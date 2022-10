Liste de chaînes de restauration les plus prisées en France 2022

En France, la pause repas est aussi l’occasion de se restaurer entre collaborateurs ou relations de travail.

Avec la démocratisation des tickets restaurants en entreprise, il est aujourd’hui plus facile de manger au cœur de chaîne de restaurant au lieu de manger un vulgaire sandwich. Ce moment convivial au cœur de la vie active, les Français l’apprécient.

Plus encore avec la crise économique, les actifs peuvent enfin se retrouver et savourer au cœur de menus explicitement fait pour eux.

Autre article :

Voici le listing des chaînes de restauration les plus prisées pendant les pause-midi.

Ce moment convivial au cœur de la vie active, les Français l’apprécient.

Flunch : la cantine par prédestination pour la pause-midi

Flunch, c’est un peu la cantine de ceux qui travaillent dans les magasins ou les zones commerciales. Il suffit juste de voir la queue qui se profile dès la fin de matinée. C’est l’enseigne que l’on nomme précisément celle aux 60 millions de repas. Pour ne pas dire que tous les Français ont déjà mangé dedans.

Propriété du groupe Mulliez qui possède aussi les magasins Decathlon, Auchan ou Leroy Merlin, cette holding a su grâce à son système de cantine express répondre aux préoccupations des travailleurs qui ont besoin de bien mangé tout en optimisant leur temps. Le soir, le relais s’exercent au profit des familles qui peuvent elles aussi se restaurer. La stratégie du groupe repose aussi sur l’implantation de restaurants cafétarias au cœur de zones commerciales stratégiques.

En 2022, Flunch est élu lieu de restauration préféré des Français.

Autres articles :

Buffalo Grill : l’enseigne des bons carnassiers

Après un scandale alimentaire au cours des années 2000, on constate qu’aujourd’hui les Français n’ont en rien boudé les restaurants de viande bovine. Mieux encore ! Ils trouvent le folklore et l’ambiance unique.

Il suffit juste de dévorer une petite viande rouge au cœur de son assiette pour comprendre l’enjeu culinaire. Certes, cela reste de la restauration de moyen standing. Mais le goût et le tarif y sont pour beaucoup.

Hippopotamus : L’autre Steak House très envié

Propriété du groupe Bertrand qui exploite également les marques Quick et Burger King, Les restaurants brasserie Hippopotamus figurent au cœur du triptyque de la première place. Ces groupes marchent car ils calculent sur le bout des doigts les habitudes alimentaires de français.

L’entrecôte ou le filet mignon, c’est au cœur de notre tradition culinaire. Alors le détour vaut vraiment la chandelle quand il s’agit de dévorer à la vite durant sa pause travail. L’Hippopotamus s’est concrètement une stratégie bien étudiée et qui se complète tout comme les Fast Food que possède le groupe Flo et Bertrand.

Subway : le sandwich dans sa version bien plus diététique

L’Américain Subway s’inscrit dans ce classement car il n’est pas non plus un fast Food. Le concept plaît vraiment aux citadins qui sortent de leur boulot au cours d’une pause. Un sandwich préparé au cœur d’un pain spécial. Des petites boîtes dosées d’ingrédients que le préparateur positionne au cœur du pain avec minutie. Des sauces qui viennent directement donner du goût pour une fringale réussie.

Brioche Dorée : la pause bénéfique en un coup de vent

La Brioche Dorée, c’est bon pour les pauses café, les petits casse dalle quand on n’a pas pu prendre de petit déjeuner. Mais aussi pour se restaurer à la va vite quand on n’a pas le temps. Nous sommes dans l’obligation de la cité car les prolétaires sont déjà passé par là poser leur ticket de restaurant en un coup de vent.

La Boucherie : le restaurant au logo de tête de vache

En France, on ne fait pas d’exception. On privilégie toujours la viande malgré les trous dans la couche d’ozone. Certes, les végétaliens doivent littéralement péter les plombs. Car il faut le dire la visibilité de cette chaîne de restaurant est immense. Avec 130 enseignes en France, une ville de plus de 200 000 habitants peut compter jusqu’à trois restaurant. Ce qui en fait l’un des restos les plus visités à midi. Carton plein car le lieu ne désemplit pas tout comme les autres enseignes carnassières.

Marie Blachère : entre boulangerie, snacking et restauration rapide

On commence à être habitué à la voir sur les parkings de supermarché. D’ailleurs, le lieu est souvent collé aux supermarché Grand frais. Le principe est simple. On fait ses courses, on achète son pain puis au passage on casse la croûte. C’est simple, entre les odeurs fumées de pizzas, quiche, fougasse et sandwichs diététiques, le choix est vite fait. Son chiffre d’affaires est évalué à 400 millions d’euros pour cette année.

Autres articles :