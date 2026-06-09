Samsung Galaxy AI: les réglages à couper pour limiter l’analyse locale et le traitement en ligne

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Samsung regroupe sous “Galaxy AI” des fonctions qui peuvent traiter des données sur l’appareil ou via un traitement en ligne, selon les usages et les réglages. Dans les paramètres, plusieurs interrupteurs permettent de réduire l’exposition des contenus (texte, images, notes) et de reprendre la main sur ce qui est analysé.

Le point de départ est simple: désactiver Galaxy AI ne se résume pas à un seul bouton. Entre les options visibles dans “Galaxy AI”, les réglages de confidentialité mis en avant par Samsung, et certaines fonctions qui restent affichées dans des apps comme Galerie ou Notes, la démarche demande un passage méthodique. Des utilisateurs le signalent aussi, boutons et raccourcis peuvent rester présents même après désactivation, ce qui entretient l’ambiguïté sur ce qui tourne en arrière-plan, comme le montre une discussion sur r/samsunggalaxy.

Dans “Galaxy AI”, couper les fonctions et privilégier le traitement sur l’appareil

Première étape, ouvrir les Paramètres et entrer dans le menu Galaxy AI quand il est disponible sur le modèle et la version logicielle. L’objectif est double: désactiver les fonctions qui ne servent pas et réduire le recours au traitement distant.

Samsung met en avant l’idée de réglages donnant “le contrôle” sur les données, avec la possibilité de désactiver le traitement en ligne pour certaines fonctionnalités d’IA, selon Samsung Newsroom Suisse. Concrètement, ce réglage vise à limiter l’envoi de données vers des serveurs pour exécuter des fonctions d’IA. C’est le levier le plus important quand la priorité est la confidentialité.

Deux points pratiques reviennent souvent:

Couper chaque fonctionnalité une par une dans Galaxy AI plutôt que de supposer qu’un réglage global existe.

plutôt que de supposer qu’un réglage global existe. Activer, quand l’option est proposée, une exécution sur l’appareil plutôt qu’en ligne.

Reste un détail. Même après avoir désactivé les options proposées, certains raccourcis peuvent rester visibles dans des apps Samsung (Galerie, Notes) ou dans des outils de capture, ce qui a alimenté des questions directes sur la collecte de données et la persistance des boutons, d’après r/samsunggalaxy. Visuellement, cela peut donner l’impression que tout est encore actif. Le bon réflexe est de vérifier, app par app, si des options d’IA sont encore activées dans leurs réglages internes.

Le “traitement en ligne”: le réglage qui change la nature des données partagées

Le débat ne porte pas seulement sur “IA ou pas IA”. Il porte sur où le traitement se fait. Samsung insiste sur des protections de confidentialité et sur une expérience qui peut s’exécuter directement sur l’appareil, selon Samsung Newsroom Suisse. C’est un argument clé: un traitement local limite mécaniquement la circulation des contenus hors du téléphone.

Mais l’IA “en ligne” existe aussi dans l’écosystème. Samsung évoque la possibilité de désactiver le traitement en ligne pour les fonctionnalités d’IA dans ses communications sur la vie privée liée à Galaxy AI. Ce point est central pour les fonctions qui reposent sur des services distants: si le traitement en ligne est activé, des données doivent sortir du téléphone pour que la fonction marche.

Concrètement, la logique à appliquer est la suivante:

Si une fonction d’IA n’est pas indispensable, désactivation .

. Si une fonction est utile mais propose une alternative locale, choisir sur l’appareil .

. Si une fonction exige du traitement distant, arbitrer entre utilité et exposition, puis vérifier que le traitement en ligne est bien coupé si l’objectif est la confidentialité.

Autre point. Les réglages “en ligne” ne règlent pas tout, car une partie des analyses peut rester locale. Pour certains lecteurs, c’est déjà trop. L’enjeu devient alors: réduire aussi l’analyse locale qui agrège des habitudes d’usage.

“Intelligence des données personnelles”: l’option à vérifier côté confidentialité

En dehors des interrupteurs “Galaxy AI”, une autre option est citée comme sensible: l’Intelligence des données personnelles. Quebec Test la présente comme une fonction qui analyse des habitudes d’utilisation pour améliorer l’expérience, et indique que Samsung affirme que l’analyse se fait entièrement sur l’appareil, en s’appuyant sur Knox Vault et KEEP.

Le sujet est moins “envoi vers le cloud” que “analyse permanente”. Même si l’exécution est locale, la question est celle du périmètre: messages, saisies, événements, usage. Quebec Test résume ce dilemme: accepter une personnalisation plus poussée ou réduire l’analyse pour gagner en confidentialité.

Concrètement, la démarche est simple: chercher ce libellé dans les Paramètres (ou via la barre de recherche des paramètres), lire la description, puis décider de laisser actif ou de désactiver. L’important est d’identifier que cette option peut être distincte des fonctions “Galaxy AI” visibles au premier niveau.

Le problème? Beaucoup d’utilisateurs se concentrent sur les fonctions spectaculaires (retouche photo, résumé, aide à l’écriture) et oublient les réglages d’analyse plus “silencieux”. Or c’est souvent là que se joue la perception de confidentialité.

Galerie, Notes, captures d’écran: vérifier les raccourcis IA dans les apps Samsung

La désactivation dans les paramètres système ne suffit pas toujours à rassurer, car l’interface continue d’exposer des boutons. Un utilisateur explique que, malgré la désactivation dans les paramètres de Galaxy AI et l’activation du traitement sur l’appareil, des boutons restent “à portée de clic” dans Galerie et Notes, et que la sélection IA lors de captures d’écran reste visible, d’après r/samsunggalaxy.

Deux lectures possibles:

Le bouton est un raccourci vers une fonction désactivée, et ne fait rien tant qu’elle reste coupée.

vers une fonction désactivée, et ne fait rien tant qu’elle reste coupée. Le bouton signale une fonction disponible, et peut être réactivée rapidement, volontairement ou par erreur.

Dans les deux cas, la réponse la plus robuste consiste à contrôler les réglages dans chaque application concernée. Les apps Samsung ont souvent leurs propres menus de paramètres, parfois séparés des réglages système. Le but est de repérer toute option liée à Galaxy AI ou à des fonctions d’assistance, puis de les couper.

Concrètement, la méthode “anti-oubli” fonctionne bien:

Ouvrir Galerie , entrer dans les paramètres de l’app, désactiver les fonctions IA quand elles sont proposées.

, entrer dans les paramètres de l’app, désactiver les fonctions IA quand elles sont proposées. Ouvrir Samsung Notes , faire la même vérification.

, faire la même vérification. Repasser par les réglages de capture ou d’outils système si une “sélection IA” apparaît pendant les captures d’écran.

Reste une question posée frontalement sur r/samsunggalaxy: l’IA “lit-elle” ou “apprend-elle” des saisies, photos, notes ou du contenu d’écran même quand les fonctions ne sont pas utilisées? Les communications de Samsung insistent sur le contrôle via les paramètres et sur le traitement sur l’appareil pour certaines données, mais le bon réflexe, côté utilisateur, est de réduire au maximum les fonctions activées et de couper le traitement en ligne quand c’est possible.

Ce que Samsung met en avant: Personal Data Engine et protections sur l’appareil

Samsung présente Galaxy AI comme un ensemble de fonctions, avec un niveau de prise en charge qui dépend du modèle et de la version du système d’exploitation, selon Samsung France. La marque met aussi en avant une “protection sur l’appareil” et cite le Personal Data Engine pour des données Galaxy AI traitées localement, toujours selon Samsung France.

Ce point est important pour comprendre la promesse: Samsung distingue des traitements qui restent sur le téléphone et des traitements qui peuvent être en ligne. Samsung Newsroom Suisse insiste sur des “paramètres de confidentialité” destinés à expliquer quelles données sont utilisées et comment les contrôler.

Pour un usage orienté confidentialité, l’approche cohérente consiste à:

Limiter les fonctions Galaxy AI au strict nécessaire.

Choisir le traitement sur l’appareil quand il est proposé.

quand il est proposé. Désactiver le traitement en ligne quand l’option existe.

quand l’option existe. Vérifier les options d’analyse comme Intelligence des données personnelles.

Dernier point: la présence de Galaxy AI sur d’autres appareils (tablettes, montres, écouteurs) est évoquée par Samsung France, avec une prise en charge variable. Pour une stratégie de confidentialité cohérente, il faut appliquer la même logique de réglages sur chaque appareil Samsung utilisé avec le même compte et les mêmes services.

FAQ: désactiver Galaxy AI et limiter l’analyse des données

Question: Où se trouve le menu “Galaxy AI” sur un Samsung Galaxy?

Réponse: Il apparaît dans les Paramètres quand le modèle et la version logicielle le proposent. Samsung indique que le niveau de prise en charge dépend du modèle et de la version du système d’exploitation, selon Samsung France.

Question: Quel réglage réduit le plus l’exposition des données?

Réponse: Le levier principal est la désactivation du traitement en ligne quand l’option est disponible, car il limite l’usage de serveurs distants pour exécuter des fonctions d’IA, selon les communications de Samsung sur la confidentialité de Galaxy AI.

Question: Pourquoi des boutons IA restent visibles dans Galerie ou Notes?

Réponse: Des utilisateurs rapportent que des raccourcis restent affichés même après désactivation dans les paramètres Galaxy AI, d’après r/samsunggalaxy. La bonne pratique consiste à vérifier aussi les paramètres internes de chaque application Samsung concernée.

Question: Qu’est-ce que “l’Intelligence des données personnelles” sur Samsung?

Réponse: Quebec Test la décrit comme une option qui analyse des habitudes d’utilisation pour améliorer l’expérience, et indique que Samsung affirme que l’analyse se fait sur l’appareil, en s’appuyant sur Knox Vault et KEEP.

Question: Galaxy AI fonctionne-t-il aussi sur d’autres appareils Samsung?

Réponse: Samsung France indique que Galaxy AI est pris en charge sur des tablettes et des appareils portables (comme Galaxy Watch et Galaxy Buds), avec un niveau de prise en charge variable selon les modèles et le système.

Questions fréquentes Où se trouve le menu “Galaxy AI” sur un Samsung Galaxy ? Il apparaît dans les Paramètres quand le modèle et la version logicielle le proposent. Samsung précise que la prise en charge dépend du modèle et de la version du système d’exploitation. Quel réglage réduit le plus le partage de données lié à Galaxy AI ? Quand l’option existe, désactiver le traitement en ligne est le levier le plus direct pour limiter le recours à des serveurs distants, Samsung mettant en avant ce contrôle dans ses communications sur la confidentialité. Pourquoi voit-on encore des boutons IA dans Galerie, Notes ou lors des captures d’écran ? Des utilisateurs rapportent que des raccourcis restent affichés même après désactivation dans les paramètres Galaxy AI. La vérification doit aussi se faire dans les paramètres internes de chaque application Samsung. Qu’est-ce que l’“Intelligence des données personnelles” et pourquoi la désactiver ? Quebec Test la présente comme une option qui analyse les habitudes d’utilisation pour améliorer l’expérience, Samsung affirmant que l’analyse se fait sur l’appareil via Knox Vault et KEEP. La désactiver réduit ce type d’analyse locale.