Zoom sur les 3 licornes françaises au cœur de la filière médical en 2022

Être licorne française au cœur du monde de la santé peut paraitre extravagant voir anodine. Pas du tout ! Il n’y a pas de mal à innover technologiquement au cœur de la santé.

Bien au contraire ! Le statut de licorne suppose implicitement qu’une start-up apporte quelque chose de bon, voire de révolutionnaire au cœur de ce domaine d’activité. Car la santé, c’est avant tout un besoin civilisationnel.

Notamment, celui de se soigner ou d’avoir un meilleur accès au soin. Une prérogative que nos 3 licornes françaises ont exploité pour atteindre une valorisation conséquente.

Voyons ensemble les spécificités de chacune des 3 licornes françaises ainsi que leur apport au cœur de la filière médical.

Doctolib : la licorne inséparable dans le domaine des rendez-vous médicaux

Moraliser le rendez-vous client ainsi que l’échange de données, c’est le pari que Doctolib a pu faire en quelques années. Il faut dire que la campagne de vaccination post confinement a aussi été l’outil idéal pour pouvoir facilement communiquer avec les centres de vaccination. Tous ces manques, Doctolib les a imaginés au cœur de son application pour révolutionner le monde du médical.

Fini les secrétaires qui ne répondent pas ou snobent. Le rendez-vous, c’est maintenant vous qui le décidez en fonction des plages horaires de votre spécialiste. D’ailleurs plus besoin de se faire prier. Tout le monde connaît désormais la chanson. Un rendez-vous médical, c’est direction Doctolib pour que tout le monde trouve son compte et gagne du temps. Un outil digital très utile aussi pour les personnes fragiles ou du troisième âge.

Du moins pour les enfants qui peuvent désormais prendre les devants pour les parents. Ce système automatisé fait tellement fureur qu’il s’exporte comme des petits pains en Europe. Le succès de cette opération est celle qui démontre fièrement la puissance de la seconde licorne française dans le monde.

Dental Monitoring : un suivi dentaire piloté algorithmiquement et au petit soin pour vous

Les dentistes ne pouvaient que mieux tombé en faisant confiance aux services innovants de Dental Monitoring. Une start-up qui a vraiment un bel avenir dans le monde de la santé. Atteignant le milliard comme on souffle sa première bougie en 2021, cette licorne française s’est attribué une mission atypique dans un domaine d’activité très sensible. Grâce à des calculs algorithmique alimenté par des banques d’images, elle peut prévoir l’évolution des situations dentaires chez les patients.

Un outil performant qui attire l’attention de plus en plus de dentistes dans un monde où il est difficile de se reposer sur des écrits. En apportant une réelle simplification des dossiers et une réponse sereine sur les problèmes dentaires des patients, Dental Monitoring est visionnaire. Non seulement, la start-up fait gagner du temps et de l’argent aux professionnels de santé et rassure les patients.

Au cœur de l’innovation technologique, on constate que le besoin sociétal est comblé avec ces nouvelles technologies. Une raison pour que les investisseurs puissent être rassuré et se lancer sans trop de préoccupation au cœur de la levée de fonds. Numériser le suivi dentaire des patients, c’est désormais un exploit au cœur de notre société qui manque de spécialiste.

Alan : la mutuelle digitalisée à enfin un nom

Considéré comme la licorne de la e-santé, Alan a fièrement développer une offre de mutuelle basé sur les besoins réels des adhérents. Totalement digitalisée, les petites mains derrière l’écran sont au nombre de 450 personnes. Les avantages que proposent Alan pour les adhérents se basent sur leurs besoins réels une fois de plus. Les licornes sont visionnaires et viennent remuer le foin là où les autres campent sur leurs positions.

En effet, tout l’apport réside sur une offre ciblée. Elle permet ainsi d’exclure le superflu en prenant en compte la situation de ces clients. Pour le moment, Alan a su se déployer en France, en Espagne et en Belgique où elle totalise 230 000 adhérents et 11000 entreprises.

Son succès, elle le doit à des plans d’action très bien élaboré qui répondent en tout point avec ce que veulent les clients. A titre d’exemple, nous sommes de plus en plus nombreux à bouder le médecin à cause du manque de temps. Alan propose à ces sociétaires la e-consultation ainsi que des recommandations pour contrecarrer certains faits bien connus au cœur de notre société comme le burn-out.

Plus proche de ces clients, elles apportent du sur mesure pour différents corps de métiers. Mais aussi la possibilité de tirer des avantages de la e-santé lorsqu’on est indépendants. Des réponses immédiates qui forgent son succès.

Autres articles