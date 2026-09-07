22 kW, 349, 150 d’économie, la borne de recharge Lidl pour voiture électrique cache-t-elle un coût de pose sous-estimé?

Une borne murale pour voiture électrique proposée à 349, contre 499 auparavant, attire l’attention des automobilistes équipés ou en passe de l’être. L’offre mise en avant par Lidl sur le modèle Ultimate Speed promet 150 d’économie, avec une puissance annoncée de 22 kW. Le prix interpelle dans un marché où l’équipement seul dépasse souvent plusieurs centaines d’euros, avant même les frais de pose.

Lidl abaisse la borne Ultimate Speed 22 kW à 349

La promotion concerne une borne de recharge murale commercialisée sous la marque Ultimate Speed, positionnée sur un segment domestique à prix serré. Affichée à 349 , elle revendique une puissance maximale de 22 kW, un niveau supérieur à celui des wallbox résidentielles les plus courantes, souvent limitées à 7,4 kW en monophasé.

Le modèle met en avant un écran LCD, neuf niveaux de réglage de puissance et un connecteur de type 2, standard largement utilisé sur les voitures électriques vendues en Europe. Le boîtier bénéficie d’une certification IP65, conçue pour résister aux projections d’eau et à la poussière. Un bouton d’arrêt d’urgence figure aussi parmi les éléments de sécurité signalés.

À ce tarif, la comparaison avec le marché donne une première lecture favorable. Les bornes domestiques se situent fréquemment entre 400 et 1 700 hors installation, selon la puissance, la connectivité et les protections intégrées. Une offre à moins de 350 vise donc les conducteurs sensibles au coût d’équipement, notamment ceux qui rechargent majoritairement à domicile.

Le prix ne suffit pas à qualifier l’achat. Une puissance de 22 kW nécessite généralement une installation électrique adaptée, souvent en triphasé, peu répandue dans les logements individuels classiques. Dans une maison équipée en monophasé, la borne peut fonctionner à une puissance inférieure, ce qui réduit l’écart concret avec une wallbox de 7,4 kW moins exigeante techniquement.

Le prix affiché en magasin doit être comparé au coût complet, pose comprise. — © Image générée par IA / Ideogram

L’installation IRVE pèse davantage que la remise Lidl

Pour une borne dépassant 3,7 kW, la pose doit être confiée à un professionnel qualifié IRVE. Cette contrainte encadre les raccordements, les protections électriques et la compatibilité avec le tableau existant. Elle limite les risques de surchauffe, de surcharge ou de coupure intempestive, particulièrement lorsque la recharge s’ajoute aux autres usages du foyer.

Le coût de pose change fortement l’équation économique. Les estimations courantes placent l’installation entre 700 et 2 000 , selon la distance au compteur, l’état du tableau, la nécessité d’un délestage dynamique ou la configuration d’un garage. Le matériel à 349 devient alors une partie seulement du budget réel, parfois minoritaire dans l’enveloppe totale.

Les aides peuvent alléger la facture. Le crédit d’impôt couvre une part des travaux dans la limite de 300, sous conditions. En copropriété, les dispositifs liés au programme Advenir peuvent aussi intervenir, avec des montants variables selon le type d’installation individuelle ou partagée. Ces mécanismes demandent néanmoins de vérifier l’éligibilité avant signature du devis.

Pour l’automobiliste, le bon calcul consiste à rapprocher trois données: puissance disponible, kilométrage quotidien et tarif d’électricité. Une borne à domicile permet souvent une recharge de nuit moins coûteuse qu’une recharge publique rapide. Mais l’intérêt d’un modèle 22 kW dépendra surtout du véhicule, du contrat électrique et de l’usage. Une citadine parcourant 40 km par jour n’a pas les mêmes besoins qu’un SUV électrique utilisé pour de longs trajets réguliers.

La pose par un professionnel qualifié reste centrale pour les bornes puissantes. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes La borne Ultimate Speed 22 kW à 349 € convient-elle à tous les logements ? Pas nécessairement. La puissance de 22 kW demande souvent une alimentation triphasée et une installation électrique dimensionnée. Dans de nombreux logements en monophasé, la puissance effective sera plus basse, ce qui impose de vérifier le compteur, le tableau et le contrat électrique avant l’achat. Faut-il obligatoirement faire appel à un installateur IRVE ? Oui, pour une borne de recharge supérieure à 3,7 kW, l’intervention d’un professionnel qualifié IRVE est requise. Cette qualification garantit une pose conforme, avec protections adaptées, raccordement sécurisé et prise en compte de la puissance disponible dans le logement. Le prix de 349 € représente-t-il le coût total pour recharger chez soi ? Non. Le prix concerne le matériel. Il faut ajouter la pose, généralement estimée entre 700 et 2 000 € selon la configuration. Des aides peuvent réduire la facture, notamment le crédit d’impôt dans la limite prévue, mais elles ne couvrent pas toujours l’ensemble du projet. Autre article : En 2026, panneaux solaires, kits domestiques et financeurs privés, ce boom africain échappe en partie aux États selon RFI