Telegram : Avantages et inconvénients de cette messagerie en 2022

Telegram est une application encore peu connue du public. Elle a été développée par les créateurs de VK, le média social le plus utilisé en Russie. Concurrent direct de WhatsApp, elle comptabilise environ 700 millions d’utilisateurs.

Si certaines personnes l’apprécient pour le niveau de sécurité qu’elle offre, d’autres continuent de se poser des questions sur sa fiabilité.

Découvrez dans ce guide tout ce que vous devez savoir à propos de cette messagerie instantanée : Avantages et inconvénients de la messagerie Télégram en 2022

Qu’est-ce que la solution de messagerie Telegram ?

Lancée en 2013 par Nikolai et Pavel Durov, Telegram est une application de messagerie libre à travers laquelle les utilisateurs peuvent échanger des messages.

À l’instar des autres solutions présentes sur le marché, elle offre une panoplie de fonctionnalités. On pense notamment à l’envoi de photos, de vidéos et de fichiers.

Elle est compatible avec les appareils Android et iOS et est indisponible un peu partout dans le monde. Toutefois, son utilisation a été interdite dans certains pays.

Est-ce que Telegram est sécurisé ?

Cette application développée par les fondateurs du réseau social le plus populaire de Russie offrirait un niveau de sécurité plus élevé que celui d’autres programmes de messagerie instantanée comme WhatsApp ou LINE.

Le cryptage client-serveur avec Télégram

En utilisant le programme, vous pouvez accéder à deux formes de chats. La version normale se sert d’un chiffrement entre le serveur et le périphérique et la discussion est accessible depuis plusieurs périphériques. Bien que cette protection semble efficace à première vue, elle présente un véritable inconvénient. En effet, les serveurs ont accès aux conversations et s’il arrivait qu’ils soient piratés, les cyberpirates peuvent accéder à l’historique de toutes les discussions.

Avantage des discussions secrètes avec Télégram

Le chat secret est basé sur un chiffrement de type mobile à mobile et n’est disponible que sur les appareils des participants à la discussion.

Personne d’autre ne peut y accéder, même les administrateurs de l’application.

Vous pouvez même paramétrer les messages de manière à ce qu’ils puissent se détruire après la lecture.

De ce fait, ils disparaitront de votre téléphone et de celui de votre interlocuteur après le temps que vous avez défini. Vous pouvez donc utiliser cette forme de conversation si vous désirez partager des informations sensibles comme vos codes secrets ou vos coordonnées bancaires.

Par ailleurs, afin d’optimiser la sécurité, le média offre une panoplie d’options pour protéger un compte. Il s’agit principalement de l’identification à double facteur ou encore la demande d’une reconnexion après un certain temps d’inactivité sur le compte.

Est-ce que Telegram est surveillé ?

Il est difficile de répondre avec exactitude à cette question.

Toutefois, le fait que Telegram ait été développée par une organisation indépendante et à but non lucratif constitue déjà une forme de protection pour vos données.

D’ailleurs, l’entreprise ne tire aucun profit à partager les informations de ses utilisateurs.

En effet, dans sa foire à questions, elle affirme que l’objectif de Telegram et de ses fondateurs n’est pas de réaliser des profits. De ce fait, les données des internautes n’ont aucune valeur à leurs yeux.

Lorsqu’on combine ce principe idéologique au cryptage des chats secrets, on peut donc utiliser l’application sans craindre d’être surveillé.

Quels sont les avantages de Telegram ?

L’utilisation de cette application de messagerie instantanée possède de nombreux atouts.

Des groupes, des super groupes et des canaux avec Telegram

Soucieux de la relation entre ses utilisateurs et leurs proches, le programme propose de nombreuses solutions pour toujours garder le contact.

Il s’agit notamment des groupes, des canaux et des super groupes qui peuvent accueillir plusieurs milliers de membres.

Un nombre nettement élevé quand on pense à la limite de 254 personnes par groupes fixée par WhatsApp.

Pour permettre aux personnes d’intégrer votre super groupe, vous pouvez partager une URL afin de leur permettre d’y accéder plus facilement.

Grâce aux canaux, les promoteurs d’entreprise peuvent communiquer librement avec leurs clients de manière à créer une communauté. Ils fonctionnent comme les pages Facebook, aucun plafond n’est imposé quant au nombre de personnes qui peuvent s’y abonner. Vous pouvez vous en servir pour générer des alertes pour informer un grand nombre de personnes au même moment.

Par ailleurs, en tant qu’administrateur d’un groupe ou d’un canal, vous avez la liberté de limiter l’activité d’un membre. Vous pouvez également donner des privilèges à certains participants ou autoriser les commentaires sur les publications. Avec un tel mode de gestion, vous pouvez développer un business entièrement basé sur cette plateforme.

La possibilité de transférer des fichiers volumineux avec Télégram

Sur Telegram, il n’existe pas de limites en ce qui concerne le type et la taille d’un fichier qu’on souhaite envoyer, contrairement à WhatsApp. Vous pouvez transférer toute forme de documents et le poids de chaque fichier peut aller jusqu’à 1,5 Go.

De plus, une fois envoyés, les dossiers demeurent dans le cloud pour une durée indéterminée, sauf s’il s’agit d’un chat secret. Vous pouvez donc les récupérer à tout moment depuis l’un de vos appareils. Avec ce système, vous n’avez plus à craindre de perdre vos conversations quand vous changez de téléphone. En outre, le transfert de fichiers et de messages avec cette application est très rapide. La majorité des traitements et des recherches étant effectuée au niveau du serveur, le temps de chargement est vraiment réduit.

Une messagerie indépendante avec Télégram

Dans l’industrie de la messagerie instantanée, WhatsApp est l’un des leaders incontestés. Cependant, le problème, c’est qu’il appartient désormais au groupe Meta et les conditions d’utilisations générales ont alors été modifiées. Maintenant, l’application autorise le partage de certaines données des internautes avec les autres services de l’organisation.

Avec Telegram, il existe peu de chances que vous ayez à faire face à ce genre de réformes. En effet, l’application est intégralement indépendante et le maintien de la vie privée de ses utilisateurs est sa priorité. Comme preuve, quand l’organisation a été sommée par le gouvernement russe de permettre à des agents d’accéder à son système, elle n’a pas accepté. De plus, leur code source a été rendu public afin que tout le monde puisse voir comment fonctionne la plateforme.

La possibilité de développer un business avec Télégram

La flexibilité et le vaste catalogue de fonctionnalités qu’offre Telegram font de lui un allié de choix pour toute personne qui souhaite créer une entreprise. En réalité, l’application offre la possibilité de générer des robots ou des bots qui se chargeront de tâches prédéfinies à votre place. Ils pourront, par exemple, répondre à des messages, discuter avec de potentiels clients et même conclure des ventes.

Par exemple, si vous avez une e-boutique, le bot peut répondre automatiquement aux personnes qui vous contactent afin de ne pas les faire attendre. Il peut également procéder à la veille de la concurrence et faire la comparaison des prix pour vous permettre de développer des stratégies de commerce efficace.

Quels sont les inconvénients de Telegram ?

Même si l’application de messagerie instantanée russe offre de nombreux avantages, elle présente cependant des inconvénients.

L’application n’est pas très populaire

L’un des défauts de Telegram est qu’il n’est pas populaire. Vous aurez donc du mal à discuter avec vos proches qui ne l’ont pas. De plus, comme il est interdit dans certains pays, il se peut que vous n’y ayez pas accès ou que votre entourage ne puisse pas s’en servir. Vous aurez donc du mal à maintenir la communication.

Le compte est lié au numéro de téléphone

Le profil Telegram est relié au numéro de téléphone, les informations sur vos contacts peuvent être envoyées au serveur. Alors, faites attention à ne pas rendre visible votre répertoire.

Telegram vs Signal

Tout comme Facebook, Signal est une application américaine, mais à la différence de la plateforme de Meta, elle est open source. Elle est compatible avec les environnements Android, iOS, Windows et macOS.

La protection des informations

Pour ce qui est de la sécurité des données, le fait que l’application soit open source, le public peut de ce fait accéder au code du programme, à ses API et au serveur. Les messages sont protégés par le chiffrement de bout à bout, ce qui signifie que seuls vous et votre interlocuteur pouvez les voir. Signal ne conserve aucune métadonnée des échanges de ses utilisateurs : la seule information que le serveur garde en mémoire, c’est la dernière date de connexion. En comparaison avec Telegram, on peut dire qu’il offre un meilleur niveau de sécurité pour la vie privée.

Les caractéristiques de base

Les deux applications offrent les mêmes fonctionnalités de base (échange de message, envoi d’émoji et de fichiers, discussions de groupe). Toutefois, la messagerie instantanée russe propose un moteur de recherches de stickers alors que sur le programme américain, il faut installer un package en utilisant une autre source. Sur Signal, vous pouvez créer des groupes avec un millier de participants en les intégrant vous-même ou en leur envoyant une invitation grâce à un lien URL ou un code QR. Par contre, sur Telegram, le nombre de membres peut aller jusqu’à 200 000.

Pour ce qui est des appels, les deux programmes permettent une communication audio et vidéo protégée avec le chiffrement bout à bout. Cependant, Signal offre une fonctionnalité supplémentaire qu’on ne retrouve pas encore chez son concurrent russe. Il s’agit de la possibilité de réaliser des visioconférences de groupe. Vous avez également la possibilité de définir Signal comme une application de messagerie universelle afin de vous en servir pour gérer vos SMS.