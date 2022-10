Les plus grosses entreprises de transport de marchandises en 2022

Qu’est ce que le transport de marchandises en France

Liste des plus grandes sociétés de transport de marchandises

De nombreuses sociétés de transport de marchandises opèrent en France, mais les plus importantes et les plus connues sont XPO Logistics, FEDEX, DHL, Lineage Logistics, DB Schenker Logistics Americas, Americold, NFI Logistics, Ryder Supply Chain Solutions.

Ces sociétés offrent un large éventail de services, notamment le transport, l’entreposage et la distribution.

Qu’est ce que le transport de marchandises ?

L’expédition de fret consiste à coordonner et à expédier des marchandises d’un point à un autre en utilisant plusieurs méthodes de transport. Les transitaires offrent généralement une gamme de services, dont le transport, l’entreposage et la distribution. Ils fournissent également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle des stocks et le suivi.

Quels sont les avantages du recours à un transitaire ?

Le recours à un transitaire présente de nombreux avantages, dont les suivants :

– L’accès à de multiples options de transport : Les transitaires ont des relations avec une variété de transporteurs, ce qui leur permet d’offrir à leurs clients une gamme d’options de transport.

– Des économies de coûts : Les transitaires peuvent souvent obtenir des remises auprès des transporteurs en raison du volume d’affaires qu’ils réalisent avec eux. Ces économies peuvent être transmis à leurs clients.

– Une efficacité accrue : Les transitaires sont des experts en logistique du transport, ils peuvent donc aider leurs clients à expédier leurs marchandises plus efficacement.

– Tranquillité d’esprit : En travaillant avec un transitaire, les clients peuvent avoir l’esprit tranquille, sachant que leurs envois sont entre de bonnes mains et arriveront à destination en toute sécurité et à temps.

Présentation de plusieurs Sociétés de transports de marchandises

Elles ont une forte présence en France et sont capables de gérer de gros volumes d’expéditions.

Transport de marchandises avec XPO Logistics ?

Si vous recherchez un transitaire capable de fournir des services de transport, d’entreposage et de distribution en France, XPO Logistics est une excellente option. XPO Logistics est l’un des plus grands transitaires au monde, et il est très présent en France.

La société offre une large gamme de services, notamment le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle des stocks et le suivi.

Transporter des marchandises avec FEDEX ?

FEDEX est un autre grand transitaire bien implanté en France. La société offre une large gamme de services, notamment le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée, tels que la gestion des commandes, l’inventaire, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des stocks .

Transporter des marchandises avec DHL ?

DHL est l’un des principaux transporteurs de marchandises dans le monde, et il est très présent en France. L’entreprise propose une large gamme de services, notamment le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle des stocks, le suivi et la traçabilité.

Lineage Logistics ?

Lineage Logistics est l’un des plus grands transitaires au monde, et il a une forte présence en France. L’entreprise offre une large gamme de services, notamment le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle des stocks et le suivi.

DB Schenker Logistics Americas ?

DB Schenker Logistics Americas est un transitaire de premier plan avec une forte présence en France. La société propose une large gamme de services, notamment le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle et le suivi des stocks.

Americold ?

Americold est l’un des principaux fournisseurs de solutions logistiques à température contrôlée, avec une forte présence en France. L’entreprise propose une large gamme de services, dont le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle et le suivi des stocks.

NFI Logistics ?

NFI Logistics est un important fournisseur de solutions de transport et de logistique, avec une forte présence en France. L’entreprise offre une large gamme de services, dont le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle et le suivi des stocks.

À propos de Ryder Supply Chain Solutions ?

Ryder Supply Chain Solutions est un fournisseur leader de solutions de transport et de logistique, avec une forte présence en France. L’entreprise propose une large gamme de services, dont le transport, l’entreposage et la distribution. Elle fournit également des services à valeur ajoutée tels que la gestion des commandes, le contrôle et le suivi des stocks.

