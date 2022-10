Société Autoroute en France : Liste des Concessionnaires d’Autoroutes Français en 2022

Les sociétés Concessionnaires d’autoroutes en 2022

ADELAC

ALBEA

ALIAÈ

ALICORNE

A’LIENOR

ALIS ALIS

APRR

ARCOS

ARCOUR

AREA

ASF ATLANDES

SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France)

ASF (Autoroutes du Sud de la France)

ATMB (Autoroutes et Tunnels du Mont Blanc)

Cofiroute (Compagnie Française des Autoroutes et de la Gestion de l’Itinérance)

Sofiroute (Société Française d’Itinérance et de Gestion des Routes)

VINCI Autoroutes

En France, il existe un certain nombre de sociétés différentes qui gèrent et exploitent le réseau autoroutier du pays.

Ces sociétés sont classées en fonction de divers facteurs, notamment leur stabilité financière, le taux de satisfaction des clients et la qualité de leur service.

Ces sociétés sont connues pour la fiabilité de leurs services et l’efficacité de l’exploitation du réseau autoroutier du pays.

Présentation de Société Autoroute en France en 2022

ADELAC est la plus grande société d’autoroutes en France, avec un réseau de plus de 2 000 kilomètres d’autoroutes. La société a son siège à Paris et est en activité depuis 1966.

ALBEA est la deuxième plus grande société d’autoroutes en France, avec un réseau de plus de 1 800 kilomètres d’autoroutes. La société, dont le siège est à Lyon, est en activité depuis 1971.

ALIAÈ est la troisième société d’autoroutes en France, avec un réseau de plus de 1 700 kilomètres d’autoroutes. La société a son siège à Bordeaux et est en activité depuis 1972.

ALICORNE est la quatrième société d’autoroutes en France, avec un réseau de plus de 1 600 kilomètres d’autoroutes. La société, dont le siège social est à Nantes, est en activité depuis 1973.

A’LIENOR est la cinquième société d’autoroutes en France, avec un réseau de plus de 1 500 kilomètres d’autoroutes. La société a son siège à Toulouse et est en activité depuis 1974.

APRR avec un réseau de plus de 1 400 kilomètres d’autoroutes, elle est la sixième société d’autoroutes en France. La société, dont le siège social est à Paris, est en activité depuis 1977.

ARCOS, avec un réseau de plus de 1 300 kilomètres d’autoroutes, est la septième société d’autoroutes en France. La société a son siège à Marseille et est en activité depuis 1978.

ARCOUR, avec un réseau de plus de 1 200 kilomètres d’autoroutes, est la huitième société d’autoroutes en France. La société a son siège à Lille et est en activité depuis 1979.

AREA, avec un réseau de plus de 1 100 kilomètres d’autoroutes, est la neuvième société d’autoroutes en France. La société, dont le siège est à Nancy, est en activité depuis 1980.

ATLANDES, avec un réseau de plus de 1 000 kilomètres d’autoroutes, est la dixième société d’autoroutes en France. La société a son siège à Strasbourg et est en activité depuis 1981.

SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France) est une société française qui gère et exploite le réseau autoroutier dans le nord et l’est de la France. La société a été fondée en 1969 et son siège social est à Paris.

ASF (Autoroutes du Sud de la France) est une société française qui gère et exploite le réseau autoroutier du sud de la France. La société a été fondée en 1970 et son siège social est à Aix-en-Provence.

ATMB (Autoroutes et Tunnels du Mont Blanc) est une société française qui gère et exploite le réseau autoroutier autour du Mont Blanc. La société a été fondée en 1971 et son siège social est situé à Saint-Gervais-les-Bains.

Cofiroute (Compagnie Française des Autoroutes et de la Gestion de l’Itinérance) est une société française qui gère et exploite le réseau autoroutier du centre et de l’ouest de la France. La société a été fondée en 1972 et son siège social est situé à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sofiroute (Société Française d’Itinérance et de Gestion des Routes) est une société française qui gère et exploite le réseau autoroutier de l’île de Corse. La société a été fondée en 1977 et son siège social est situé à Ajaccio.

VINCI Autoroutes est une société française qui gère et exploite le réseau autoroutier en France. La société a été créée en 2006 par la fusion de Cofiroute et de Sanef. Le siège social de Vinci Autoroutes est situé à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Autres articles :

Durée concession autoroute france ?

La durée d’une concession autoroutière en France varie en fonction de la société. Certaines sociétés ont des concessions d’une durée de 20 ans, tandis que d’autres ont des concessions d’une durée de 30 ans.

Quel est le prix moyen d’un péage en France ?

Le prix moyen du péage en France est de 0,70 € par kilomètre.

qui a vendu les autoroutes à vinci ?

Le gouvernement français sous Jean-Pierre Raffarin a vendu les autoroutes à Vinci en 2006.

Depuis quand les autoroutes sont privées?

Les autoroutes sont privées depuis 2006.

Quels sont les différents types d’autoroutes en France ?

Il existe trois types d’autoroutes en France : les autoroutes nationales, les autoroutes régionales et les autoroutes départementales. Les autoroutes nationales sont les principales routes qui relient les grandes villes de France. Les autoroutes régionales relient les petites villes d’une région. Les autoroutes départementales relient les villages et les petites villes d’un département.