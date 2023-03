Le budget nécessaire pour créer et gérer votre site web avec un freelance, une agence ou un prestataire

Vous êtes à la recherche d’une solution pour créer et gérer un site web ? Mais quel est le coût nécessaire pour réaliser un tel projet ? Trouver le bon type de prestataire, le budget adapté et les services inclus n’est pas chose facile.

Si vous souhaitez économiser tout en obtenant un résultat professionnel, il est important de comprendre les différents types de services internet disponibles ainsi que leurs coûts respectifs.

Dans cet article, je vais vous donner les clés pour choisir le meilleur service internet en fonction du domaine, du contenu, des besoins et du temps dont vous disposez et pour estimer correctement votre budget.

Déterminer le prix d’un site web

Vous souhaitez créer un site web pour votre entreprise et vous vous demandez combien cela va coûter ? La bonne nouvelle est qu’il existe plusieurs moyens de créer un site, à des tarifs adaptés à tous les budgets : freelances, agences ou prestataires.

Pour déterminer le prix de votre projet de création de site web, voici quelques étapes à suivre :

Comprendre les différents types de sites web

Tout d’abord, il faut comprendre la différence entre un site web personnel, un site vitrine pour une petite entreprise et un portail web qui gère des données complexes. Chaque type de site à ses avantages et ses inconvénients, et sera facturé différemment en fonction du temps nécessaire à sa réalisation et à son intégration.

Notez également que les agences en ligne comme Le Site Français vous propose une grande transparence de prix ainsi qu’un simulateur.

Évaluer ses besoins et ses fonctionnalités

Une fois que vous aurez défini le type de site dont vous avez besoin, vous devrez évaluer vos besoins spécifiques. Quel type de contenu souhaitez-vous afficher ?

Votre site aura-t-il des fonctionnalités avancées comme une boutique en ligne ou un formulaire de contact ?

Faudra-t-il créer un système d’administration pour modifier facilement les contenus ?

Tout ceci peut influencer le prix car chaque fonctionnalité supplémentaire prend du temps pour être codée ou configurée.

Débuter son projet en faisant en cahier des charges est une bonne idée et le site https://cahier-des-charges-site-internet.fr/ propose d’en générer directement un en ligne.

Comparer les tarifs des prestataires

Vous pouvez trouver des freelances sur des plateformes comme Upwork ou Freelancer, qui proposent souvent des tarifs abordables, même si ce ne sont pas toujours les meilleurs professionnels. Les agences peuvent offrir plus d’avantages quant au service et à la qualité, mais elles ont tendance à pratiquer des tarifs plus importants.

Quant aux prestataires externes, ils peuvent traiter vos projets rapidement et à la demande ; cependant il est important de bien préciser ce qui est inclus dans le contrat.

Calculer le coût total

Une fois que vous aurez établi votre devis final et validé votre projet auprès du prestataire choisi, n’oubliez pas que certaines autres dépenses se présenteront tout au long du processus : le nom de domaine, l’hébergement et la maintenance du site. Le coût total peut donc s’avérer plus important que prévu à première vue ; ces dépenses doivent être prises en compte dans votre calcul.

Comprendre les différents éléments qui composent le prix d’un site web

Lorsque vous demandez un devis auprès d’un freelance, d’une agence ou d’un prestataire pour créer un site internet professionnel, il est important de comprendre ce qui est inclus et ce qui n’est pas inclus. Cela peut varier considérablement ; certains services inclus des forfaits complètes avec design et programmation, alors que d’autres ne couvrent qu’une portion des tâches.

Les coûts liés à la création et au développement

La création et le développement sont les principaux facteurs influençant le prix de votre site web. Une page simple peut prendre quelques heures à réaliser.

Le développement d’un portail web complexe comprenant plusieurs fonctionnalités avancées peut prendre plusieurs centaines d’heures à réaliser. Dans tous les cas, vous serez facturés en fonction du nombre d’heures effectuées par le prestataire.

Les coûts liés à l’hébergement et à la maintenance

Une fois votre site mis en ligne, il aura besoin d’être hébergé sur un serveur externe et entretenu pendant toute sa durée de vie (modification, mise à jour…). Ces tâches peuvent être gérées par votre freelance ou votre prestataire; certaines entreprises offrent des forfaits mensuels pour maintenir votre site web opérationnel.

Les coûts liés aux noms de domaines et aux outils

Selon la nature de votre projet, vous pouvez avoir besoin d’acheter un nom de domaine pour votre site, ou bien des outils supplémentaires comme des plugins ou des thèmes supplémentaires.

Exemples de prix pour différents types de sites web

Voici quelques exemples indicatifs pour chaque type de sites web afin que vous puissiez estimer approximativement le budget dont vous aurez besoin pour votre projet.

Sites web de petites entreprises

Un site web pour une petite entreprise peut être réalisé par un freelance à partir de 500 euros. Une agence peut prendre en charge le projet complet et le mettre en ligne pour moins de 1000 euros, plus les frais liés à l’hébergement, la maintenance et éventuellement les outils supplémentaires.

Sites web de moyennes entreprises

Le prix d’un site internet professionnel pour une entreprise moyenne oscille généralement entre 1500 et 3000 euros, selon la complexité du projet et le nombre de fonctionnalités demandées. Des professionnels expérimentés pourront alors prendre en charge votre projet et vous fournir des services spécifiques tels que le SEO ou la création d’une boutique en ligne.

Sites web de grandes entreprises

Pour les grands comptes, la facture peut atteindre les 10 à 30K€ ; il s’agira alors généralement d’une version personnalisée pour un portail web très complexe avec de nombreuses fonctionnalités avancées telles que des systèmes d’administration puissants, des bases de données sophistiquées ou des interfaces permettant une intégration fluide avec des logiciels externes.

Maintenant que vous connaissez mieux la différence entre les types de sites web disponibles, ce qu’ils comprennent et à quel tarif ils sont proposés, vous pouvez planifier votre prochain site web en connaissance de cause !