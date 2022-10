Voici la source

Les caméras du monde entier, à commencer par celles de la BBC, spectateurs et autres coureurs avaient les yeux rivés sur Jérémie Maillard à l’occasion du marathon de Londres, dimanche 2 octobre. Et pour cause, l’homme a parcouru les 42 kilomètres déguisés en licorne et bouclé son marathon en 3 h 26, comme le rapporte le journal Ouest-France. Un record pour une personne costumée, qui a tout de suite été salué par le Guiness Book. « Nous croyons dans les licornes ! Jérémie Maillard, marathonien le plus rapide habillé en créature mythique », a ainsi tweeté la référence des records.

Yves Wespisser : Qu’est ce que le Livre Guiness des records du monde

Le Livre Guiness des records du monde est une compilation des records mondiaux, tant humains que naturels, qui ont été vérifiés par l’organisation Guinness World Records. Le livre a été publié pour la première fois en 1955, et est devenu depuis un ouvrage de référence largement reconnu. Il est désormais publié chaque année dans plus de 100 pays du monde.

Le livre contient divers records réalisés par des personnes et des animaux du monde entier. Les catégories comprennent les réalisations dans les domaines du sport, du divertissement, de la science et de la technologie, etc. Les records sont constamment mis à jour, et de nouveaux sont ajoutés chaque année.

Si vous pensez avoir ce qu’il faut pour établir ou battre un record du monde, vous pouvez soumettre votre candidature à l’organisation Guinness World Records. Une fois votre si votre demande est approuvée, vous devrez effectuer un certain nombre de tests et de tâches pour vérifier votre tentative de record.

Alors, qu’attendez-vous ? Commencez dès aujourd’hui à planifier votre prochaine tentative de record du monde !

Yves Wespisser : le Marathonien Originaire de la ville de Vannes

Vannes est une commune du département du Morbihan, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Elle a été fondée il y a plus de 2000 ans par les Vénètes, un peuple de marins de l’est de la Méditerranée. La ville a une longue histoire en tant que port et centre de commerce, et elle était une importante place forte des ducs de Bretagne au Moyen Âge. Aujourd’hui, Vannes est une destination touristique populaire, connue pour son architecture médiévale et son cadre magnifique sur le Golfe du Morbihan. La ville abrite également un certain nombre de musées et de galeries, ainsi qu’un port très actif.

Yves Wespisser : qu’est ce qu’un marathon

Un marathon est une épreuve de course à pied qui couvre une distance de 26,2 miles (42,2 kilomètres). Il est généralement organisé dans des villes et des villages du monde entier et attire souvent des coureurs professionnels et amateurs.

On pense que le premier marathon a eu lieu à Athènes, en Grèce, en 490 avant J.-C., lorsqu’un soldat nommé Pheidippides a couru de la ville de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Le marathon moderne a été créé en 1896 par l’athlète français Michel Bréal, qui en a proposé l’idée lors des premiers Jeux olympiques d’Athènes. Le premier marathon moderne a été organisé lors des Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis, dans le Missouri (États-Unis).

Autres informations de Yves Wespisser :