Yves Wespisser : tout comprendre au vocabulaire de la tech

Une entreprise licorne est une startup qui a atteint une valorisation de plus d’un milliard de dollars. Le terme a été inventé en 2013 par Aileen Lee, fondatrice de la société de capital-risque Cowboy Ventures.

Mais qu’est-ce qu’une licorne de la Frenchtech ?

La Frenchtech est un réseau de startups et d’entrepreneurs qui sont soutenus par le gouvernement français. L’objectif de la Frenchtech est de faire de la France une destination de premier plan dans le monde pour l’innovation technologique et l’investissement.

Il y a actuellement 21 licornes Frenchtech, avec une valorisation combinée de plus de 37 milliards d’euros. Ces entreprises sont à l’avant-garde des technologies de pointe et contribuent à faire de la France une destination de choix pour les talents technologiques.

Parmi les licornes les plus remarquables de la Frenchtech, on peut citer

Qu’est ce qu’une licorne dans la FrenchTech

Les licornes sont un sujet populaire dans le folklore depuis des siècles, et leur légende continue de captiver l’imagination des gens dans le monde entier. En France, la licorne est souvent associée à la pureté et à l’innocence, et est souvent considérée comme un symbole national.

Le mot français pour licorne est « licorne », ce qui peut être traduit par « créature pure » On dit que les licornes représentent la force, la puissance et la grâce, et elles sont souvent considérées comme des symboles d’espoir et d’émerveillement.

Même si elles sont des créatures mythiques, les licornes continuent d’occuper une place spéciale dans le cœur de beaucoup de gens.

Qu’est ce que les centaures dans la French Tech

Un centaure est une créature mythique ayant la tête, le torse et les bras d’un humain, et le corps et les jambes d’un cheval. La première mention enregistrée d’un centaure se trouve dans la mythologie grecque. Le mot « centaure » vient du grec κένταυρος (kéntauros), qui signifie « tueur de taureaux ».

Les Centaures étaient censés être les enfants d’Ixion, roi des Lapithes, et de Néphélie, une nymphe des nuages. L’histoire raconte qu’Ixion fut chassé de l’Olympe pour avoir tenté de violer Héra. Il s’est alors tourné vers Néphélie, qui lui a donné des fils jumeaux, Centaurus et Lapithus.

Les Centaures étaient souvent décrits comme des créatures ivres et tapageuses, ayant un appétit immodéré pour le vin et les femmes. Ils étaient également considérés comme sauvages et indignes de confiance. Dans certains récits, on dit qu’ils se nourrissent de chair humaine.

Le centaure le plus connu est Chiron, que l’on disait sage et juste. Il a été le tuteur de nombreux des héros, dont Achille et Hercule.

Les Centaures furent finalement chassés de leur patrie par les Lapithes, et ils se réfugièrent sur l’île de Sicile. Ils furent ensuite vaincus par Hercule, qui les abattit avec des flèches trempées dans le sang empoisonné de l’Hydre.

Autre information sur Yves Wespisser