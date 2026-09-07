642 km WLTP, batterie 89 kWh, LFP à tarif abaissé, le Renault Scénic E-Tech 2027 surprend les SUV familiaux en France

Renault a détaillé la nouvelle évolution du Scénic E-Tech Electric, son SUV familial électrique produit en Europe. Le modèle gagne une offre de batteries élargie, une recharge plus rapide et plusieurs équipements de confort. La gamme se structure autour d’une version à grande autonomie déjà disponible à la commande en France et d’une déclinaison LFP annoncée pour l’automne 2026, avec un tarif d’accès nettement abaissé.

Renault porte le Scénic E-Tech à 642 km WLTP

La version la plus endurante du Scénic E-Tech conserve une chimie nickel-manganèse-cobalt, mais Renault annonce une capacité portée à 89 kWh NMC. Cette batterie permet d’atteindre jusqu’à 642 km WLTP, un chiffre placé dans le haut du segment des SUV électriques familiaux compacts. Le constructeur met aussi en avant une masse contenue, inférieure à <1 900 kg, et une longueur de 4,47 m, deux données importantes pour préserver l’efficience.

La recharge rapide progresse également. Renault indique un passage de 15 % à 80 % en 28 minutes sur borne DC adaptée. Cette durée rapproche le Scénic E-Tech des usages attendus sur grands trajets, où le temps d’arrêt compte autant que l’autonomie théorique. Dans la pratique, la performance dépendra de la température de la batterie, de la puissance disponible sur la borne et de l’occupation des stations.

Le prix de départ communiqué pour cette version grande autonomie s’établit à 38 750 € en France, avant prise en compte des éventuels dispositifs d’aide. Renault mentionne également une offre de location à partir de 270 € par mois, selon conditions. Cette politique tarifaire place le Scénic face au Tesla Model Y, au Peugeot E-3008 et au Volkswagen ID.4, trois références très surveillées par les familles passant à l’électrique.

La mise à jour ne se limite pas à la batterie. Renault évoque aussi des améliorations de confort, de connectivité et d’agrément. Le système embarqué basé sur Google reste un argument central, avec planification d’itinéraire électrique, services connectés et mises à jour logicielles. Le Scénic conserve son positionnement de voiture familiale rationnelle, plus compacte qu’un grand SUV, mais pensée pour les trajets quotidiens comme pour les départs en vacances.

La version grande autonomie revendique jusqu’à 642 km WLTP et une recharge de 15 % à 80 % en 28 minutes. — © Image générée par IA / Ideogram

La batterie LFP arrive sous les 32 000 €

La nouveauté la plus stratégique concerne l’arrivée d’une batterie 67 kWh LFP, une technologie moins coûteuse et réputée robuste sur les cycles de charge. Renault annonce pour cette déclinaison une autonomie maximale de 467 km WLTP. Ce niveau la destine d’abord aux conducteurs qui veulent un véhicule familial électrique sans payer la capacité maximale, avec un usage mêlant trajets urbains, périurbains et déplacements régionaux.

La recharge rapide progresse de 25 % par rapport à l’offre comparable précédente, selon les données communiquées par Renault. Le passage de 15 % à 80 % est annoncé en 24 minutes. Cette valeur est notable pour une batterie LFP, souvent appréciée pour son coût et sa durabilité, mais parfois moins performante lors des charges à haute puissance. Renault devra confirmer ces chiffres dans des essais indépendants, sur des bornes variées et par temps froid.

Le tarif d’entrée annoncé à 31 750 € en France change l’équation commerciale. À ce niveau, le Scénic E-Tech se rapproche davantage des compactes électriques que des SUV familiaux premium. Renault peut viser les ménages qui hésitent entre une berline électrique, un SUV thermique récent ou un modèle hybride. L’offre de location à partir de 240 € par mois renforce cette logique de conquête, sous réserve des conditions d’apport, de durée et de kilométrage.

Ce choix du LFP s’inscrit dans une tendance plus large du marché européen. Plusieurs constructeurs utilisent cette chimie pour abaisser les coûts, sécuriser les approvisionnements et proposer des modèles électriques plus accessibles. Renault dispose déjà de la Mégane E-Tech, de la R5 électrique et du Scénic pour couvrir plusieurs formats. Avec cette nouvelle variante, le Scénic vise un équilibre précis entre prix, autonomie et espace familial, dans un marché où les acheteurs comparent désormais chaque kilowattheure, chaque minute de recharge et chaque euro de mensualité.

La batterie LFP doit abaisser le prix d’accès du Scénic E-Tech à partir de l’automne 2026. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Quelle est l'autonomie maximale du Renault Scénic E-Tech 2027 ? Renault annonce jusqu’à 642 km WLTP avec la batterie 89 kWh NMC. La future version LFP 67 kWh revendique jusqu’à 467 km WLTP. Quand la batterie LFP du Scénic E-Tech sera-t-elle disponible ? Renault prévoit l’ouverture des commandes en France à l’automne 2026 pour la version équipée de la batterie 67 kWh LFP. Quel est le prix de départ du Scénic E-Tech avec batterie LFP ? Le tarif annoncé commence à 31 750 € en France, avec une offre de location mentionnée à partir de 240 € par mois selon conditions.