2026 à Marseille, 2 jours de Rencontres du Made in France, le produire local face à la fast-fashion surprend

4.9/5 - (63 votes)

Le jeudi 11 juin 2026, à la Friche la Belle de Mai à Marseille, la 3 édition des Rencontres du Made in France s’organise comme un rendez-vous business et d’innovation. Dans les allées du futur Village des entreprises, une même phrase revient, presque comme un mot d’ordre, face à la fast-fashion: produire local, ou perdre davantage de terrain.

La scène se prépare dans un lieu qui a l’habitude d’accueillir les signaux faibles et les colères franches. Marseille, territoire de commerce et de passage, sert de décor à un événement porté par l’association Sacrés Français et soutenu par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP). L’ambition affichée est territoriale et économique: faire du Made in France un levier d’emploi, d’innovation et de souveraineté. Mais le ton, cette année, se veut aussi plus combatif, sous la pression d’une industrie textile mondialisée et ultra-rapide, dont la fast-fashion incarne la pointe avancée.

Le 11 juin 2026, la Friche la Belle de Mai accueille la 3 édition

Le calendrier est posé: 11 juin 2026, Marseille, Friche la Belle de Mai. Selon la CCIAMP, l’événement est devenu un rendez-vous pour entreprises, marques, industriels et acteurs engagés dans la valorisation des savoir-faire français, avec un positionnement assumé business, média et innovation. La chambre consulaire annonce son partenariat avec cette 3 édition, organisée par Sacrés Français, et insiste sur une conviction: le Made in France constitue un levier stratégique pour l’emploi, l’innovation, la souveraineté économique et le développement des territoires.

Dans la communication de l’organisateur, le récit est celui d’une continuité et d’une montée en puissance. Sacrés Français présente cette 3 édition comme placée sous le signe de l’innovation, de l’ancrage territorial et de l’engagement collectif. L’association rappelle qu’une édition 2025 a été marquée par de fortes collaborations et décrit les Rencontres comme un événement national dédié aux savoir-faire industriels et aux entreprises qui produisent en France. Le format annoncé se veut orienté action, avec l’idée de rencontrer, partager, agir.

Cette mise en scène n’est pas un détail: elle dit ce que les promoteurs du produire local cherchent à obtenir. Une journée qui ressemble à un salon, une agora, un point de contact entre entrepreneurs, dirigeants, institutionnels et médias. Une journée pour faire circuler des commandes, des idées, des partenariats. Et une journée pour rappeler, au-delà des discours, que la production française se joue aussi sur un terrain culturel: la façon dont le public perçoit le prix, la qualité, la traçabilité et la responsabilité.

Plus de 40 exposants annoncés au Village des entreprises, selon la CCIAMP

Sur le plan concret, la CCIAMP met en avant le Village des entreprises, présenté comme un espace immersif dédié à la découverte, à l’échange et à la valorisation des produits et services Made in France. La chambre annonce plus de 40 exposants et des démonstrations, avec un spectre large: artisanat, gastronomie, mode, industrie, innovation, technologie. Le choix des mots compte: il ne s’agit pas seulement de vendre un produit, mais de montrer un geste, une méthode, un savoir-faire, parfois un outil.

Dans une période où la concurrence se joue aussi sur la vitesse et la capacité à saturer les canaux numériques, ce type de village fait figure de contre-proposition. La fast-fashion, par définition, s’appuie sur des cycles accélérés, une profusion de références et une présence continue sur les plateformes. En face, les acteurs du Made in France cherchent à réinstaller une relation plus lente, plus démonstrative, plus incarnée. Le public ne voit pas seulement un vêtement, une pièce, un objet: il voit une origine, une chaîne de production, une exigence.

Le Village des entreprises permet aussi de rapprocher des mondes qui se parlent parfois mal: l’artisanat et l’industrie, la mode et la technologie, l’innovation et la tradition. Ce rapprochement est au cœur de la promesse: faire du Made in France autre chose qu’un label figé, un argument marketing isolé, pour en faire une dynamique économique où l’innovation sert aussi à produire sur le territoire.

Acheter Made in France est un acte citoyen: le message politique face à la fast-fashion

Le ton d’alerte s’entend dans la manière dont l’événement est raconté par la presse locale. Dans La Provence, il est question d’un cri d’alarme du produire local face à l’offensive de la fast-fashion. La formule résume une inquiétude: la bataille ne se limite pas à un duel de prix, elle touche au modèle social et économique que finance la consommation. Le message mis en avant est explicite: acheter Made in France est présenté comme un acte citoyen qui finance directement notre modèle.

Ce positionnement assume une dimension politique, au sens large. Il ne s’agit pas d’un appel abstrait à la vertu, mais d’une tentative de relier l’acte d’achat à une architecture économique: emplois, savoir-faire, capacité à produire, ancrage territorial. Les Rencontres, telles qu’elles sont décrites par la CCIAMP et Sacrés Français, se situent précisément à ce carrefour: convaincre des entreprises de coopérer, convaincre des institutions de soutenir, convaincre des médias de relayer, et convaincre le public que le sujet dépasse la seule préférence personnelle.

La fast-fashion, dans ce récit, joue le rôle du révélateur. Elle symbolise une concurrence qui ne se contente pas d’être internationale, mais qui impose un tempo et des standards de consommation. Pour les défenseurs du produire local, l’offensive est double: économique, parce qu’elle fragilise des filières déjà sous tension, et culturelle, parce qu’elle normalise l’idée qu’un vêtement doit être renouvelé sans cesse, au gré des tendances et des promotions.

Ce qui se joue à Marseille, c’est aussi une bataille de langage. Made in France peut être perçu comme un slogan; les organisateurs veulent en faire une stratégie. Produire local peut sonner comme un retour en arrière; ils tentent de l’associer à l’innovation, à la modernité industrielle, à la souveraineté économique. La fast-fashion n’est pas seulement un adversaire: elle sert de contraste pour redessiner une promesse.

Sacrés Français et CCIAMP: un rendez-vous business, média et innovation

Le dispositif repose sur un duo d’acteurs et sur une mise en réseau. Sacrés Français, association organisatrice, revendique une dynamique collective autour des entreprises qui produisent en France. La CCIAMP, de son côté, présente l’événement comme un rendez-vous économique et territorial, réunissant entrepreneurs, dirigeants, institutionnels, médias et partenaires. Cette articulation est centrale: pour exister face à des géants mondialisés, la filière cherche des alliances, des relais, des vitrines.

Le choix de Marseille n’est pas neutre dans cette logique. La ville est un carrefour, un port, un territoire habitué aux flux et aux importations. Installer un événement dédié au Made in France dans un tel décor revient à affirmer une autre lecture de la mondialisation: moins subir, mieux choisir ce qui est produit ici, et pourquoi. Les organisateurs affichent l’ambition de consolider la place de la ville comme territoire d’innovation, de production et d’entrepreneuriat engagé, selon une présentation de l’édition 2026.

Le caractère média du rendez-vous dit aussi une chose simple: la bataille se mène dans l’espace public. Les marques de fast-fashion gagnent parce qu’elles occupent l’attention, en continu. Les défenseurs du produire local cherchent, eux, à réinstaller des récits: celui d’un atelier, d’une chaîne de valeur, d’un bassin d’emploi, d’un geste. Une rencontre physique ne remplace pas une campagne numérique, mais elle peut créer des images, des témoignages, des alliances qui alimentent un discours plus durable.

Dans la communication de Sacrés Français, l’édition 2026 est pensée comme un moment pour unir, valoriser et faire rayonner le Made in France. La formule peut sembler attendue, mais elle décrit un besoin réel: éviter l’éparpillement. La suite donne raison aux sceptiques quand des collaborations se nouent et se prolongent au-delà de l’événement. C’est l’objectif affiché, et c’est aussi ce qui permet de mesurer l’utilité d’un tel rendez-vous: sa capacité à produire des liens opérationnels, pas seulement des déclarations.

400 participants attendus: la démonstration de force cherchée par la filière

Dans son annonce, Sacrés Français indique plus de 400 participants attendus. Le chiffre n’a rien d’anodin: il sert à matérialiser une communauté, à prouver qu’il existe une masse critique, un réseau suffisamment dense pour peser. Dans un secteur où la visibilité est souvent captée par les acteurs les plus puissants, afficher une fréquentation attendue revient à envoyer un signal aux partenaires potentiels, aux institutionnels, aux médias et aux entreprises hésitantes.

Cette attente de participation fonctionne aussi comme une réponse à l’offensive de la fast-fashion: opposer à la logique de volume une logique de collectif. Les Rencontres se présentent comme un catalyseur, selon les mots de l’organisateur, capable de transformer une addition de marques et d’ateliers en une filière qui se reconnaît, se coordonne et se rend visible.

Le défi, pour ces acteurs, est de ne pas rester au stade de l’incantation. Le produire local se heurte à des réalités industrielles, commerciales, logistiques, et à la difficulté de faire accepter un autre rapport au prix et au renouvellement. Les Rencontres, dans ce contexte, jouent un rôle de scène: elles permettent de rendre ces réalités racontables, de les confronter, de les mettre en débat, et de faire émerger des solutions concrètes au contact des entreprises et des institutions.

À Marseille, le 11 juin 2026, la filière cherchera donc à faire plus que de la pédagogie. Elle tentera d’installer une évidence: face à la fast-fashion, le Made in France ne peut pas seulement être un label, il doit devenir une stratégie collective, visible, et suffisamment attractive pour retenir l’attention.

FAQ

Quand ont lieu les Rencontres du Made in France 2026 à Marseille?

Selon la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et les annonces de l’organisateur Sacrés Français, l’événement se tient le jeudi 11 juin 2026.

Où se déroule l’événement?

Les Rencontres du Made in France 2026 sont annoncées à la Friche la Belle de Mai, à Marseille, d’après la CCIAMP et la billetterie HelloAsso.

Qui organise les Rencontres du Made in France?

L’événement est organisé par l’association Sacrés Français, selon la CCIAMP et la communication de l’association.

Combien d’exposants sont annoncés au Village des entreprises?

La CCIAMP indique que le Village des entreprises mettra en lumière plus de 40 exposants et savoir-faire français.

Quel est le message porté face à la fast-fashion?

D’après La Provence, la filière met en avant un cri d’alarme et rappelle qu’acheter Made in France est présenté comme un acte citoyen finançant directement le modèle économique et social.

Questions fréquentes Quand ont lieu les Rencontres du Made in France 2026 à Marseille ? Selon la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et l’association Sacrés Français, la 3ᵉ édition se tient le jeudi 11 juin 2026. Où se déroule l’événement à Marseille ? Les Rencontres du Made in France 2026 sont annoncées à la Friche la Belle de Mai, à Marseille, d’après la CCIAMP et la page HelloAsso de l’événement. Qui organise les Rencontres du Made in France ? L’événement est organisé par l’association Sacrés Français, avec la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence partenaire de l’édition 2026. Combien d’exposants sont annoncés au Village des entreprises ? La CCIAMP indique que le Village des entreprises mettra en lumière plus de 40 exposants et savoir-faire français. Pourquoi la fast-fashion est-elle au cœur des prises de parole ? Selon La Provence, la filière exprime un cri d’alarme face à l’offensive de la fast-fashion et rappelle qu’acheter Made in France est présenté comme un acte citoyen finançant directement le modèle.