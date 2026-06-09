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Quand les températures dépassent 30 °C, le jardin entre dans une zone à risque, surtout pour les jeunes plants et les massifs exposés. Un sol peut approcher 45 °C en surface et l’arrosage devient moins efficace. Une solution simple consiste à enterrer une ollas, un pot en terre cuite microporeuse qui diffuse l’eau lentement vers les racines.

Le principe est connu des jardiniers qui cherchent à sécuriser l’arrosage pendant les coups de chaud: au lieu d’arroser en surface, on stocke l’eau dans un contenant enterré qui la relâche progressivement. Résultat: le sol reste humide plus longtemps au bon endroit, et les plantes subissent moins le yo-yo arrosage, évaporation, stress hydrique qui peut les faire griller en quelques jours.

Pourquoi la chaleur rend l’arrosage classique beaucoup moins efficace

Le premier piège, c’est l’arrosage en pleine chaleur. D’après des données citées par la Société Nationale d’Horticulture de France et l’INRAE, quand le soleil tape fort, jusqu’à 60 % de l’eau peut s’évaporer avant d’atteindre les racines. Autrement dit, une partie de l’effort part littéralement en vapeur.

Deuxième problème: le sol lui-même. Quand la surface chauffe, elle peut devenir un couvercle brûlant, avec des températures proches de 45 °C relevées en surface dans certaines conditions, toujours selon les éléments rapportés par ces organismes dans l’article source. Pour une plante, c’est une double peine: l’eau se perd vite, et les racines proches de la surface travaillent dans un milieu plus hostile.

Au quotidien, cela se voit très vite: feuilles qui pendent en fin de matinée, croissance qui ralentit, fleurs qui avortent, légumes qui marquent des coups d’arrêt. Le réflexe de rajouter de l’eau peut même aggraver les choses si l’arrosage est fait au mauvais moment, en plein soleil, sur un sol déjà surchauffé.

Une ollas (ou oyas) est un récipient en terre cuite conçu pour être enterré près des plantes. On le remplit d’eau, puis l’humidité se diffuse lentement à travers la paroi microporeuse, directement dans la zone racinaire. L’idée n’est pas d’inonder, mais de maintenir une humidité régulière là où la plante en a besoin.

Enterrer l’ollas avant fin juin a un intérêt pratique: la plupart des jardins entrent dans la période où les journées chaudes se multiplient, et où les jeunes plants (potager, massifs fleuris, plantations récentes) sont les plus sensibles au stress hydrique. Une fois la chaleur installée, creuser au pied des plantes devient plus délicat et plus risqué pour les racines.

Résultat: au lieu d’arroser par-dessus et de subir l’évaporation, l’eau est stockée dans le sol et délivrée progressivement. C’est aussi une façon de limiter les à-coups, surtout quand l’arrosage dépend d’horaires contraints ou de restrictions locales.

Enterrer une ollas sans abîmer les racines: la méthode simple et les erreurs fréquentes

La pose se joue sur quelques gestes simples. L’objectif est d’installer le réservoir au plus près de la zone racinaire, sans couper les racines principales. Pour un potager, l’installation se fait souvent lors de la plantation ou juste après, quand le système racinaire est encore compact. Pour un massif déjà en place, il faut creuser doucement et préférer un emplacement légèrement décalé, plutôt que de forcer au pied.

Quelques repères pratiques: l’ollas doit être enterrée de façon stable, avec le col accessible pour le remplissage. Le sol autour doit être bien remis en place, sans grosses poches d’air. L’eau doit pouvoir diffuser dans une terre en contact, pas dans un trou mal rebouché.

Erreurs fréquentes:

Installer l’ollas trop loin de la plante, ce qui réduit l’intérêt du système.

Laisser l’ollas trop sortie du sol, ce qui favorise l’échauffement du réservoir et une évaporation par le haut.

Remplir puis oublier de vérifier: une ollas vide n’apporte rien, surtout pendant une vague de chaleur.

Une règle de bon sens reste valable: pendant les épisodes très chauds, les gestes agressifs (repiquage, plantation, grosse taille, binage profond) peuvent mettre les plantes en difficulté. L’article sur la canicule rappelle que planter, repiquer ou même arroser en plein soleil peut condamner des végétaux en quelques heures, selon les conditions.

Arrosage, ombre et sol: les gestes qui renforcent l’effet des ollas en période de canicule

Une ollas est un outil, pas une baguette magique. Elle fonctionne encore mieux quand le jardin est préparé pour garder l’humidité. Trois leviers comptent: le moment d’arrosage, la protection du sol, et la gestion de l’ombre.

D’abord, l’arrosage. L’article sur la canicule insiste sur le risque d’arroser en plein soleil, quand une grande partie de l’eau n’atteint pas les racines. Avec une ollas, l’arrosage se fait au col, à l’abri du ruissellement, mais le remplissage reste plus pertinent quand le sol est moins chaud, pour limiter les pertes.

Ensuite, le sol. Un sol nu chauffe et sèche plus vite. Pailler (avec des matériaux adaptés au jardin) aide à limiter l’échauffement et la croûte de surface. Résultat: l’eau délivrée par l’ollas reste utile plus longtemps, et la plante subit moins de stress entre deux remplissages.

Enfin, l’ombre. Pendant une vague de chaleur, conserver les plants à l’ombre dans un endroit lumineux mais frais, en maintenant la motte humide, fait partie des conseils cités dans l’article. Pour les plantations en pleine terre, cela se traduit souvent par des solutions temporaires: ombrage léger, protection des jeunes plants, et limitation des interventions en milieu de journée.

FAQ: ollas et arrosage en période de fortes chaleurs

Faut-il arroser en plus quand une ollas est installée?

Une ollas diffuse l’eau lentement au niveau des racines. Selon la chaleur et la nature du sol, un complément peut être utile, surtout pour des plantes très gourmandes en eau ou en cas de sol très drainant. L’idée est de privilégier l’humidité régulière plutôt que des arrosages coups de seau.

Peut-on installer une ollas en pleine canicule?

C’est possible, mais creuser près des plantes en période de stress augmente le risque d’abîmer des racines et de déstabiliser le sol. Installer avant fin juin permet souvent de le faire plus sereinement, avant les épisodes les plus intenses.

Ollas: est-ce adapté aux massifs fleuris?

Oui, surtout pour des massifs exposés et des plantations récentes. Le principe est le même: amener l’eau au bon endroit et limiter les pertes par évaporation quand il fait très chaud.

Que faire si des plants sont en godets pendant une vague de chaleur?

Les conseils rapportés dans l’article canicule recommandent de garder les plants à l’ombre, dans un endroit lumineux mais frais, en maintenant la motte humide jusqu’à la fin de l’épisode chaud.

Questions fréquentes Pourquoi arroser en plein soleil peut abîmer les plantes ? Selon des données citées par la Société Nationale d’Horticulture de France et l’INRAE, une grande partie de l’eau peut s’évaporer avant d’atteindre les racines quand il fait très chaud, ce qui laisse la plante en stress hydrique. Qu’est-ce qu’une ollas et à quoi ça sert ? Une ollas est un pot en terre cuite microporeuse enterré près des plantes. Remplie d’eau, elle diffuse lentement l’humidité dans le sol au niveau des racines, ce qui aide à limiter les pertes par évaporation. Où placer une ollas pour qu’elle soit utile ? Le plus près possible de la zone racinaire, sans couper les racines principales. Le col doit rester accessible pour le remplissage, et la terre doit être bien remise autour pour assurer le contact. Que faire des plants en attente de plantation pendant une vague de chaleur ? Les recommandations rapportées dans l’article sur la canicule sont de conserver les plants à l’ombre, dans un endroit lumineux mais frais, et de maintenir la motte humide jusqu’à la fin de l’épisode chaud.