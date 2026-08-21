Volvo Gand, EX30 chinois, emploi et droits de douane, ce pari électrique que l’usine belge doit affronter en Europe

Volvo Cars se retrouve au centre d’un dossier industriel sensible en Belgique. L’usine de Gand, pilier historique du constructeur en Europe, est citée dans les débats autour d’une éventuelle production locale d’une voiture électrique conçue dans l’écosystème chinois du groupe. L’enjeu dépasse le seul calendrier d’assemblage: il touche à l’emploi, aux droits de douane européens et à la place des sites belges dans la transition électrique.

Volvo Gand étudiée pour rapprocher l’EX30 du marché européen

La question posée autour de Gand concerne principalement la capacité du site à accueillir davantage de production électrique destinée au marché européen. Le modèle le plus surveillé est l’EX30, SUV compact développé par Volvo avec l’appui industriel de son actionnaire chinois Geely. Sa fabrication en Chine a permis un lancement rapide, avec des coûts maîtrisés, mais cette organisation expose le constructeur aux tensions commerciales entre Pékin et Bruxelles.

Pour Volvo, produire plus près des clients européens présente plusieurs avantages. Le constructeur limite les délais logistiques, réduit l’exposition aux variations du fret maritime et sécurise mieux l’approvisionnement des concessions. Dans un marché où les acheteurs comparent les délais de livraison presque autant que les prix, la proximité industrielle devient un argument commercial. L’usine belge dispose déjà d’une expérience solide dans l’assemblage de modèles électrifiés, un point souvent mis en avant par les acteurs locaux.

Le contexte douanier pèse fortement dans l’équation. L’Union européenne applique des taxes supplémentaires sur certains véhicules électriques importés de Chine, une mesure qui vise à compenser les soutiens publics accordés aux constructeurs chinois. Pour un groupe comme Volvo, détenu par Geely mais historiquement ancré en Suède et en Europe, la situation est délicate. Une production à Gand permettrait de réduire une partie de cette pression, sans rompre avec les chaînes d’approvisionnement asiatiques.

Rien n’indique pour l’instant un calendrier industriel détaillé publiquement pour un basculement complet. Les décisions de ce type supposent des investissements, des adaptations de lignes, des négociations sociales et une validation des volumes. Les syndicats belges suivent le dossier avec attention, car chaque nouveau modèle attribué à Gand consolide l’activité du site. À l’inverse, l’absence de décision rapide prolongerait l’incertitude sur la répartition des futurs véhicules électriques de Volvo en Europe.

La proximité avec les clients européens peut réduire les délais logistiques de Volvo. — © Image générée par IA / Ideogram

Geely, Bruxelles et les syndicats surveillent les volumes belges

Le dossier dépasse le périmètre de Volvo Cars. Il met en lumière la nouvelle géographie de l’automobile électrique, dans laquelle les constructeurs européens, les groupes chinois et les autorités de Bruxelles avancent avec des intérêts parfois convergents, parfois opposés. Pour Geely, l’Europe reste un marché stratégique, mais elle devient plus complexe à servir depuis des usines chinoises. La production locale apparaît de ce fait comme un levier industriel et politique.

À Gand, l’enjeu social est central. Le site emploie plusieurs milliers de personnes directement, avec un réseau de sous-traitants implantés en Flandre et au-delà. Chaque attribution de modèle conditionne des horaires, des équipes, des formations et des commandes auprès des fournisseurs. Les représentants du personnel demandent généralement des engagements de long terme, car la transition vers l’électrique modifie les besoins en main-d’œuvre et la structure des coûts. Les batteries, l’électronique de puissance et les logiciels remplacent progressivement une partie des composants mécaniques classiques.

La concurrence chinoise accentue cette pression. Des marques comme BYD, MG ou Xpeng progressent en Europe avec des véhicules électriques proposés à des tarifs agressifs. Volvo doit défendre son positionnement premium tout en restant compétitif sur les segments les plus disputés. L’EX30 illustre cette tension: le modèle vise un public plus large que les grands SUV de la marque, mais son prix dépend fortement du lieu d’assemblage, du coût des batteries et de la fiscalité applicable.

Pour les autorités belges, une montée en charge de Gand renforcerait l’image du pays dans l’industrie bas carbone. Mais un tel scénario ne règle pas tous les sujets. Les composants clés peuvent rester importés, les marges dépendent des volumes réels et la demande européenne pour les voitures électriques reste sensible aux aides publiques. En 2026, les consommateurs arbitrent encore entre prix d’achat, autonomie, recharge et valeur de revente. La décision industrielle de Volvo devra donc répondre à une double contrainte: sécuriser l’usine belge et préserver la compétitivité d’un modèle conçu pour affronter un marché européen devenu plus dur.

Les volumes attribués à Gand restent un sujet majeur pour l’emploi industriel local. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Volvo a-t-il confirmé la production de cette voiture électrique chinoise à Gand ? Aucune annonce détaillée ne confirme un calendrier complet. Le dossier porte sur l’hypothèse d’une production plus proche du marché européen, avec Gand comme site industriel crédible. Pourquoi l’usine de Gand intéresse-t-elle Volvo pour l’électrique ? Le site possède une expérience dans les modèles électrifiés, une main-d’œuvre qualifiée et une position favorable pour servir les marchés européens avec des délais plus courts. Quel rôle joue Geely dans ce dossier ? Geely est l’actionnaire chinois de Volvo Cars. Son organisation industrielle influence la répartition de la production entre la Chine et l’Europe, en particulier pour les véhicules électriques.