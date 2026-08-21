Nucléaire, renouvelables, coût de l’électricité, La Croix dénonce un deux poids deux mesures français, ce que cela cache

La Croix relance un débat sensible sur la manière dont la France évalue le coût de son électricité. Le journal pointe un traitement différencié entre nucléaire et renouvelables, deux piliers annoncés de la politique énergétique nationale. Derrière cette critique, l’enjeu porte moins sur une opposition technologique que sur la méthode de calcul retenue pour juger les investissements, les risques financiers et la facture supportée par les consommateurs.

France compare différemment EPR2 et parcs éoliens

Le débat décrit par La Croix tient à une différence de présentation. Le nucléaire est souvent analysé comme un investissement stratégique de long terme, lié à la souveraineté électrique, à la stabilité du réseau et à la réduction des émissions. Les renouvelables, elles, sont plus fréquemment abordées par leurs dispositifs de soutien public, leurs besoins de raccordement et leur effet sur les prix de marché.

Cette distinction n’est pas neutre. Pour les futurs réacteurs EPR2, le raisonnement public met en avant la durée d’exploitation, la production pilotable et la capacité à fournir de l’électricité lors des pointes de consommation. Les dépassements possibles de coûts, les charges de financement et les aléas industriels sont intégrés dans une logique de programme national, portée en grande partie par l’État et par EDF.

Pour l’éolien et le solaire, le cadrage change. Les aides garanties, les contrats de complément de rémunération et les coûts de raccordement apparaissent de façon plus visible dans les documents budgétaires. Le soutien aux filières d’éolien offshore ou de solaire devient de ce fait un objet de débat immédiat, car il est associé à une ligne de dépense identifiable, même lorsque les prix de production baissent.

La comparaison devient complexe quand elle mélange des coûts de nature différente. Le nucléaire nécessite des capitaux très élevés, des chantiers longs, une gestion du combustible usé et des dépenses futures de démantèlement. Les renouvelables mobilisent moins de temps de construction, mais demandent davantage de flexibilité du réseau, des moyens de stockage ou des capacités pilotables en appui lors des périodes sans vent ni soleil.

Pour les ménages, la question centrale reste la facture finale. Une dépense financée par le budget de l’État, par le tarif de l’électricité ou par un mécanisme de garantie ne produit pas la même perception. Le débat ouvert par La Croix met donc en lumière un point précis : sans grille commune, chaque filière peut paraître plus chère ou plus avantageuse selon l’angle retenu.

Les coûts des renouvelables incluent les dispositifs de soutien, le raccordement et la flexibilité du réseau. — © Image générée par IA / Ideogram

CRE, RTE et Cour des comptes évaluent les coûts complets

Plusieurs institutions disposent déjà d’outils pour éclairer cette comparaison. La CRE suit les mécanismes de soutien et les tarifs régulés. RTE modélise l’équilibre du système électrique, avec les besoins de réseau et de flexibilité. La Cour des comptes examine les engagements publics, notamment sur les grands programmes industriels et les risques portés par l’État.

Le reproche formulé autour du « deux poids deux mesures » ne revient pas à dire qu’une filière serait toujours moins coûteuse que l’autre. Il souligne plutôt une asymétrie dans la charge de la preuve. Le nucléaire est défendu au nom de la continuité de production et de l’indépendance énergétique. Les renouvelables doivent souvent démontrer, projet par projet, que leur soutien public reste proportionné à leur apport réel au système.

Une comparaison solide suppose de retenir le même périmètre. Le coût complet doit inclure l’investissement initial, le financement, l’exploitation, le combustible, la maintenance, le démantèlement, le traitement des déchets, le raccordement, les réserves de puissance et les effets sur le marché. Le taux d’actualisation joue aussi un rôle déterminant, car il pénalise fortement les infrastructures très capitalistiques lorsque le coût de l’argent augmente.

Dans le contexte de 2026, la France cherche à électrifier l’industrie, les transports et le chauffage tout en limitant ses émissions. Cette trajectoire impose de construire de nouveaux moyens de production, mais aussi d’accélérer les réseaux, les effacements de consommation et les solutions de flexibilité. Les arbitrages ne portent donc pas seulement sur un prix du mégawattheure, mais sur la robustesse d’un système complet.

Une méthode plus lisible consisterait à publier, pour chaque scénario, des tableaux comparables entre EPR2, éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque, hydraulique, batteries et économies d’énergie. Les collectivités locales, les industriels et les consommateurs disposeraient alors d’une base commune pour discuter des choix énergétiques. La transparence des hypothèses deviendrait un élément central du débat public, au même titre que la sécurité d’approvisionnement.

Les institutions publiques disposent de données distinctes pour évaluer les coûts complets du système électrique. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi parle-t-on de « deux poids deux mesures » ? L’expression vise la différence de traitement entre le nucléaire, souvent analysé comme un choix stratégique national, et les renouvelables, plus fréquemment évaluées à travers leurs mécanismes de soutien public et leurs coûts de raccordement. Quels coûts doivent être comparés pour chaque filière ? La comparaison doit inclure l’investissement, le financement, l’exploitation, la maintenance, le combustible le cas échéant, le démantèlement, le raccordement, la flexibilité du réseau et les risques supportés par l’État ou les consommateurs. Le débat oppose-t-il forcément nucléaire et renouvelables ? Non. La politique énergétique française repose sur plusieurs sources d’électricité bas carbone. Le débat porte surtout sur la transparence des hypothèses de calcul et sur la manière de répartir les coûts entre budget public, tarifs et acteurs industriels.