Liste des sodas les plus consommés en France

Les sodas, c’est bon et néfaste à la fois. On les achète en supermarché ou en combiné au cœur de son menu au fast-food. La canette de soda est devenue pour beaucoup de français une addiction.

Liste des Sodas préférés des Français

Tellement que les autorités sanitaires nous rappellent sans cesse au cœur de leur campagne le slogan que nous connaissons tous : « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré ».

Mais la boisson gazeuse, ça aide aussi parfois à se sentir mieux. Comme lorsqu’on est surmené par le travail, quand on veut se désaltérer ou d’autres situations.

Marché des Sodas en France : Les plus consommés

Ce marché, parlons-en. Car il est en constante augmentation et les marketeurs ne font que sortir des nouveautés pour attirer plus de clients possibles. La boisson gazeuse est un vrai business comme celui de l’eau où les marques comme Cristalline, Volvic et Évian se font une guerre acharnée.

Elles sont souvent le fruit des multinationales et plusieurs marques peuvent appartenir aux mêmes groupes. Voici donc le classement des sodas les plus vendus en France.

Autres articles :

L’indétrônable Coca Cola : une des armes les plus puissantes de l’Amérique

Malgré l’exception culturelle française, Coca Cola est une arme diplomatique et commerciale indestructible dans le monde. L’American Way of Life prôné par la marque originaire d’Atlanta n’échappe à personne.

De délicieuses bulles, un goût légèrement caramélisée qui a quelques choses aussi d’addictifs. Bref, ne l’oubliez pas, une canette équivaut à 10 morceaux de sucre. Allez-y donc mollo ! Malgré cette avertissement Coca reste le premier du podium depuis des décennies.

Pepsi : le grand rival au cœur des boissons gazeuses

Bizarrement, les enseignes qui ne vendent pas Coca se penchent pour le Pepsi. Un goût certes moins pétillant mais tout aussi bon. PepsiCO du nom de la marque est le premier groupe agro-alimentaire des USA possédant une multitude de marque comme Ben&Nuts.

Ayant son siège dans l’État de New York, elle joue le même rôle que Coca Cola où elle exerce une influence très forte chez les jeunes en France. D’ailleurs, n’êtes-vous pas nombreux à mettre une petite bouteille de Pepsi dans le cadi de maman.

Lipton Ice Tea pour ceux qui n’aiment pas les bulles

Qui n’a jamais écrasé une canette d’Ice Tea dans la rue. La version US du Tea Glacé est très populaire en France. Et il faut le dire, les Américains ont pris quasiment le monopole dans ce domaine sur nous.

C’est la boisson fétiche de ceux qui ne veulent pas de boisson gazeuse au cours de leur repas. D’ailleurs, la vente de bouteille 1,5 litres atteints des chiffres records dans notre pays.

Oasis Tropical : l’indispensable pour se désaltérer à table

Les opérations marketing d’Oasis nous ont mis de la poudre sous les yeux. Entre l’eau de source utilisé au cœur de la boisson et les variantes du produit (pomme-cassis-framboise…),

Oasis réussi toujours dans les rayons de supermarchés. D’ailleurs, le format de litre réussi psychologiquement mieux qu’une bouteille de gazeux 1,5 litres. Bien des stratégies qui permettent à la marque de réussir et à enfiler les gorgées sans aucun complexe.

Mírinda : l’ancienne marque espagnole vieille de 50 ans

Nous la ferons passé avant l’autre boisson gazeuse à l’orange pour des raisons essentielles. Cette marque a été racheté par PepsiCo pour concurrencer Fanta de Coca Cola. Néanmoins, elle a un temps d’avance pour des raisons culturelles dans notre pays.

Tout d’abord, c’est une marque qui a eu un impact fort dans les économies du sud avant de débarquer en France. Très populaire au Maghreb et en Afrique subsaharienne, elle récolte le succès des enfants issus de l’immigration dans notre pays.

Vous la trouverez donc dans tous les rayons des supérettes orientales ainsi que dans le monde du kebab ou des enseignes halal. Aujourd’hui, les canettes proposent une variété de saveurs différentes.

Orangina Schweppes : le duel des amoureux d’agrumes pétillantes

Pour fermer le ball des consommateurs de sodas en France, ces marques figurent elles aussi parmi les plus prisées. Rien de surprenant quand on sait qu’elles appartiennent au groupe français Suntory.

Ce poids de taille est aussi un élément qui permet de mieux sensibiliser le consommateur en connaissant ces tendances alimentaires ainsi que la connaissance du marché. Avec cette approche locale, le groupe est capable de mieux cerner sa cible.

C’est d’ailleurs cette stratégie d’approche qui a permis d’voir du succès dans la promotion des produits tels que l’Orangina sanguine ou le Schweppes agrume.