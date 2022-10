Pipedrive 2022 : Outil de Gestion de la Relation Client-Commercial en mode Full Web

La relation client-entreprise occupe une place de premier plan au sein de l’entreprise qui doit l’organiser avec beaucoup de soins. Afin de maintenir de hauts standards dans les différents aspects qu’implique cette relation avec les clients, il n’est pas évident de gérer toutes les tâches, même en équipe.

À cet effet, il existe désormais des logiciels tels que Pipedrive pour déléguer une partie du travail de gestion de la relation client à une intelligence artificielle.

Focus sur cet outil de gestion de la relation client-commercial qui est tant apprécié dans le domaine du marketing.

Pipedrive, un outil de gestion des relations client dynamique

Pipedrive est un logiciel CRM (Customer Relationship Management), c’est-à-dire dont l’utilisation est destinée à la gestion de la relation client. Il permet notamment aux entreprises de mettre en place un système de gestion de leurs clients et de leurs prospects en automatisant certaines tâches. Une fois cette automatisation réalisée, Pipedrive sert à évaluer et à mesurer les performances effectuées pour une amélioration continuelle.

En raison des services de qualité qu’il fournit à ses utilisateurs, le logiciel Pipedrive est certifié SOC 2. Avec son interface simplifiée pour une meilleure accessibilité, Pipedrive se concentre essentiellement sur la vente par activité, autour de laquelle gravitent tous les autres volets d’activités.

Pour remplir sa fonction de logiciel chargé du contrôle du pipeline des ventes, Pipedrive se base sur une technologie de stockage cloud. Le logiciel est principalement destiné à un usage par les équipes de vente pour optimiser leur organisation et améliorer leur efficacité.

Pipedrive : Caractéristiques et fonctionnalités offertes

Pipedrive est un outil qui compte plus de 95 000 clients à travers le monde, répartis dans 179 pays. Cette popularité est fondamentalement due aux caractéristiques intéressantes et aux fonctionnalités uniques que propose le logiciel.

Dans l’optique de rationaliser le processus de vente, Pipedrive propose un assistant commercial soutenu par intelligence artificielle. Il sert principalement à analyser les activités de vente réalisées tout en proposant aux utilisateurs des solutions pour optimiser les résultats futurs. Le suivi de l’évolution de l’entreprise vers ses objectifs est permis grâce aux rapports de progression produits chaque semaine par l’assistant commercial IA.

Le logiciel Pipedrive intègre également une boite de réception e-mail qu’il est possible de synchroniser avec Gmail et Outlook. Ainsi, les messages envoyés et reçus sont directement analysés par l’outil CRM en assurant un suivi des clics générés. L’envoi d’e-mail de masse est automatisé en mettant à la disposition de modèles de courriers électroniques personnalisables et la création de signatures personnalisées.

Les équipes peuvent continuer à rester en contact même en dehors de l’entreprise grâce à l’application mobile gratuite que propose Pipedrive. Malgré les fonctionnalités moins pointues, cette application disponible aussi bien sur iOS qu’Android suffit à faire face aux situations de crise.

Pour une meilleure gestion du flux de travail, Pipedrive dispose par ailleurs d’un générateur pour l’automatisation des ventes. De la même manière, la gestion des documents importants est rendue possible avec l’intégration de Pipedrive à Google Drive et à Microsoft OneDrive. Elle rend possibles le remplissage automatique des documents et l’édition collaborative pour le travail en équipe.

Hormis ces fonctionnalités principales, Pipedrive réunit également des caractéristiques telles que :

un module complémentaire Visiteurs web pour suivre l’activité sur le site web de l’entreprise ;

l’add-on Leadbooster qui permet les interactions avec les clients par l’intermédiaire de chatbots, de chat en direct, de widgets et de formulaires web ;

la gestion des leads ;

la gestion des contacts ;

et la bibliothèque d’intégrations variées, dont HubSpot CRM, Zoom et Slack, etc.

Lorsque toutes ces fonctionnalités sont utilisées de la bonne façon, elles peuvent participer à un essor considérable des actions commerciales de l’entreprise.

Pipedrive : avantages de l’utilisation en entreprise

En incluant Pipedrive aux outils CRM dont l’entreprise se sert pour la gestion de la relation client, elle bénéficiera d’un grand nombre d’avantages qui font la différence.

Au nombre de ceux-ci figure la grande simplicité d’utilisation du logiciel Pipedrive qui le rend accessible même aux plus petites entreprises. L’interface pensée pour une utilisation quotidienne crée une expérience très intuitive pour une meilleure facilité de navigation.

Le logiciel peut donc être aisément pris en main sans avoir à suivre une formation formelle. En cas de souci, les utilisateurs peuvent se rapprocher de la communauté très active qui a été créée autour du logiciel. Il existe également une académie Pipedrive qui met à disposition de la communauté des cours et des tutoriels pour mieux comprendre les différentes caractéristiques du logiciel.

Pour toujours rester à l’écoute de ses utilisateurs, le CRM Pipedrive dispose d’un support d’assistance ouvert à toute heure, 7 j/7, par e-mail et chat en direct. De plus, Pipedrive offre quatre formules de souscription pour correspondre à tous les budgets en apportant des services toujours aussi qualitatifs.