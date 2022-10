Top 10 des plus gros groupes de restauration en France 2022

Sodexo, Elior et Compass Group France – ne représentent que 15% de la valeur totale du marché. Cependant, ces trois entreprises sont les leaders du marché de la restauration collective en France et ont une forte présence dans tous les segments du marché.

Liste des 10 plus grosses sociétés de restauration en France

McDonald’s Groupe Bertrand Areas Yum Groupe Le Duff Buffalo Grill Holder Marie Blachère Newrest Elior

Présentation des 10 plus grands groupes de restauration en France

1. McDonald’s – le plus grand groupe de restauration du pays

Avec plus de 1 200 restaurants en France, McDonald’s est le plus grand groupe de restauration du pays. Fondée en 1974, l’entreprise propose depuis des décennies des produits de restauration rapide tels que les Big Macs et les Happy Meals.

2. Groupe Bertrand – deuxième plus grand groupe de restauration

Le deuxième plus grand groupe de restauration en France est le groupe Bertrand, qui possède un certain nombre de chaînes bien connues comme Buffalo Grill, Groupe Flo et Hippopotamus. Avec plus de 850 restaurants dans toute la France, le groupe Bertrand est un acteur majeur de la scène gastronomique française.

3. Areas –

Areas est une chaîne espagnole de restaurants décontractés qui s’est développée rapidement ces dernières années. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 400 restaurants en France ce qui en fait le troisième groupe de restauration du pays.

4. Yum ! Brands –

Yum ! Brands est la société mère d’un certain nombre de chaînes de restauration rapide, notamment KFC et Pizza Hut. En France, l’entreprise compte environ 350 restaurants, ce qui en fait le quatrième groupe de restauration.

5. Le Groupe Le Duff –

Le Groupe Le Duff est un groupe hôtelier français qui possède un certain nombre de chaînes de restaurants populaires, telles que Brioche Doree et La Madeleine. Avec plus de 300 restaurants en France, le Groupe Le Duff est l’un des principaux groupes de restauration du pays.

6. Buffalo Grill –

Buffalo Grill est une chaîne de restaurants décontractés spécialisés dans les viandes grillées. Fondée en 1980, l’entreprise compte désormais plus de 250 restaurants en France.

7. Holder –

Holder est une chaîne française de restauration décontractée qui met l’accent sur une alimentation saine. L’entreprise compte plus de 200 restaurants en France et poursuit sa croissance.

8. Marie Blachère –

Marie Blachère est une chaîne française de restauration décontractée spécialisée dans les plats traditionnels cuisinés à la maison. Avec plus de 150 restaurants en France, Marie Blachère est l’une des chaînes de restauration les plus populaires du pays.

9. Newrest –

Newrest est une société française de restauration collective qui fournit des services alimentaires à un certain nombre d’entreprises et d’organisations. L’entreprise compte plus de 100 restaurants en France et continue d’étendre ses activités.

10. Elior –

Elior est une entreprise française qui fournit des services de restauration à un certain nombre de clients, notamment des écoles, des hôpitaux et des entreprises. L’entreprise compte plus de 100 restaurants en France et est l’une des principales sociétés de restauration du pays.

Autres articles :

Qui est le leader de la restauration collective ?

(Easybourse.com) Sodexo, Elior et Compass Group France représentent les trois poids lourds de la restauration collective en France, marché aux multiples enjeux. Ces leaders misent sur les nouveaux secteurs ainsi que sur le multiservice.

Le marché de la restauration collective en France ne cesse de croître. En 2013, il a atteint une valeur de 13,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,5% par rapport à 2012. Cette croissance est portée par l’extension des contrats existants et la signature de nouveaux contrats, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le marché de la restauration collective est très fragmenté, avec un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Les trois premières entreprises – Sodexo, Elior et Compass Group France – ne représentent que 15% de la valeur totale du marché. Cependant, ces trois entreprises sont les leaders du marché de la restauration collective et ont une forte présence dans tous les segments du marché.

Sodexo est la plus grande entreprise de restauration collective en France avec une part de marché de 5,6 %.

L’entreprise est présente dans tous les segments du marché de la restauration, notamment la santé, l’éducation, le commerce et l’industrie, et les loisirs.

Sodexo a une forte présence dans les secteurs public et privé.

Elior est la deuxième plus grande entreprise de services alimentaires en France avec une part de marché de 4,9 %. L’entreprise est présente sur tous les principaux segments du marché, notamment la santé, l’éducation, le commerce et l’industrie, et les loisirs. Elior a une forte présence dans les secteurs public et privé.

Compass Group France est la troisième entreprise de services alimentaires en France avec une part de marché de 4,4 %. L’entreprise est présente sur tous les principaux segments du marché, notamment la santé, l’éducation, le commerce et l’industrie, et les loisirs . Le Groupe Compass France est très présent dans les secteurs public et privé.

Le marché des services alimentaires devrait continuer à croître dans les années à venir. Les secteurs de la santé et de l’éducation devraient être les principaux moteurs de la croissance, car la demande de services de restauration dans ces secteurs devrait augmenter. Les entreprises capables de s’adapter aux besoins changeants de leurs clients et de proposer des solutions innovantes seront celles qui réussiront sur ce marché.