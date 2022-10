Liste des meilleures chaînes de pizzeria en France

En France, la nourriture, ça nous connaît. Pourtant notre pays a lui aussi été bousculé par des habitudes venues d’outre Atlantique.

Sélection des chaînes de pizzeria en France :

La pizzeria traditionnelle italienne est devenue à la fois américaine, frenchie et a aussi sauvegarder de sa terre natale.

Actuellement, la pizza en France est l’œuvre de grands groupes qui prônent la franchise sur notre territoire.

Mais aussi de grands groupes de la restauration qui sous le modèle de la holding possède plusieurs marques dans le domaine de la restauration rapide.

Domino’s Pizza : le Macdonald’s de la pizza dans le monde

Le géant tentaculaire aux 60 000 points de vente dans le monde est présent au cœur de nos grandes villes françaises. Mieux encore, il a su conquérir toute la planète.

D’ailleurs, ses actions en bourse ne font que grimper. Son dernier tout de passe-passe a pu s’exécuter lors de l’Exposition Universelle de Dubaï en 2021 devenant l’ambassadrice de l’évènement pour la restauration.

Cet engouement lui permet de s’imposer au Moyen-Orient, au Pakistan et en Afrique du Nord. Des marchés en pleine expansion qui séduise par une nouvelle façon de consommer sur ses terres.

Pour le France, cela fait plus de deux décennies que le groupe s’enracinent et est visible dans notre champ visuel.

Il figure actuellement comme le leader de la livraison de pizza dans notre pays.

Autres articles :

Pizza Del Arte : la pizza italienne version française

C’est la propriété du groupe français Le DUFF depuis sa vente par la vente ACCOR lui-même propriétaire des chaînes hôtelières en France. Pizza Del Arte redessine le paysage de la pizza en se présentant plus comme un restaurant où toutes les couches sociales peuvent se retrouver facilement pour se restaurer. C’est un lieu très prisé pour les familles en quête de bonne nourriture et de convivialité.

Dans le même esprit, découvrez Ofrero, la pizzeria toulousaine par excellence.

Pizza Paï : le restaurant de notre enfance

Tous les quarantenaires connaissent Pizza Paï sur le bout des doigts. C’est le restaurant qui au cœur des galeries commerciales des hypermarché subsistent encore. Et il ne faut pas être très difficile pour poser ses fesses à table. En effet, une sublime odeur de feu de bois se diffusent à proximité des tables. C’est déjà l’appel à la fringale qui se fait ressentir. LE week-end, c’est un peu le moment où l’on profite avant d’aller faire les courses en famille. On pourrait comparer avec plus de respect cette chaîne de pizzeria à la pause Flunch que l’on ferait tout aussi bien au cœur d’une galerie marchande.

Pizza Hut : la pizza que l’on commence par la croûte

C’est le spot publicitaire qui a rendu l’enseigne très populaire en France. En effet, les pâtes cheesy en France sont l’œuvre de cette enseigne américaine. Elle fait partie des groupes franchisés les plus visibles dans nos rues. Si vous aimez la pâte américaine, c’est aussi la pizzeria où il faut se rendre à tout prix. Certes, le goût y est. C’est aussi l’occasion de se faire gonfler la brioche en une session repas.

La Boîte à Pizza : le groupe français à 31 bougies

Fondée en s’inspirant de ce qui se faisait de mieux aux Etats-Unis, la boîte à pizza est aussi un groupe qui fonctionne bien en France. Crée en 1991 à Paris, ce groupe s’est investi dans le monde de la restauration rapide à sa façon. C’est le prier groupe à avoir mis de l’innovation française au cœur des pizza en livraison. Les idées à l’époque ne manquaient pas. En exploitant des plats de la gastronomie française, le groupe réussit à séduire les Français grâce à des recettes aux cèpes, au magret ou au fruit de mère.

Le fruit de ce travail, c’est un peu la genèse de ce que l’on retrouvera aujourd’hui sur nos cartes comme la pizza kebab, savoyarde ou au chèvre-miel.

La Casa Pizza Grill : une pizzeria qui désormais diversifie son offre

La Casa Pizza Grill clôt ce ball des chaînes de pizzerias les plus populaires de France. Elle le fait aussi avec un remaniement de taille au cœur de sa politique commerciale. Connue comme un restaurant pizzeria, elle décide de se diversifier en proposant des menus de restauration orienté vers le burger maison ainsi que de généreuses tapas. Tout le concept tourne d’abord autour de la pizza. Cependant, ce revirement de situation a été une certaine façon de faire revivre le groupe après une concurrence acharnée des autres enseignes. Néanmoins, l’offre tourne toujours autour de la pizza pour ce qui concerne le plat de résistance.