qui “entrent” dans la vie émotionnelle, des réseaux sociaux aux chatbots conçus pour paraître humains.

Le mot “prothèse” renvoie aussi à une ambivalence: une prothèse peut augmenter des capacités, faciliter la vie, compenser une difficulté. Elle peut aussi créer une dépendance à l’outil, ou déplacer le rapport à soi. Dans d’autres champs, l’IA est explicitement mobilisée pour des prothèses au sens médical, avec des systèmes qui apprennent à réagir à des signaux électriques du cerveau ou des muscles, comme le décrit une source sur l’IA pour la conception de prothèses. Ce parallèle aide à comprendre l’image d’Illouz: dans le registre psychique, l’outil peut devenir une extension fonctionnelle du quotidien.

Résultat: les gestes de base, exprimer un besoin, demander un avis, chercher du réconfort, peuvent passer par une interface. Quand l’interface est conçue pour capter l’attention et multiplier les interactions, la frontière entre aide et capture devient un sujet politique et social, pas seulement individuel.

Chatbots anthropomorphisés: l’empathie comme design

Dans l’entretien cité par Usbek & Rica, Eva Illouz mentionne les chatbots anthropomorphisés. Le point n’est pas seulement qu’ils parlent. C’est qu’ils sont conçus pour donner une impression de présence, de compréhension, parfois de proximité affective. L’anthropomorphisme n’est pas un détail: c’est une stratégie de relation, au sens où l’utilisateur est invité à interpréter des réponses comme des signes d’attention ou d’empathie.

Dans la vie courante, ces usages apparaissent dans des situations très simples: écrire quand on s’ennuie, quand on doute, quand on rumine, quand on cherche une formulation “qui passe”. L’outil peut servir de brouillon, de miroir, de sas. Mais il peut aussi installer une norme: celle d’une interaction où l’autre répond toujours, où l’échange reste disponible, où la friction humaine, silences, malentendus, limites, disparaît.

Le risque n’est pas seulement psychologique. Il est aussi social: si une part croissante des échanges émotionnels est médiée par des systèmes conçus pour retenir l’attention, la question devient celle des conditions dans lesquelles se fabrique le lien. Qui fixe les règles de l’interaction? Qui définit ce qu’est une “bonne” réponse? Et à quelles fins économiques ou organisationnelles ces réponses sont-elles calibrées?

Ce que cette “émotionnalisation” change dans la vie quotidienne

Le terme employé par Eva Illouz, rapporté par Usbek & Rica, est celui d’un capitalisme de l’ émotionnalisation. Dit plus simplement: une économie qui intègre l’émotion dans ses dispositifs, et qui cherche à en tirer de la valeur. Dans la pratique, cela se traduit par des arbitrages minuscules, répétés, qui finissent par peser.

Premier changement concret: l’auto-observation. Les interfaces incitent à se regarder agir, à se comparer, à ajuster son expression. Deuxième changement: la temporalité. Les émotions deviennent des événements rapides, commentés, enregistrés, parfois re-joués. Troisième changement: l’externalisation. Une partie du travail émotionnel, formuler, apaiser, mettre à distance, peut être confiée à des outils.

Dans ce cadre, une question simple peut guider: est-ce que l’outil aide à clarifier ce qui est ressenti, ou est-ce qu’il pousse à produire une émotion “compatible” avec la plateforme? Résultat: le même dispositif peut soutenir et enfermer, selon les usages, le moment, la fragilité du contexte.

Pour surveiller ce glissement, un indicateur concret existe: quand l’interface devient le passage obligé pour se sentir validé, rassuré ou compris, la prothèse n’est plus seulement un support, elle devient une condition d’équilibre. C’est précisément ce type de dépendance douce que l’expression “prothèse psychique” met en lumière.

FAQ

Eva Illouz critique-t-elle la technologie en bloc?

Dans l’entretien publié par Usbek & Rica, Eva Illouz ne se contente pas d’un rejet global. Elle analyse un mécanisme: la manière dont l’émotion est intégrée aux dispositifs numériques et traduite en marchandise.

Que recouvre l’idée de “capitalisme de l’émotionnalisation”?

Selon Usbek & Rica, Eva Illouz décrit un capitalisme qui exploite la subjectivité en intégrant les émotions dans des produits et des services, du “like” aux chatbots, en passant par les applications de rencontre.

Pourquoi parler de “prothèses psychiques” plutôt que d’addiction?

La formule met l’accent sur la fonction d’appui: des outils qui prolongent certaines capacités, expression, régulation, interaction. Elle permet aussi de penser l’ambivalence, soutien d’un côté, dépendance et capture de l’autre.

Les chatbots “empathiques” changent-ils la façon de se confier?

L’anthropomorphisme, mentionné par Eva Illouz, peut rendre l’échange plus fluide et plus engageant. Il peut aussi installer l’idée d’une présence toujours disponible, ce qui modifie les attentes vis-à-vis des relations humaines.

Quel lien entre prothèses médicales et “prothèses psychiques”?

Dans le champ médical, certaines prothèses intégrant l’IA apprennent à réagir à des signaux électriques du cerveau ou des muscles, selon une source sur l’IA pour la conception de prothèses. Le parallèle aide à comprendre l’idée d’extension fonctionnelle, transposée ici au registre émotionnel.

Questions fréquentes Eva Illouz critique-t-elle la technologie en bloc ? Dans l’entretien publié par Usbek & Rica, Eva Illouz ne se limite pas à un rejet général. Elle décrit un mécanisme: l’intégration des émotions dans des dispositifs numériques et leur transformation en marchandise. Que signifie “capitalisme de l’émotionnalisation” ? Selon Usbek & Rica, Eva Illouz parle d’un capitalisme qui exploite la subjectivité en intégrant les émotions à des produits et services, du “like” aux applications de rencontre et aux chatbots. Pourquoi parler de “prothèses psychiques” ? L’expression souligne la fonction d’appui d’outils numériques qui prolongent des capacités comme s’exprimer, se réguler ou interagir. Elle met aussi en avant l’ambivalence entre soutien et dépendance. Les chatbots anthropomorphisés posent-ils un enjeu particulier ? Eva Illouz évoque des chatbots conçus pour paraître humains. Cette mise en scène peut renforcer l’engagement et donner une impression de présence, ce qui influence les attentes et les habitudes relationnelles.