EPR2 d’EDF, deux familles d’équipements au cœur de l’îlot nucléaire, les signaux électriques du réacteur que Mirion sécurise

Mirion Technologies IST France prend une place plus visible dans le programme des futurs réacteurs EPR2 d’EDF. D’après L’Usine Nouvelle, l’entreprise change d’échelle pour fournir des équipements situés au cœur de l’îlot nucléaire, là où transitent les signaux électriques nécessaires au pilotage et à la surveillance du réacteur. Le contrat annoncé par EDF porte sur les traversées électriques d’enceinte et sur les chaînes de détection radiologique KRT/KRC, deux familles de matériels directement liées à la sûreté.

Mirion Technologies sécurise les traversées d’enceinte EPR2

La formule citée par L’Usine Nouvelle, " Tous les signaux électriques du réacteur passent par nos produits", résume le rôle technique de Mirion Technologies IST France. Les traversées électriques d’enceinte permettent aux câbles de franchir la paroi de confinement sans compromettre son étanchéité. Elles assurent la continuité des signaux de mesure, de commande et d’alimentation entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment réacteur.

Dans une centrale nucléaire, cette fonction ne relève pas d’un simple passage de câble. Les traversées électriques d’enceinte doivent résister à des contraintes de température, de pression, d’irradiation et de vieillissement sur plusieurs décennies. Leur qualification impose des essais longs, documentés, avec des exigences propres aux matériels classés de sûreté. La montée en cadence annoncée suppose donc des investissements industriels, des recrutements qualifiés et une organisation capable de tenir les jalons d’EDF.

Mirion intervient aussi sur les chaînes KRT/KRC, utilisées pour la détection radiologique. Ces équipements surveillent la radioactivité dans différents circuits et locaux, puis transmettent des données aux systèmes de conduite. Leur fiabilité conditionne la capacité des opérateurs à détecter rapidement une anomalie, à suivre l’état de l’installation et à appliquer les procédures prévues par les règles d’exploitation.

Le positionnement de l’entreprise illustre la spécialisation de certains fournisseurs français dans des niches industrielles à très forte exigence. Pour les futurs EPR2, l’enjeu n’est pas seulement de livrer une pièce conforme, mais de garantir une traçabilité complète, depuis la conception jusqu’à la maintenance. Dans le nucléaire, la sûreté nucléaire repose sur cette accumulation de preuves techniques, contrôlées à chaque étape par l’exploitant, les organismes de qualification et les autorités compétentes.

Les traversées d’enceinte assurent le passage des signaux électriques sans altérer le confinement. — © Image générée par IA / Ideogram

EDF verrouille ses contrats autour des six EPR2 français

Le contrat de Mirion s’inscrit dans une série plus large de commandes passées par EDF pour sécuriser son programme. Lors du World Nuclear Exhibition, l’électricien a annoncé de nouveaux accords avec plusieurs partenaires, dont Lynxeo pour les câbles, Axima nucléaire pour des groupes froids classés, Alfa Laval pour des échangeurs à plaques, Flowserve pour des pompes et Mirion Technologies pour les équipements électriques et radiologiques de l’îlot nucléaire.

Cette méthode répond à une contrainte centrale du programme des six EPR2 prévus en France, éviter les ruptures de chaîne industrielle qui ont pesé sur plusieurs grands chantiers nucléaires européens. Les fournisseurs doivent réserver des capacités de production, qualifier leurs procédés, former leurs équipes et stabiliser leurs propres sous-traitants. EDF mentionne notamment 15 000 kilomètres de câbles classés pour les nouveaux réacteurs, ce qui donne la mesure du volume industriel à préparer.

Le calendrier reste étroit pour une filière qui doit reconstruire des compétences après une longue période avec peu de constructions neuves en France. Les premiers projets sont associés aux sites de Penly, Gravelines et Bugey, tandis que la décision finale d’investissement doit encore encadrer les engagements définitifs. Le coût du programme a été évalué à 83,9 milliards d’euros en valeur 2025, selon les données communiquées autour du devis des six premiers réacteurs.

Pour EDF, l’enjeu consiste à transformer ces contrats en livraisons reproductibles, avec des matériels standardisés et qualifiés avant les phases les plus denses du chantier. Pour la filière nucléaire, ces commandes apportent de la visibilité, mais elles exposent aussi les fournisseurs à une exigence de performance élevée sur les délais, les coûts et la documentation qualité. La réussite se mesurera dans les usines, lors des essais de qualification, puis sur les premiers montages en conditions de chantier.

EDF multiplie les contrats fournisseurs pour préparer la construction des six EPR2 français. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Quel rôle joue Mirion Technologies IST France dans les futurs EPR2 d’EDF ? L’entreprise doit concevoir, qualifier et fournir des traversées électriques d’enceinte ainsi que des chaînes de détection radiologique KRT/KRC. Ces équipements servent au passage des signaux électriques du réacteur et à la surveillance radiologique de l’installation. Pourquoi les traversées électriques d’enceinte sont-elles sensibles ? Elles permettent aux câbles de franchir l’enceinte de confinement tout en conservant son étanchéité. Elles doivent résister à des conditions sévères et faire l’objet de qualifications strictes, car elles participent directement à la sûreté du réacteur. Combien de réacteurs EPR2 sont prévus en France ? Le programme porté par EDF vise six nouveaux réacteurs EPR2 en France. Les contrats fournisseurs servent à préparer la standardisation industrielle, les qualifications et les capacités de production nécessaires au programme. Autre article : 14,2 milliards d'euros en 2027, solaire, éolien et biomasse, ce que l'État doit encore couvrir pour les renouvelables