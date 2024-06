Pourquoi prendre une mutuelle santé d’entreprise et comment la choisir ?

Offrir une mutuelle santé d’entreprise est essentiel pour chaque employeur, non seulement pour se conformer à la loi, mais aussi pour améliorer le bien-être des employés.

Ce complément des garanties de base de la Sécurité sociale présente de nombreux avantages, notamment la fidélisation des employés, l’attraction de nouveaux talents et la réduction de l’absentéisme.

Pour choisir la meilleure mutuelle, il est crucial d’analyser les besoins des employés, de comparer les offres, d’évaluer la qualité du service client et de vérifier la flexibilité du contrat.

Les bénéfices d’une mutuelle santé d’entreprise et les critères de sélection

Chaque employeur est tenu d’offrir une protection sociale adéquate à ses employés. L’une des manières les plus efficaces de le faire est de leur proposer une mutuelle santé d’entreprise.

Ce complément des garanties de base de la Sécurité sociale apporte de nombreux avantages tant pour l’entrepreneur que pour ses salariés.

Ce que vous devez retenir :

La mutuelle santé d’entreprise est obligatoire pour les entreprises privées depuis la loi de sécurisation de l’emploi de 2013, renforçant la couverture santé des employés.

Elle améliore la fidélisation des employés, attire de nouveaux talents et réduit l’absentéisme grâce à un accès facilité aux soins.

Les cotisations patronales pour la mutuelle sont exonérées de charges sociales et déductibles du bénéfice imposable, offrant des avantages fiscaux.

Pour choisir la bonne mutuelle, analysez les besoins des employés, comparez les offres, évaluez la qualité du service client et vérifiez la flexibilité du contrat.

L’intérêt de prendre une mutuelle santé d’entreprise

En premier lieu, trouver une solution de mutuelle et prévoyance pour les employés permet à votre entreprise de se conformer à la loi. L’obligation de proposer une mutuelle santé aux salariés du secteur privé est issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Cette réglementation, qui intègre l’Accord national interprofessionnel (ANI), impose aux dirigeants de mettre en place une couverture santé collective pour le personnel à compter du 1er janvier 2016. Depuis, toutes les entreprises privées doivent souscrire une mutuelle santé pour leurs salariés pour qu’ils aient un accès facilité aux soins.

La souscription d’une complémentaire santé d’entreprise a également un impact positif sur la marque employeur. Elle aide notamment à fidéliser les employés actuels et à attirer de nouveaux talents lors des recrutements. Une bonne couverture santé est toujours perçue comme un signe de considération et de bien-être au travail, et les profils les plus qualifiés y accordent beaucoup d’importance. La mutuelle d’entreprise améliore ainsi la satisfaction et la productivité de chaque salarié.

Puisque vous fournissez à vos collaborateurs une meilleure assurance santé, ils peuvent bénéficier rapidement des soins nécessaires en cas de maladie. En clair, la complémentaire santé d’entreprise contribue à réduire le taux d’absentéisme. En outre, les cotisations patronales versées pour la mutuelle professionnelle sont exonérées de charges sociales sous certaines conditions. Elles sont aussi déductibles du bénéfice imposable, ce qui peut se traduire par des avantages fiscaux intéressants.

Conseils pour choisir la bonne mutuelle santé d’entreprise

Bien plus qu’une obligation légale, la mutuelle santé d’entreprise constitue un levier stratégique pour le bien-être des salariés et la performance de la société en général. Mais encore faut-il trouver la meilleure offre en suivant ces conseils :

Analyser les besoins santé du personnel

Avant de vous mettre à la recherche des offres disponibles sur le marché, il est impératif d’évaluer les besoins de vos employés en termes de santé. Vous pouvez mener une enquête en interne, organiser des réunions sur le sujet, en discuter avec le comité social et économique, etc. L’objectif est d’identifier les garanties nécessaires (soins courants, optiques, dentaires, etc.).

Comparer les offres

Après avoir défini les garanties dont vous avez besoin, comparez les offres qui les incluent en tenant compte de certains paramètres cruciaux, dont le niveau de remboursement, l’exclusion de garantie et le tarif. N’hésitez pas à utiliser un comparateur en ligne ou à faire appel à un courtier spécialisé pour faciliter cette étape et vous assurer de trouver le contrat le plus adéquat.

Évaluer la qualité du service client

Une mutuelle ayant un service client de qualité est capable de gérer les éventuels problèmes avec efficacité. C’est essentiel pour garantir une satisfaction continue des employés. Renseignez-vous à ce niveau en consultant les avis des autres entreprises et en posant toutes les questions qui vous préoccupent à l’assureur avant de souscrire une mutuelle d’entreprise en particulier.

Vérifier la flexibilité du contrat

Étant donné que les besoins de vos employés peuvent évoluer au fil du temps, il vaut mieux opter pour une mutuelle santé d’entreprise modulable. À l’avenir, vous pourriez notamment avoir besoin d’ajuster le niveau de couverture et les garanties en fonction des changements dans le profil démographique de vos ressources humaines et des nouvelles propriétés de votre société. Cette adaptabilité est l’assurance que vos employés bénéficient à tout moment de la meilleure couverture possible.