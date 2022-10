Classement des plus grandes entreprises de Transports de voyageurs 2022

Qu’est ce que le transport de voyageurs et ou passagers et son importance sur le climat

Le transport de passagers est un élément essentiel du secteur des transports, et son importance ne peut que croître dans les années à venir. Avec la prise de conscience croissante du changement climatique et de ses effets sur l’environnement, de nombreuses personnes cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone. L’un des moyens d’y parvenir est d’utiliser les transports publics plutôt que les véhicules privés.

Il existe de nombreuses sociétés de transport de passagers dans le monde, mais certaines sont plus importantes que d’autres. Dans cet article, nous examinons les cinq plus grandes entreprises de transport de passagers en 2022, sur la base de leurs revenus attendus.

1. Keolis : 13,2 milliards d’euros

2. Transdev : 12,4 milliards d’euros

3. AGIR Transport (AT) : 11,6 milliards d’euros

4. SUMA : 10,8 milliards d’euros

5. Autres : 10,0 milliards d’euros

L’entreprise KEOLIS

Keolis est une société française qui fournit des services de transport public. Elle a été fondée en 1828 et son siège social est à Paris.

Keolis est présente dans 16 pays et emploie plus de 70 000 personnes. En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros.

Keolis est l’un des principaux fournisseurs de services de transport public dans le monde. L’entreprise propose une large gamme de services, notamment des bus, des tramways, des métros et des trains légers. Keolis fournit également des services de navette aéroportuaire et exploite des véhicules électriques.

L’entreprise Transdev

Transdev est une société française qui fournit des services de transport public . Elle a été fondée en 1999 et son siège social est à Paris.

Transdev est présente dans 19 pays et emploie plus de 84 000 personnes. En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros.

Transdev est l’un des principaux fournisseurs de services de transport public dans le monde. L’entreprise propose une large gamme de services, notamment des bus, des tramways, des métros et des trains légers. Transdev fournit également des services de navettes aéroportuaires et exploite des véhicules électriques.

L’entreprise AGIR Transport

AGIR Transport est une société française qui fournit des services de transport de passagers. Elle a été fondée en 2001 et son siège social est à Lyon.

AGIR Transport est présente dans 16 pays et emploie plus de 1 200 personnes. En 2018, le la société a réalisé un chiffre d’affaires de 103 millions d’euros.

AGIR Transport est l’un des principaux fournisseurs de services de transport de passagers en France. La société propose une large gamme de services, notamment des bus, des tramways, des métros et des trains légers. AGIR Transport fournit également des services de navettes aéroportuaires et exploite des véhicules électriques.

L’entreprise SUMA

SUMA est une société française qui fournit des services de transport de passagers. Elle a été fondée en 2002 et son siège social est situé à Marseille.

SUMA est présente dans 11 pays et emploie plus de 700 personnes. En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros.

SUMA est l’un des principaux fournisseurs de services de transport de passagers en France. L’entreprise propose une large gamme de services, notamment des bus, des tramways, des métros et des trains légers. SUMA fournit également des services de navette aéroportuaire et exploite des véhicules électriques.

L’entreprise Flixbus

Flixbus est une entreprise allemande qui fournit des services de bus longue distance en Europe. Elle a été fondée en 2013 et son siège social est situé à Munich.

Flixbus dispose d’une flotte de plus de 3 500 bus et opère dans 28 pays. En 2018, l’entreprise a transporté plus de 60 millions de passagers.

Flixbus est l’un des principaux fournisseurs de services de bus longue distance en Europe. Il offre une alternative pratique, abordable et écologique à l’avion ou au train.

L’entreprise dispose d’une flotte moderne de bus équipés du Wi-Fi gratuit, de prises de courant et de sièges confortables. Flixbus propose également un système de billetterie flexible qui permet aux passagers de modifier leurs plans de voyage si nécessaire.

En 2019, Flixbus a été classé comme l’opérateur de bus le plus ponctuel au monde.

Les autres entreprises qui complètent le top 5 sont Arriva (9,6 milliards d’euros), Flixbus (9,4 milliards d’euros) et Deutsche Bahn (8,4 milliards d’euros).

Transports de voyageurs le plus utilisé : Routier, Aérien ou Ferroviaire ?

Le transport routier est la forme la plus courante de transport de passagers, représentant environ 80% de tous les déplacements de passagers. Il est suivi par le transport aérien (15%) et le transport ferroviaire (5%).

Il existe de nombreux types de transport routier, notamment les autobus, les autocars, les voitures, les camionnettes et les camions. Les services d’autobus sont les plus courants, représentant environ 60 % de tous les déplacements de passagers par route.

Le transport aérien est le moyen le plus rapide de voyager sur de longues distances, mais c’est aussi le plus cher. Le transport ferroviaire est une alternative moins chère que le transport aérien, mais il n’est pas aussi rapide.

Le type de transport utilisé par les gens dépend d’un certain nombre de facteurs, tels que la distance à parcourir, le coût du voyage et le temps disponible.

Pour les déplacements courts, les gens utilisent généralement la voiture ou le bus. Pour les déplacements plus longs, ils peuvent utiliser le train ou l’avion.

Les transports publics de voyageurs sont essentiels pour réduire les émissions de carbone

Les transports publics sont un élément clé de la solution au changement climatique. Ils peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone de deux manières : en réduisant le nombre de véhicules privés sur les routes et en utilisant des technologies plus propres et plus efficaces.

Les bus sont deux à trois fois plus efficaces sur le plan énergétique que les voitures, et les trains sont quatre à cinq fois plus efficaces sur le plan énergétique que les voitures. En outre, les véhicules électriques n’émettent aucun polluant lorsqu’ils sont en marche.

On estime que si tous les habitants de la planète passaient des véhicules privés aux transports publics, les émissions mondiales de carbone seraient réduites de 2,5 % . Cela peut sembler peu, mais cela ferait une grande différence dans la lutte contre le changement climatique.

L’utilisation des transports publics présente de nombreux avantages, notamment la réduction des émissions de carbone, les économies d’argent et la diminution des embouteillages. Les transports publics sont également plus pratiques que les véhicules privés pour de nombreuses personnes, car ils peuvent vous emmener de porte à porte sans avoir besoin de vous garer.

Avec les bonnes politiques en place, les transports publics peuvent jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de carbone et l’atténuation du changement climatique.

