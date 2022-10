La santé pousse fort dans le monde des nouvelles technologies, et d’importantes licornes apparaissent ici et là, reléguant loin derrière, les autres sociétés déjà placées sur le marché, moins évoluées, et moins performantes, le monde évolue, les licornes aussi.

Licorne dans le monde de la Santé

Le bestiaire médical des nouvelles licornes dans le monde de la santé ; tout le monde aborde le sujet des nouvelles licornes, qui se font de plus en plus pressantes dans le monde de la santé; dans ce cercle si fermé, il y a beaucoup de prétendants, mais très peu d’élus, mais la santé c’est vraiment un secteur a part et très porteur pour les nouveaux arrivants.

Alan, Dental Monitoring et Doctolib, sont les trois dernières pépites qui viennent d’obtenir le statut de licornes, ces entreprises ont choisi le créneau de la santé pour apporter leur savoir faire aux professionnels et aux particuliers, en leur apportant les meilleures expériences possibles.

Volontairement nous avons limité notre choix à 3 licornes parmi les plus représentatives, bien d’autres pourraient faire partie de notre liste, nous verrons ultérieurement, mais commençons par découvrir le bestiaire médical des nouvelles licornes, dans le détail qui suit :

Alan, le partenaire santé tout-en-un

Pour toutes les entreprises, Alan propose un semblant de clinique virtuelle, destinée à toutes les entreprises (quelle que soit leur taille), et à tous les indépendants. Leur mot de passe « prendre une assurance santé c’est bien, prendre soin de sa santé, c’est encore mieux ».



Le temps réel, et les APP font partie de leur quotidien, et quel que soit votre besoin en termes de santé, une offre vous sera proposée, incluant les appareils dentaires et la vue (lunetteries spécialisées ou non), en un clin d’oeil vous serez au courant de votre situation. Site d’intérêt à découvrir, sans tarder, et si plus de 300.000 personnes et un peu plus de 20.000 entreprises les ont déjà choisi, c’est qu’il y a de vrais raisons, découvrez les sur leur site, c’est un assureur agréé APCR, avec de la technologie en supplément.

Leurs fonds propres impressionnent, car cela représente plus de 5 fois leur capital de solvabilité requis, et leur point fort mis en avant, c’est le suivi par un commercial attitré, pour offrir aux clients finaux les services « aux petits soins ».

Dental Monitoring Entrer chez Dental Monitoring, c’est viser leurs solutions innovantes pour les soins orthodontiques, grâce à des méthodes différentes, telles que le suivi à distance dans un fauteuil optimisé, qui permet au praticien d’être constamment en contact avec le client final.