Dental Monitoring : la licorne buccodentaire au service de votre sourire

Une offre de soin connectée, c’est le marché brillant que cette licorne française propose pour une multitude de dentiste.

Les 150 millions de dollars levés en 2021 l’ont faite littéralement entrer dans le club privilégié du cheval ailé de la French Tech.

Cette start-up née en 2014 aurait su tirer tous les bénéfices de son attitude visionnaire au cœur du marché de la santé-buccodentaire.

Et comme si cela ne suffisait pas, son activité n’est pas uniquement centrée vers la France. Car son offre de service algorithmique est censée servir les intérêts des orthodontistes à travers le monde.

L’intelligence artificielle au cœur de la santé dentaire

Le tour de passe-passe que vient de jouer cette nouvelle licorne valorisée à 1 milliards de dollars est gigantesque. Le marché sur lequel elle se positionne la présente comme l’unique candidat. Ce qui la rend directement high tech et innovante à profusion.

Dental Monitoring, pour en savoir plus, c’est une vaste banque de données d’images de vos dents capables mathématiquement de prévoir le futur de votre mâchoire en fonction de l’évolution du positionnement de votre bouche.

Pour abréger, l’algorithme au cœur de leur programme permet de prévoir ce qui va se passer au cœur des dents pour prévenir les maux. Cet outil sur lequel les dentistes peuvent se reposer est tout simplement extraordinaire pour l’expertise orthodontique.

Les simulations photoréalistes permettent de mieux prodiguer les soins dentaires faits aux patients. Une nouveauté dans le monde de la santé qui a de quoi nous scotché la bouche.

Un instrument peut-être au cœur des politiques publiques sanitaires

Le programme d’intelligence artificielle dentaire développé par Dental Monitoring est plus que surprenant. Non seulement, il épaule directement les dentistes. De plus, il permet de prendre les devants face au manque de professionnels dans la filière.

Des études plus longues et plus cher à réaliser influe directement sur le nombre de spécialistes depuis une décennie. Ce nouvel outil promu par cette start-up est aussi une façon d’uniformiser le cas de chaque patient. En effet, au lieu de ressortir à l’ancienne chaque dossier, le suivi peut déjà être connu à distance.

D’ailleurs pour faire simple, plus de 7000 cabinets dentaires ont déjà fait confiance à Dental Monitoring à travers le monde. La santé dentaire, c’est une préoccupation majeure au cœur des sociétés industrialisées.

Tout particulièrement en France où la Sécurité Sociale fournit des efforts considérables. L’instrument développé par Dental Monitoring, c’est aussi une façon d’avoir une longueur d’avance et le bon diagnostic entre les mains.

Un marché énorme à croquer à pleine dent

Ce sont certainement les principaux journaux traitant de l’économie ou de l’écosystème de la start-up qui vous ont mis la puce à l’oreille. Auparavant, Dental Monitoring, personne ne connaissait à part les experts dans le domaine. Avec la moitié de son chiffre d’affaires réalisé outre -Atlantique, la start-up du beau sourire a devancé tout le monde. Un peu normal !

Dans un monde où l’algorithme est l’essence de la Silicon Valley et de l’Oncle Sam, il est plus facile de se faire une place et de démontrer sa stratégie. Nous, français, sommes un peu plus long à la détente. Tout ça pour vous dire que la licorne française est présente à hauteur de 35% en Europe et à 15% en Asie.

Facile de s’imposer quand on domine seul ce marché. Néanmoins, attention aux petits malins, les Chinois ne sont pas loin pour sortir leur gâchette. Le marché de niche est pour l’heure acquis à notre licorne en espérant qu’un candidat étranger ne vienne pas y fourrer le nez.

Faire coïncider les soins dentaires avec la casuistique : un défi de taille

Bien que la science algorithmique soit inexacte, les solutions développées par Dental Monitoring semble être conçue sur mesures. Pour comprendre le succès des logiciels développés par la société, il faut s’appuyer sur la connaissance des mouvements dentaires. Et lorsque l’on possède des banques d’images impressionnantes, il est plus facile de comparer et d’avoir des résultats similaires couplés.

La connaissance des dents et des mouvements est quelque chose innée à la nature humaine. Prévoir les déchaussements ou tout autre action des dents peut se constater par l’expertise orthodontique. Développer des algorithmes capables de schématiser et informatiser tout cela est un apport considérable dans le monde de l’odontologie.

Ce besoin, Dental Monitoring a su le commercialiser et le démontrer avec efficacité pour révolutionner le quotidien des chirurgiens orthodontiques. Une évolution majeure au cœur d’un domaine d’activité où la précision est toujours de rigueur.