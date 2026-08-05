Septembre 2026, Iris, Broadcom et TSMC, la puce IA maison avec laquelle Meta veut défier Nvidia dans ses centres de données

Meta prépare la mise en production d’Iris, une puce d’intelligence artificielle destinée à ses centres de données, selon un mémo interne cité par Reuters. Le groupe veut accroître sa capacité de calcul, limiter sa dépendance à Nvidia et mieux maîtriser les coûts liés aux modèles d’IA intégrés à Facebook, Instagram et à ses services génératifs.

Meta prépare Iris avec Broadcom et TSMC pour septembre 2026

Le projet Iris s’inscrit dans un programme interne plus large baptisé Meta Training and Inference Accelerators, ou MTIA. Cette famille de puces doit couvrir plusieurs générations de composants conçus pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle et exécuter des tâches d’inférence. Pour Meta, l’enjeu consiste à adapter le silicium à ses propres usages plutôt que d’acheter uniquement des processeurs généralistes haut de gamme.

La phase de test des bogues serait achevée, d’après le mémo interne consulté par Reuters. La production doit démarrer en septembre 2026, un calendrier sensible pour le groupe, qui investit massivement dans ses infrastructures IA. Meta n’a pas souhaité commenter ces informations. Cette absence de réaction publique ne remet pas en cause la cohérence industrielle du dossier, déjà évoqué dans plusieurs publications spécialisées.

Le choix industriel associe Broadcom pour l’aide à la conception et TSMC pour la fabrication. Ce schéma correspond à une pratique courante dans la tech américaine, où les grands groupes conçoivent leurs propres accélérateurs tout en confiant la gravure à un fondeur taïwanais. Google, Amazon et Microsoft suivent des approches proches pour certaines charges de travail liées au cloud et à l’IA.

Pour Meta, Iris doit améliorer l’efficacité énergétique de ses centres de données. L’objectif ne se limite pas à la puissance brute. Une puce adaptée aux algorithmes internes peut réduire la consommation par requête, accélérer le déploiement de nouveaux services et faciliter la planification des achats. Dans un contexte où la demande de calcul explose, chaque gain de rendement devient un levier financier direct pour les plateformes sociales du groupe.

Iris doit être conçue avec Broadcom et fabriquée par TSMC selon le calendrier évoqué par Reuters.

Le lancement d’Iris ne signifie pas la fin des achats auprès de Nvidia. Le mémo cité par Reuters indique que la puce maison doit augmenter les capacités existantes, non remplacer immédiatement les accélérateurs externes. Meta utilise encore de très grands volumes de GPU pour entraîner ses modèles, alimenter ses assistants IA et traiter les recommandations sur ses plateformes sociales.

La dépendance aux fournisseurs externes représente un sujet financier majeur. Les puces Nvidia les plus recherchées sont coûteuses, difficiles à obtenir en quantité et intégrées à des chaînes d’approvisionnement tendues. AMD tente aussi de gagner des parts sur ce marché, mais Nvidia conserve une avance logicielle forte avec son écosystème de développement, souvent considéré comme un avantage décisif par les ingénieurs IA.

Meta cherche donc à réduire ses coûts de calcul sans rompre avec ses fournisseurs. Cette stratégie hybride permet de réserver les GPU les plus performants aux tâches complexes, tout en transférant certaines opérations répétitives vers Iris. Les charges d’inférence, très fréquentes dans les services grand public, constituent une cible logique. Une économie marginale sur chaque requête peut produire un impact élevé à l’échelle de Facebook et Instagram.

Cette orientation illustre une recomposition du marché des semi-conducteurs IA. Les géants du numérique ne veulent plus dépendre d’un seul acteur pour une ressource devenue stratégique. Nvidia conserve une position centrale, mais la montée des puces propriétaires modifie les négociations commerciales. Pour Meta, le succès d’Iris dépendra désormais de trois facteurs concrets: les rendements de production chez TSMC, la stabilité logicielle et la capacité à intégrer rapidement ces composants dans les centres de données existants.

Meta continue de s’appuyer sur des GPU externes tout en développant ses propres accélérateurs. Questions fréquentes Qu'est-ce que Meta Iris ? Iris est le nom de code d’une puce d’intelligence artificielle conçue par Meta pour ses centres de données. Elle fait partie du programme MTIA, destiné à traiter des tâches d’entraînement et d’inférence liées aux services IA du groupe. Pourquoi Meta veut-elle produire sa propre puce IA ? Meta cherche à augmenter sa capacité de calcul, réduire ses coûts d’infrastructure et limiter sa dépendance aux fournisseurs externes. Une puce adaptée à ses propres logiciels peut aussi améliorer l’efficacité énergétique des centres de données. Iris va-t-elle remplacer les puces Nvidia chez Meta ? Non. Les informations disponibles indiquent qu’Iris doit compléter les GPU déjà achetés auprès de Nvidia et AMD. Les composants externes restent essentiels pour les charges IA les plus exigeantes. Autre article : Fintech Tour Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux: ce que l'événement change pour le financement des entreprises