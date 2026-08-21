Voiture thermique à la casse, passage à l’électrique, ce que cette étude révèle sur le vrai choix écologique

Remplacer une voiture thermique par un modèle électrique, quitte à envoyer l’ancien véhicule à la casse, serait le choix le plus favorable pour le climat. C’est la conclusion mise en avant par une étude relayée par Les Numériques, qui relance un débat sensible : faut-il conserver une voiture déjà produite ou accélérer le basculement vers l’électrique ?

Les Numériques relaie une étude favorable à l’électrique

La publication de Les Numériques met en avant une conclusion nette : dans la plupart des usages, remplacer une voiture thermique par une voiture électrique réduit davantage les émissions que prolonger la vie d’un véhicule essence ou diesel. L’analyse repose sur une approche globale, du berceau à la route, plutôt que sur la seule phase d’utilisation.

Le résultat peut surprendre, car une automobile déjà construite porte une partie de son empreinte environnementale passée. Mais un moteur thermique continue d’émettre du CO2 à chaque trajet, sans compter l’extraction du pétrole, son transport et son raffinage. Le véhicule électrique concentre une part plus élevée de ses émissions au moment de la fabrication, notamment avec la batterie, puis il réduit fortement les rejets lors de l’usage quotidien.

Dans un pays comme la France, où l’électricité reste largement décarbonée par rapport à la moyenne mondiale, ce calcul renforce l’avantage du véhicule électrique. Le cycle de vie devient l’indicateur central : il additionne la production, l’énergie consommée, l’entretien et la fin de vie. Cette méthode évite de comparer seulement un pot d’échappement visible à une chaîne industrielle moins apparente.

Cette lecture ne signifie pas que tout remplacement soit automatiquement pertinent dans les mêmes proportions. Le type de voiture, la taille de la batterie, le kilométrage et l’origine de l’électricité modifient le résultat. Néanmoins, l’étude citée place le remplacement d’une thermique utilisée régulièrement parmi les options les plus favorables pour réduire les émissions liées à la mobilité individuelle.

Le sujet touche aussi les politiques publiques. Les dispositifs de conversion, les zones à faibles émissions et les règles européennes sur les ventes de véhicules neufs s’appuient sur ce type d’arbitrage. Le débat ne porte plus seulement sur l’achat d’un modèle neuf, mais sur le rythme auquel le parc roulant doit basculer vers des motorisations moins carbonées.

Les analyses de cycle de vie comparent fabrication, énergie consommée et fin de vie des véhicules. — © Image générée par IA / Ideogram

Batteries et kilométrage déterminent le bilan carbone

La batterie reste le point le plus discuté du bilan environnemental d’une voiture électrique. Sa fabrication exige des matières premières, de l’énergie et une chaîne industrielle complexe. Plus sa capacité est élevée, plus l’empreinte initiale augmente. Cette réalité invite à distinguer une citadine électrique légère d’un grand SUV à batterie massive, car leur intérêt climatique n’est pas identique.

Le kilométrage annuel joue un rôle décisif. Une voiture thermique très utilisée accumule rapidement les émissions, tandis qu’un modèle électrique amortit son surcoût carbone de fabrication au fil des kilomètres. Les études de cycle de vie situent souvent ce point de bascule après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, avec des variations selon le pays, le véhicule et le mode de recharge.

Le calcul devient moins évident pour une ancienne voiture qui roule très peu, par exemple pour quelques trajets locaux par mois. Dans ce cas, conserver temporairement le véhicule peut limiter la production immédiate d’un objet neuf. Mais pour un usage régulier domicile-travail, les émissions de CO2 d’une essence ou d’un diesel finissent par peser lourdement, surtout lorsque le véhicule consomme beaucoup ou circule en ville.

La fin de vie prend aussi de l’importance. Envoyer une voiture à la casse ne signifie pas l’abandonner sans valorisation : les filières agréées récupèrent des métaux, des pièces et des matériaux. Côté électrique, le recyclage des batteries progresse, avec des industriels cherchant à récupérer lithium, nickel, cobalt et cuivre. La qualité de ces filières pèsera dans les prochaines évaluations environnementales.

Pour les ménages, la décision reste donc pratique autant qu’écologique. Une voiture électrique d’occasion, adaptée aux besoins réels, peut offrir un compromis plus sobre qu’un modèle neuf lourd et coûteux. L’étude relayée par Les Numériques confirme surtout une tendance de fond : plus le véhicule thermique roule, plus son remplacement par l’électrique devient favorable au climat.

La fabrication et le recyclage des batteries restent déterminants dans le bilan carbone électrique. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Est-il toujours écologique d'envoyer une voiture thermique à la casse ? Non, le résultat dépend de l’usage. Pour une voiture thermique qui roule beaucoup, le remplacement par un modèle électrique devient généralement favorable. Pour un véhicule très peu utilisé, la comparaison doit intégrer la fabrication du nouveau modèle. Pourquoi la batterie pèse-t-elle autant dans le bilan carbone ? La batterie demande beaucoup d’énergie et de matières premières lors de sa fabrication. Son empreinte initiale est élevée, mais elle peut être compensée par des émissions nettement plus faibles pendant l’utilisation du véhicule. Une voiture électrique d'occasion peut-elle être un meilleur compromis ? Oui. Un modèle électrique d’occasion évite une partie de l’impact lié à la production d’un véhicule neuf, tout en réduisant les émissions à l’usage par rapport à une voiture essence ou diesel.