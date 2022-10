Les startup du divertissement qui fonctionne à plein régime en France en 2022

Le divertissement est aussi en soi un vrai business. Au cœur des relations humaines, certaines start-up moralisent le quotidien des Français en leur apportant le facteur détente au cœur des sociétés industrialisées.

Une nécessité, un plaisir qui se retranscrit par une application, un abonnement dont la population a besoin pour oublier le quotidien stressant voir les dégâts de la crise. Après une bonne journée de boulot, on constate que certaines startup jouent un rôle invasif mais tout aussi nécessaire pour détendre l’esprit.

Liste des start-ups du divertissement 2022 en France

Cet article vous propose donc d’entrapercevoir celles qui fonctionnent et génèrent du chiffre dans cette filière du divertissement.

L’incontournable Netflix : tout le monde connaît

Plus grande plateforme de streaming en Occident, les chiffres générés par Netflix sont hallucinants. Cette montée fulgurante depuis 2019 s’est fait ressentir par une légère baisse qui a alarmé les investisseurs. Pourtant la start-up du petit écran est bien dominante en France. Certes, l’application mobile a aussi été le moyen de caster directement Netflix sur son écran plat.

En effet, Netflix reste la start-up du divertissement par excellence. Bien qu’américaine, nombreux sont les salariés à narrer les séries télévisées à la pause-café.

Deezer : écouter de la musique en streaming à la française

Deezer est le produit même de la start-up made in France qui s’est largement diffusé sur vos smartphones. Ayant conclu de nombreux contrats avec les principaux opérateurs mobiles, elle permet d’écouter de la musique en toute liberté. Puis de diffuser les playlists préférées de ces adeptes grâce à un abonnement mensuel. Utile quand vous jogger, poireauter dans le métro ou pour toute autre occupation, elle occupe une place importante chez les adolescents et les jeunes adultes.

Winoui Casino : quand les jeux d’argent deviennent un jeu d’enfant

Malheureusement, le casino en ligne fait des dégâts dans notre société. Cette addiction est littéralement l’attrape-couillon qui met à plat des familles. Néanmoins, le casino a ses adeptes. Et numériquement, nous ne pouvons-nous empêcher de citer cette appli dans le cadre des start-up du divertissement.

Les jeux d’argents sont monnaie courante chez les Français. Le week-end se passe-temps est l’un des divertissements favoris pour tenter de gagner de l’argent même si l’on en perd plus.

Cryptosimple : la start-up qui démocratise l’usage de la monnaie numérique

Avec l’avènement de la cryptomonnaie, il est très difficile de comprendre le fonctionnement de la Blockchain quand on n’est pas initié. Certes, les cryptomonnaies font courir des risques. Mais c’est la vie. En attendant, elles permettent de diversifier l’économie et de créer de la richesse numériquement parlant. Une tâche que la start-up Cryptosimple s’est fixée en apprenant à ces clients à jongler au cœur d’un monde compliqué.

Le monde du foot a lui aussi rejoint la monnaie numérique. Sorare, vous connaissez tous avec Kylian Mbappé comme ambassadeur de cette licorne. Cette start-up est aussi devenue le dada de beaucoup d’aficionados du ballon rond qui collectionnent et valorisent des cartes de footballeurs uniques au monde. Entre achat, échange ou revente, le monde de la cryptomonnaie gagne en influence dans le monde du divertissement.

AirBNB : se divertir tout simplement en partant en vacances

La start-up de San Francisco est désormais incontournable pour vos futures destinations touristiques. Plus abordable que Booking, nous sommes tous collés à l’écran et à chercher des heures et comparer quand il s’agit de trouver le logement où dormir. C’est le pari qu’a réussi ce géant de la réservation en ligne en devenant quasiment indispensable au cœur de la sphère divertissement.

BeIn Sport : la chaîne dédiée au sport en Europe

Indispensable pour les fans de sport en Europe, le groupe qatari a doublé toutes les chaînes nationales en s’imposant comme la référence. Start-up de plus de 12 ans d’existence, elle risque encore de prendre énormément de poids avec l’arrivée du Mondial de Football 2022 dans ses terres.

Au cœur de la filière sport en général, l’abonnement BeIn est une norme pour adolescent et père de famille en quête de divertissement.

Uber Eat et Deliveroo : quand manger est une véritable passion

Les plateformes de livraison de repas ont aussi leur mot à dire dans la quête du divertissement en France. On ne commande pas pour un besoin vital mais plutôt pour passer un bon moment entre amis. Les sites web et applications de ces deux start-up parlent d’eux-mêmes. Ils invitent à la gourmandise et aux menus les plus alléchants pour dégainer la carte bleue sans trop réfléchir.

