Top classement QS : Meilleurs établissements universitaires mondiaux, selon le classement QS

Il existe trois systèmes selon lesquels les universités du monde sont répertoriées et celui de la société Quacquarelli Symonds (QS) reste de loin le plus convoité.

Existant depuis 2004, le QS World Rankings classe en effet les institutions d’enseignement supérieur ainsi que les universités du monde en fonction de leur performance et de leur réputation.

Six éléments servent de critères de comparaison dans ce contexte.

Classement QS des Meilleurs établissements universitaires mondiaux

Les établissements reçoivent aussi leurs scores sur le plan général, par régions et selon les matières dispensées.

Ce classement international est divulgué chaque année et celui de 2023 est déjà disponible. Voici le point sur ces Meilleurs établissements universitaires mondiaux.

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis

Parmi les 1442 universités comparées par le QS World University Rankings, le Massachusetts Institute of Technology vient en tête de classement des meilleurs établissements mondiaux d’enseignement supérieur.

Appelé en français Institut de technologie du Massachusetts, le MIT désigne à la fois une université privée et un institut de recherche américain niché dans l’État du Massachusetts. Fondé par William Barton Rogers en 1861, l’établissement forme spécifiquement en technologie et en sciences. Il propose près d’une trentaine de départements pour ces domaines de spécialités.

Au MIT, les étudiants peuvent aussi opter pour des cursus en :

Philosophie ;

Sciences politiques ;

Linguistique ;

Économie ;

Plus d’un millier d’enseignants sont disponibles pour former les apprenants. De même, l’Université dispose de tout l’arsenal scolaire requis pour un enseignant de qualité de ses apprenants. Ce n’est pas pour rien si elle est la cinquième université au monde à avoir reçu le plus de prix Nobel. Elle en a en réalité totalisé 78 en 2012.

L’Université de Cambridge au Royaume-Uni

La deuxième place au sein de ce classement revient à l’Université de Cambridge. Dans le monde anglophone, cet établissement occupe également le deuxième rang en termes d’ancienneté, car elle est âgée de plus de 800 ans. L’établissement a en réalité été érigé en 1209.

S’il bénéficie du privilège de faire partie des meilleures universités du monde, c’est en partie parce que le processus pour devenir l’un de ses étudiants est très sélectif. Un élève francophone doit par exemple posséder une mention Très Bien du baccalauréat français ou du collège québécois avant d’être admis dans l’Université.

Pour les candidats anglophones, avoir une note A*A*A* aux A-levels est une obligation. Outre cela, des recommandations de professeurs sont nécessaires, de même que des entretiens pour faire part de ses raisons d’intégrer l’université. De plus, il faut pour certaines spécialités passer un examen.

Par ailleurs, si l’Université de Cambridge figure dans le classement, c’est assurément en raison aussi du fait qu’elle intègre plus d’une centaine de départements académiques ainsi que des collèges. De plus, bien qu’elle soit un établissement autonome, cette université possède plusieurs partenariats avec d’autres institutions.

Sans oublier qu’elle dispose d’une bibliothèque de près de 10 millions de livres.

L’Université de Stanford aux États-Unis

Aux États-Unis et plus précisément dans la ville de Palier Alto se niche l’Université qui occupe la troisième place parmi les meilleures universités du monde selon le classement QS 2023. Il s’agit de l’Université Stanford. Un espace de 32 km² a été choisi pour ériger cet établissement, et ce depuis 1891.

Cependant, l’institution ne s’étend pas sur un unique territoire. Concrètement, l’Université Stanford se compose de deux campus. Le principal se trouve dans la péninsule de San Francisco. Le second se situe à Portola Valley. Dans ces deux lieux, il est possible de se faire former dans les humanités et les sciences sociales.

Ce sont en réalité à ces domaines que se rapportent la majorité des plus de huit millions de livres dont dispose l’Université. Ces ouvrages sont répartis dans 19 bibliothèques. Ce lieu de savoir privé américain dispose aussi d’une église, abrite un centre de recherches puis un parc. Ce dernier constitue en réalité un jardin botanique dans lequel poussent plus de 350 espèces de plantes.

Par ailleurs, il faut ajouter que l’Université Stanford fait partie de ces rares établissements d’enseignement supérieur qui pensent à la distraction de ses apprenants. En effet, des SuperCamp sont organisés en été. Il s’agit de camps éducatifs. L’établissement a également participé à la conception de l’Internet.

Une vingtaine de prix Nobel ont d’après un rapport datant de 2015 été octroyées à ses chercheurs et professeurs. L’institution est également très pointilleuse en ce qui concerne la sélection de ses étudiants. Chaque année, il n’y a environ que 5 % des candidats qui réussissent à faire partie du corps apprenant de l’université.

L’Université d’Oxford au Royaume-Uni

Une autre université du Royaume-Uni figure dans le classement des meilleurs établissements d’enseignement supérieur du monde selon le classement QS 2023. C’est celle d’Oxford, occupant ainsi la quatrième place. Elle s’avère plus vieille que l’autre, car créée vers 1096.

L’Université d’Oxford possède quelques similarités avec l’Université de Cambridge, car tout comme cette dernière, elle dispose par exemple de collèges, notamment 38. C’est d’ailleurs à cause des caractéristiques communes de ces deux établissements qu’ils sont conjointement appelés Oxbridge.

Il faut dire que l’Université d’Oxford se distingue au niveau de plusieurs points comme la procédure d’admission de ses étudiants. Pour intégrer l’établissement, les candidats sont sélectionnés suite à un test puis sur la base de leur passé scolaire et des résultats obtenus lors des examens.

Dans le cadre de ce processus du système UCAS, près de 60 % des postulants sont choisis. Il est également possible de devenir un apprenant de l’Université d’Oxford grâce à des bourses. Ces dernières sont valables pour une durée de trois ans et possèdent une valeur de 10 235 livres. Il semblerait qu’elles ne soient destinées qu’aux étudiants de nationalité britannique.

Ce qui intrigue par ailleurs au niveau de l’Université d’Oxford, c’est qu’elle accueille également les étudiants non diplômés. Ces apprenants sont formés selon un système dénommé le tutorat. Quel que soit le statut de l’apprenant, son année universitaire s’étend sur trois périodes.

Il doit porter sa robe académique lors de la présence des visiteurs et durant les examens. De plus, il a accès aux galeries et musées ainsi qu’aux plus de 8 millions de volumes d’ouvrages de la bibliothèque.

L’Université de Harvard aux États-Unis

À la cinquième place du classement, c’est également une université anglophone qui apparaît. Elle est située à Cambridge aux États-Unis et possède un statut privé. Il s’agit de l’Université de Harvard. Créé en 1636, cet établissement doit tout son prestige à :

Sa richesse ;

Son influence ;

Son histoire.

L’Université de Harvard figure également parmi les meilleurs établissements d’enseignement supérieur, car il accueille des étudiants du monde entier. Ces derniers viennent de plus de 100 pays. Elle dispose aussi d’un corps enseignant composé de plus de 2000 professeurs et avait en 2020 déjà reçu 160 prix Nobel.

En ce qui concerne le système universitaire de ce lieu de savoir, il faut dire que l’institution propose neuf facultés. Il existe deux cycles d’enseignements dont l’un est qualifié de premier (undergraduate) et l’autre dit supérieur (graduate). Pour intégrer l’université, la sélection repose essentiellement sur les résultats scolaires obtenus.

Si un candidat est considéré comme apte pour étudier dans l’établissement, une solution est mise en place pour favoriser son insertion s’il ne dispose pas des frais d’études. C’est dans cette optique que des bourses ou d’autres formes d’aides sont mises à la disposition de certains étudiants.