4 start-ups influentes dans le monde de la Proptech ?

Vous connaissiez déjà la Fintech ! Les technologies de l’information et de la communication au service des produits financiers via l’outil digital.

Voici un nouvel écosystème basé sur la technologie et l’innovation au service des biens immobiliers. Ce système économique se nomme la Proptech. Et vous êtes aussi nombreux à utiliser certains de ces services au cœur de l’année.

Voici donc en illustration certaines entreprises dont certaines sont encore ou étaient des licornes, il y a de cela quelques années. Leur réussite financière, une fois de plus, se mesure grâce à leur impact au cœur de l’économie collaborative.

Guide de la Proptech

Un fait quantifiable qui permet à une multitude d’usagers d’y trouver leur compte grâce aux services proposés.

AirBNB : le géant de la location saisonnière et de vacances dans le monde

Cette start-up ancienne licorne américaine est entrée en bourse en décembre 2020. Il faut croire que le Covid n’a pas été si fatale au mastodonte de la location de bien immobilier. C’est le modèle de Proptech le plus performant à l’heure actuelle. L’outil digital développé par AirBNB est économiquement une vraie machine de guerre. Crée à partir de levée de fonds successives et d’efforts considérables, l’anicienne licorne repose sur une communauté d’intérêt où l’utilisateurs proposent sa maison à la nuitée. Ce modèle né de circonstances économiques optimistes répond réellement aux besoins des familles et des vacanciers. Voyager et loger pour un prix moins cher qu’un hôtel voir dans des conditions plus optimales.

Le système économique est tel que nous sommes à nos claviers pour vérifier des mois à l’avance la disponibilité de logements pour voyager intelligent.

Open Door : leadeur en ligne de la vente de biens immobiliers

Une autre société californienne qui a misé sur le concept du e-buying. Une start-up qui compte au cœur de l’économie de la Proptech. Le système fonctionne sur l’achat de maisons et d’appartements. Grâce à un algorithme bien rôdé, la société fait une estimation des travaux futurs pour faire monter les plus-values au cours des futures ventes qu’elles souhaitent faire à la suite de l’achat primitif. Cependant, depuis cet été, le modèle commence à être remis en cause généré par des pertes d’argent successives. Espérons que le rêve ne se transforme pas en cauchemar. LE contexte économique et les calculs informatiques sont pour l’heure problématique. C’est le monde de l’entreprise : « on gagne comme on perd ». Cependant, cette entreprise de la Proptech est confiante et devrait rapidement sortir la tête de l’eau.

Wizzcad : la start-up parisienne au service des ouvrages immobiliers

Les calculs algorithmiques ont de plus en plus leur mot à dire au cœur de l’économie de la construction et de l’ouvrage immobilier. En tout cas, améliorer un service dans le cadre d’une relation B2B ou B2C, c’est le terrain de bataille de toute licorne dans le monde. Au cœur de la Proptech, la start-up Wizzcad est prometteuse. Grâce à la commercialisation de conceptualisation intuitive pour la livraison des ouvrages immobiliers, la société apporte sa part à l’édifice par ses outils technologiques. Elle permet de digitaliser et de faire avancer les projets par des outils de communication indéniable. Les rapports d’informations facilitent l’échanges d’information entre les maîtres d’œuvres et ce qui se pass en temps réel sur les chantiers. Ce gain de temps et d’optimisation au cœur de la construction est désormais essentiel pour mieux communiquer au cœur de l’économie du bâtiment.

Reef Technology : la Proptech au service des parking

Voici un service auxquels cette entreprise américaine de la Proptech a pensé. Mettre à disposition des parkings vides et mettre en relation propriétaire et potentiels loueurs. Une opportunité qui est susceptible de rapidement générer du cash en fonction de la situation de chacun. La société présente avec à peu près partout aux Etats-Unis et en Europe est un modèle de réussite. Parmi les terrains de chasse intéressant, il existe une alternative économique viable et en plein essor. La location de place de parkings privatisés vides pour éviter de garer sa voiture sur un parking d’aéroport. Au cœur de l’économie collaborative, cette opportunité est un coup de poker pour cette entreprise de la Proptech.

Reveleo : concilier immobilier et environnement dans le cadre du bâtiment

Ce nouvel algorithme digital qui fonctionne grâce à la récolte de données publiques à de l’avenir dans le monde de la Proptech. Pour les futurs acquéreurs ou maîtres d’ouvrages, l’outil permet de mesurer tous les atouts positifs pour pouvoir construire au bon endroit. Cette solution digitale pourrait être d’avenir dans la conception des smart-cities et des éco-quartiers.

