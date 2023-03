Où travaillent les designers UX ?

Sommaire







Plans de carrière pour design UX

Le designer UX/UI est un métier à part qui requiert des compétences techniques et des aptitudes personnelles distinctes des autres professions. Il s’agit d’un métier relativement récent qui ne cesse d’attirer les convoitises de ceux qui désirent faire carrière dans un domaine créatif offrant des garanties de stabilité financière et sociale.

Fortement convoité pour la conception de divers produits, le travail de l’UX designer est un champ vaste de tâches quotidiennes très variées. Mais, cela diffère surtout du lieu dans lequel ce professionnel doit exercer son art. Alors, si faire carrière dans le design UX vous tente, vous serez intéressés par savoir où vous pouvez l’entamer.

Travailler pour le compte des autres

Le chemin le plus évident, lorsque vous débutez en conception UX, est celui du salariat. Vous serez tentés par décrocher votre premier job pour partir à la conquête de votre nouvelle spécialité. Ceci stipule que vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et que vous savez travailler en équipe. Deux possibilités s’offrent à vous dans ce cas :

Etre un designer UX dans une start-up

Rejoindre une petite entreprise ou une start-up est le choix que font plusieurs profils juniors, tout juste après avoir obtenu le certificat de leur formation en UX design. Ces structures travaillent souvent sur de nouvelles créations ce qui les conduit à embaucher des jeunes diplômés et des concepteurs UX/UI hybrides.

Des profils qui peuvent faire le boulot de recherche et de test de la nouvelle conception en allant vite parce que ces entreprises disposent de moins de ressources et de budget. Ceci dit, les équipes sont moins grandes, ce qui nécessite des designers polyvalents.

Malgré ces contraintes, vous pouvez trouver votre compte en intégrant une petite entreprise pour vous familiariser avec l’exercice pratique du métier et travailler sur des projets innovants tout en montant en compétences (polyvalence, gestion de projets, etc.).

Travailler au sein d’une grande entreprise

Ces structures sont dotées de plus de ressources matérielles, techniques et financières pour pouvoir travailler sur des conceptions UX plus matures. Elles collaborent souvent avec les grands comptes et travaillent sur des missions de grande envergure. Ceci veut dire que le designer UX recruté doit avoir l’expertise et l’expérience nécessaires pour assurer ses responsabilités.

En rejoignant une grande entreprise, vous garantissez la stabilité de vos revenus et vous aurez droit à de meilleurs avantages sociaux. Vous aurez, vraisemblablement, une tache monotone qui requiert des connaissances approfondies en la matière. En revanche, vous devez respecter les conditions de travail (horaire, engagement, lieu de travail, etc.) que l’entreprise fixe d’avance pour tout le monde.

Travailler pour votre propre compte

Ce n’est guère le chemin le plus facile à prendre, mais plusieurs concepteurs UX font le choix de travailler en solo, souvent à distance. Ce choix permet plus d’autonomie et d’indépendance au détriment de la stabilité financière qui peut mettre du temps à se dessiner. Si vous préférez ce scénario, vous avez également deux possibilités pour exercer votre métier de designer UX.

Devenir un designer UX en freelance

Opter pour le freelance n’est jamais facile, mais cela signifie la liberté de fixer vos horaires, votre lieu de travail et vos tarifs, ou presque. En effet, travailler à votre compte vous oblige à graviter autour de vos clients. Vous devez faire preuve de plus de souplesse et de réactivité pour satisfaire leurs besoins.

Le freelance est un mode de travail exigeant en termes de discipline et d’investissement de temps : vos journées seront longues. Il requiert également des compétences en prospection et négociation pour recruter en permanence de nouveaux clients. Ce statut réclame la création d’une micro entreprise, c’est-à-dire des tâches administratives et comptables à devoir placer dans votre planning.

De l’autre côté, l’exercice du design UX sera plus amusant et enrichissant contrairement au poste de salarié, vous pouvez choisir les projets et les clients qui vous intéressent. Vous disposez également d’une grande marge de manœuvre pour concilier vie professionnelle et vie privée en aménageant vos horaires comme vous le souhaitez.

Etre designer UX en freelance peut s’envisager également au sein d’une entreprise. Vous pouvez travailler pour le compte d’un seul client, mais tout en étant indépendant dans vos horaires.

Devenir entrepreneur

Certains designers UX sont tellement séduits par le potentiel créatif de ce domaine qu’ils se lancent dans la création de leur propre agence de design UX. A travers l’entrepreneuriat, ces derniers vont bosser sur la création de leur propre produit en gérant tous les aspects liés à sa conception, son interface utilisateur et sa commercialisation.

Si un tel projet professionnel vous tente, sachez que vous devriez avoir des compétences en management et en leadership pour engager et gérer vos équipes. Vous devez avoir un profil de compétiteur qui n’a pas peur de prendre des risques et qui adore relever des défis. Si vous avez toutes ces qualités, devenir entrepreneur designer UX est votre destinée.