Qui sont les plus gros employeurs au Luxembourg 2022 ?

Un employeur au Luxembourg a un certain nombre d’obligations, dont les suivantes :

– Fournir un environnement de travail sûr et sain aux employés

– Respecter les lois et règlements en matière d’emploi

– Payer les salaires et autres avantages des employés

– Contribuer à la sécurité sociale et aux autres régimes d’avantages sociaux des employés

– Offrir aux employés des possibilités de formation et de développement

– Respecter les droits des employés, y compris leur droit à un traitement équitable, à la vie privée et à la non-discrimination.

Les plus grands employeurs Luxembourgeois 2022

ArcelorMittal est le plus gros employeur du Luxembourg, avec un effectif de plus de 4 000 personnes.

Post Luxembourg arrive en deuxième position, avec un peu moins de 4 000 employés.

Cactus est troisième, avec environ 3 500 employés.

CFL est quatrième, avec un peu plus de 3.600 employés.

BGL BNP Paribas complète le top 5, avec un peu plus de 3 700 employés.

Dussman Luxembourg est sixième, avec un peu plus de 3 200 employés.

Goodyear S.A. est septième, avec environ 3.250 employés.

Enfin, Luxair est huitième sur la liste des plus gros employeurs du Luxembourg, avec environ 2 480 employés.

Le plus gros employeur Luxembourgeois : ArcelorMittal

ArcelorMittal est le plus grand producteur d’acier au monde, avec une production annuelle d’acier brut de 98,1 millions de tonnes métriques en 2014. Son siège social est situé dans la ville de Luxembourg. ArcelorMittal est né en 2006 de la fusion d’Arcelor et de Mittal Steel. L’entreprise est présente dans plus de 60 pays et emploie environ 260 000 personnes. En 2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 65,4 milliards de dollars américains et un bénéfice d’exploitation de 5,2 milliards de dollars américains. ArcelorMittal est cotée aux bourses de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Madrid (MTS), Bruxelles (MT) et Luxembourg (MT). Elle est également membre de l’Euro Stox indice boursier x 50

ArcelorMittal est le plus grand employeur du Luxembourg, avec un effectif de plus de 4 000 personnes. La société contribue largement à l’économie luxembourgeoise et ses produits sidérurgiques sont utilisés dans un large éventail d’industries, de la construction à la fabrication automobile. ArcelorMittal est également très présent dans le secteur financier du pays, son siège social étant situé dans la ville de Luxembourg

Employeur National : Post Luxembourg

Post Luxembourg est le service postal national du Luxembourg et l’un des plus grands employeurs du pays. L’entreprise a été fondée en 1849 et son siège social est situé dans la ville de Luxembourg. Post Luxembourg emploie environ 3 700 personnes et fournit une large gamme de services postaux et logistiques. Sur le site vous pouvez y trouver une gamme de services offerts, notamment la livraison de courrier, de colis et de courrier express, des solutions de commerce électronique, et bien plus encore. Post Luxembourg dispose également d’un vaste réseau de points de vente à travers le pays

Cactus ?

Cactus est l’un des principaux fournisseurs de services informatiques au Luxembourg, avec un effectif d’environ 3 500 personnes. La société a été fondée en 1996 et son siège social est situé à Luxembourg. Cactus fournit une large gamme de services informatiques à des organisations des secteurs privé et public, notamment le développement de logiciels, le cloud computing, la gestion d’infrastructures, et bien plus encore. En plus de son siège social à Luxembourg, Cactus a également des bureaux à Paris, Bruxelles et Francfort

CFL ?

CFL est la compagnie ferroviaire nationale de Luxembourg et l’un des plus grands employeurs du pays. La société a été fondée en 1856 et son siège social se trouve dans la ville de Luxembourg. CFL exploite un réseau de lignes ferroviaires dans tout le Luxembourg et fournit également des services transfrontaliers aux pays voisins, notamment la Belgique, la France et l’Allemagne. CFL emploie environ 3 600 personnes et transporte plus de 30 millions de passagers par an

BGL BNP Paribas ?

BGL BNP Paribas est l’une des principales banques du Luxembourg et l’un des plus grands employeurs du pays. La banque est née en 2002 de la fusion de la Banque Générale du Luxembourg (BGL) et de BNP Paribas Luxembourg. BGL BNP Paribas emploie environ 3.700 personnes, et offre une large gamme de services bancaires et financiers aux particuliers, aux entreprises et aux investisseurs institutionnels. La banque dispose d’un réseau d’agences au Luxembourg et est également présente en Belgique, en France et en Suisse

Dussman Luxembourg ?

Dussman Luxembourg est l’une des principales sociétés de gestion des déchets du pays, avec un effectif de plus de 2 700 personnes. La société a été fondée en 2006 et son siège social est situé à Luxembourg. Dussman fournit une large gamme de services de gestion des déchets, notamment la collecte, le transport, le recyclage et l’élimination. Dussman propose également une gamme de services de conseil en environnement. En plus de son siège social à Luxembourg, Dussman possède également des bureaux à Bruxelles et à Paris

Goodyear S.A. ?

Good year S.A. est un important fabricant de pneumatiques et l’un des plus grands employeurs du Luxembourg. L’entreprise a été fondée en 1898 et son siège social est situé à Luxembourg. Goodyear emploie environ 3 200 personnes et dispose d’un réseau de succursales et de distributeurs dans tout le pays. Goodyear produit une large gamme de pneus pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires, les motos et les bicyclettes. Outre son siège social au Luxembourg, Goodyear possède également des bureaux en Belgique, en France et en Allemagne

Luxair ?

Luxair est la compagnie aérienne nationale du Luxembourg et l’un des plus grands employeurs du pays. La société a été fondée en 1962 et son siège social est situé à Luxembourg. Luxair emploie environ 2 400 personnes et exploite une flotte de plus de 40 avions. Luxair

propose des vols réguliers vers des destinations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En plus de son siège social au Luxembourg, Luxair possède également des bureaux en Belgique, en France et en Allemagne.

